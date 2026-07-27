Lo scorso anno Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, ha reso noto che Apple era al lavoro su una nuova scocca per iPad mini, capace di garantire una protezione a polvere e acqua paragonabile a quella offerta da iPhone.

Allo stato attuale nessun modello di iPad può vantare una certificazione ufficiale di resistenza all’acqua ma è evidente che molti utenti potrebbero trovare comodo portare il tablet in ambienti umidi, come un bagno o una piscina.

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Una grande novità per iPad mini

Uno dei principali problemi da affrontare per riuscire a proteggere il tablet dall’acqua è quello relativo alla necessità dei fori tradizionali per gli altoparlanti e pare che il colosso di Cupertino abbia studiato una soluzione innovativa: si tratterebbe di un sistema di speaker basato sulle vibrazioni, capace di trasformare parti della scocca di iPad mini in una sorta di diaframma per altoparlante, eliminando così una delle primarie vie di ingresso di acqua e polvere nel dispositivo.

Questo approccio differisce dal metodo utilizzato da Apple su iPhone, basato invece su adesivi e guarnizioni per sigillare le aperture degli altoparlanti e altri punti di ingresso dell’aria e resta da capire quale grado di protezione IP avrà l’iPad mini (il melafonino può contare su una certificazione IP68 e può resistere all’immersione in acqua fino a sei metri di profondità per 30 minuti).

Pare che il colosso di Cupertino stia lavorando a questa tecnologia da oltre 10 anni e il suo esordio ufficiale potrebbe essere in programma già per ottobre, mese in cui Apple dovrebbe lanciare la nuova generazione di iPad mini.

Non sarebbe questa la sola grande novità per iPad mini, che dovrebbe poter contare anche su un pannello OLED e su un processore più potente. Staremo a vedere.