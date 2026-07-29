2.863€ per un OLED Samsung da 83 pollici del 2026: uno sconto di oltre 1.500€ sul prezzo di listino, un risparmio che trasforma un acquisto ambizioso in un’occasione concreta. Samsung QE83S83HAEXZT porta tecnologia OLED di nuova generazione, processore NQ4 AI Gen2 e un Premium Gaming Pack completo in un unico schermo da salotto. I dettagli dell’offerta e le specifiche complete meritano un’analisi più attenta.

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Samsung QE83S83HAEXZT: 83 pollici di OLED intelligente con pixel che si illuminano da soli

Il cuore di questa TV è un pannello OLED 4K da 83 pollici con pixel auto-illuminanti: ogni punto luminoso si accende e si spegne in modo indipendente, senza bisogno di retroilluminazione. Il risultato sono neri assoluti, contrasto pressoché infinito e colori che nessun pannello LCD può replicare a questa qualità. Quando una scena si oscura, lo schermo si oscura davvero, senza quel fastidioso alone di luce che caratterizza le tecnologie tradizionali. Per approfondire le differenze tra le principali tecnologie di pannello, puoi leggere il nostro articolo su OLED, QLED e QNED.

A gestire tutto ci pensa il processore NQ4 AI Gen2, che analizza ogni fotogramma in tempo reale per ottimizzare luminosità, nitidezza e colore. La funzione 4K AI Upscaling lavora sui contenuti in risoluzione inferiore per portarli visivamente vicino al 4K nativo, mentre Samsung Vision AI riconosce automaticamente il tipo di contenuto (film, sport, gaming) e adatta immagine e audio senza alcun intervento manuale. Se vuoi capire meglio la differenza tra Full HD e 4K, abbiamo una guida dedicata.

Le specifiche principali del Samsung QE83S83HAEXZT:

Pannello: OLED 4K UHD (3840 x 2160 px), 83 pollici

OLED 4K UHD (3840 x 2160 px), 83 pollici Processore: NQ4 AI Gen2 con Vision AI e 4K AI Upscaling

NQ4 AI Gen2 con Vision AI e 4K AI Upscaling HDR: OLED HDR

OLED HDR Refresh rate: Motion Xcelerator 120Hz

Motion Xcelerator 120Hz Gaming: FreeSync Premium (AMD), VRR, Premium Gaming Pack, Game Mode con latenza ridotta

FreeSync Premium (AMD), VRR, Premium Gaming Pack, Game Mode con latenza ridotta Audio: Dolby Atmos, AI Sound Control

Dolby Atmos, AI Sound Control Sistema Operativo: Tizen Smart TV

Tizen Smart TV Assistente Vocale: Amazon Alexa integrata

Amazon Alexa integrata Connettività: HDMI 2.1, Wi-Fi, Bluetooth, USB, ARC/eARC

HDMI 2.1, Wi-Fi, Bluetooth, USB, ARC/eARC Design: Contour Design con cornici sottili

Un elemento che distingue questo modello è la certificazione PANTONE Validated: il display è in grado di riprodurre fedelmente 2.140 colori PANTONE e 110 tonalità di incarnato, un dato che fa la differenza sia per chi guarda film in cerca di accuratezza cromatica, sia per chi usa il TV anche in contesti creativi.

Sul fronte gaming, il Premium Gaming Pack abbinato a FreeSync Premium e supporto VRR garantisce fluidità nelle scene più frenetiche, eliminando tearing e stuttering. La Game Mode riduce l’input lag al minimo, rendendo Samsung QE83S83HAEXZT una scelta solida anche per i gamer che non vogliono rinunciare alla qualità dell’immagine OLED. Se stai valutando altri modelli, dai un’occhiata alla nostra selezione delle migliori Smart TV.

Offerta Amazon: oltre 1.500€ di sconto su un OLED 2026

Su Amazon è disponibile Samsung Smart TV 83” QE83S83HAEXZT a 2.863€ rispetto al prezzo di listino ufficiale di 4.399€, con uno sconto del 35% pari a un risparmio di 1.536€. Si tratta del modello di punta della gamma OLED entry-level 2026 di Samsung, posizionato nella linea S85H: al di sopra troviamo solo S90H e S95H, che aggiungono Glare Free e livelli HDR superiori a prezzi sensibilmente più alti. Se preferisci acquistare a rate, consulta la nostra guida al pagamento a rate su Amazon.

Da segnalare che storicamente questo modello ha toccato un minimo di 2.457€ (registrato su Unieuro, con incluso anche un TV da 32″ in omaggio), quindi il prezzo attuale non è il minimo assoluto ma resta comunque un’opportunità concreta per chi vuole un OLED Samsung di grandi dimensioni della gamma 2026. La disponibilità su Amazon può variare, conviene non aspettare troppo.

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