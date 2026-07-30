Amazon Family è ufficialmente disponibile in Italia, e mette a disposizione dei clienti Prime un modo semplice per condividere molti dei propri benefici con un altro adulto del nucleo familiare, senza dover condividere l’account.

È una novità che va a colmare un vuoto rimasto aperto per anni sul nostro mercato: negli Stati Uniti, dove il servizio equivalente si chiama Amazon Household, la possibilità di collegare due account distinti mantenendo separate cronologia e privacy era disponibile già da tempo, mentre in Italia finora ci si doveva affidare a soluzioni più artigianali, come la condivisione diretta delle credenziali o l’aggiunta di profili multipli su Prime Video.

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Come funziona la condivisione dei benefici

Con Amazon Family, il cliente Prime principale, chiamato Amministratore dell’Amazon Family, può invitare un altro adulto del proprio nucleo familiare a condividere vari benefici Prime, tra cui consegne rapide e senza costi aggiuntivi, Prime Video con pubblicità, offerte ed eventi esclusivi come Prime Day e la Festa delle Offerte Prime, Amazon Music Prime e Amazon Luna.

L’amministratore dell’Amazon Family seleziona un unico metodo di pagamento per condividere i benefici Prime, l’altro adulto accetta l’invito e la configurazione richiede solo pochi click.

Ogni persona, va precisato, mantiene il proprio account Amazon, la propria cronologia degli ordini e i propri suggerimenti personalizzati. I suggerimenti restano rilevanti per ogni cliente, e gli account restano privati e personali pertanto stiamo parlando di un collegamento tra due account distinti che restano indipendenti su tutto ciò che riguarda l’esperienza d’uso quotidiana.

Cosa si può condividere e cosa resta privato

Con Amazon Family i clienti possono condividere consegne Prime veloci e illimitate, Amazon Music Prime, offerte esclusive e risparmi su migliaia di prodotti, oltre a eventi come Prime Day e Festa delle Offerte Prime, Prime Video con pubblicità e Amazon Luna. Resta invece privato e personale per ciascun account la cronologia dei propri ordini, i suggerimenti personalizzati e la sicurezza dell’account, dal momento che non è prevista alcuna condivisione di password o codici monouso tra i due membri.

Per condividere i benefici Prime, l’amministratore dell’Amazon Family seleziona un metodo di pagamento da condividere. Quando dovrà effettuare un pagamento, il membro del nucleo familiare vedrà solo alcuni dettagli di pagamento, come le ultime quattro cifre della carta di credito, il nome sulla carta, la data di scadenza e l’indirizzo di fatturazione, mentre l’amministratore dell’Amazon Family riceverà una notifica che mostra l’importo totale per qualsiasi acquisto effettuato con il metodo di pagamento condiviso.

Ogni membro dell’Amazon Family può comunque scegliere se effettuare il pagamento di un ordine con il metodo condiviso o con il proprio.

Come attivare il servizio

Per iniziare, i clienti possono andare su “Il mio account”e selezionare “La tua Amazon Family”. Da lì è possibile invitare un altro adulto del nucleo familiare ad unirsi: quest’ultimo riceverà un invito, lo accetterà e avrà immediatamente accesso ai benefici condivisi.

È possibile anche gestire le impostazioni familiari, visualizzare i membri del nucleo e scoprire i suggerimenti personalizzati di Prime Video e Amazon Luna, tutto dal Family Hub.

Quanto costa e chi può attivarlo

Amazon Family è senza costi aggiuntivi. Per condividere i benefici Prime, il cliente deve essere iscritto a Prime, il cui abbonamento è disponibile a 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno, con una prova gratuita di 30 giorni per i clienti idonei.

Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi per accedere ad Amazon Family e a molti altri benefici, tra cui consegne rapide e illimitate, Prime Video, Amazon Music Prime e risparmi esclusivi. Amazon Family sarà disponibile per tutti i clienti nei prossimi giorni.