75 pollici di intelligenza artificiale a 200€ in meno: LG porta la Serie NU8E 2026 su Amazon a un prezzo che vale la pena considerare. LG 75NU8E0B3LA unisce pannello NanoCell 4K, processore α7 AI Gen9 e webOS 26 con supporto fino al 2031, tutto in un unico televisore che difficilmente si trova così in forma a questa cifra. Lo sconto del 20% sul prezzo di listino rende questa proposta concreta e appetibile. Vediamo nel dettaglio perché.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

LG 75NU8E0B3LA: un grande schermo dove l’intelligenza artificiale fa davvero la differenza

Settantacinque pollici di pannello NanoCell 4K UHD non sono un dettaglio banale. La tecnologia NanoCell, basata su un filtro a nanoparticelle applicato al display LED LCD, garantisce colori più saturi, contrasto più definito e una profondità visiva che si apprezza soprattutto su contenuti cinematografici e sportivi, dove la resa cromatica conta davvero. Se vuoi capire meglio le differenze tra Full HD e 4K, abbiamo una guida dedicata.

Il motore di tutto è il processore α7 AI Gen9, nona generazione del chip di punta LG: gestisce in tempo reale upscaling, mappatura del tono e ottimizzazione audio. La funzione AI Super Upscaling è forse la caratteristica più interessante del prodotto: permette di scalare contenuti in HD o addirittura SD verso una chiarezza vicina al 4K, risultato che su un pannello da 75 pollici fa una differenza concreta e visibile.

Sul fronte immagine, le specifiche principali includono:

Risoluzione: 4K UHD (3840 x 2160 pixel)

4K UHD (3840 x 2160 pixel) HDR: HDR10 Pro e HLG

HDR10 Pro e HLG Nano Detail Enhancer: analisi fotogramma per fotogramma su contrasto, luminosità e texture

analisi fotogramma per fotogramma su contrasto, luminosità e texture Dynamic Tone Mapping: regolazione adattiva per ogni singola scena

regolazione adattiva per ogni singola scena FILMMAKER MODE: riproduzione fedele alle intenzioni originali del regista in termini di colore e formato

L’audio non è lasciato al caso: 20W totali con configurazione 2.0 canali e tecnologia Virtual 9.1.2 Ch by AI Sound, che ricostruisce virtualmente un campo sonoro multidirezionale. Il supporto Dolby Atmos completa il quadro per chi vuole un’esperienza il più possibile immersiva senza aggiungere una soundbar.

Il sistema operativo webOS 26 integra l’AI Hub, piattaforma centralizzata che raccoglie funzioni come AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard e compatibilità con Microsoft Copilot. LG garantisce aggiornamenti del sistema operativo fino al 2031, con 4 versioni software nei prossimi 5 anni dal lancio: un dato rilevante per chi vuole un investimento duraturo.

Il Magic Pointer Remote con sensore di movimento e tasto AI per il controllo vocale completa un ecosistema pensato per essere usato con facilità. La connettività include 3 porte HDMI, Wi-Fi integrato e Bluetooth. Il design Linear Flow e la tecnologia di sicurezza LG Shield chiudono una scheda tecnica solida, riconosciuta anche con il CES Innovation Awards 2026.

Il prezzo scende: ecco i numeri dell’offerta su Amazon

LG 75NU8E0B3LA è disponibile su Amazon al prezzo di 799€, rispetto al prezzo di listino originale di 999€. Si tratta di uno sconto del 20%, che corrisponde a un risparmio netto di 200€. Se vuoi scoprire come trovare ulteriori sconti nascosti su Amazon, leggi la nostra guida.

Il prezzo attuale è in linea con il recente andamento e rappresenta una finestra interessante per chi stava valutando l’acquisto di un grande schermo con tecnologia AI avanzata senza avvicinarsi alle cifre delle linee OLED o QNED di LG.

Per non perdere offerte come questa in tempo reale, iscrivetevi al canale PrezziTech, dedicato alle migliori promozioni tech, e a ErroriBomba per errori di prezzo e sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto.