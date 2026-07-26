iPhone 17 Pro a meno di 1.100€ su eBay? Sì, sta succedendo davvero. Con un coupon attivo che porta il prezzo a 1.079€ rispetto ai 1.339€ di listino, il risparmio supera i 260€ su uno degli smartphone più avanzati del 2026. Non è un ricondizionato, non è un’offerta-trabocchetto: è un prodotto nuovo e originale, spedito in Italia. Analizziamo tutto nel dettaglio.

・iPhone 17 Pro 256GB – Argento 💰 Offerta: 1.079,00€ invece di 1.339,00€ ✂️ Usa il coupon: PSPRLUG26 🛒 Su ebay https://prezzi.tech/go/bdsa ・iPhone 17 Pro 256GB – Arancione 💰 Offerta: 1.079,00€ invece di 1.339,00€ ✂️ Usa il coupon: PSPRLUG26 🛒 Su ebay https://prezzi.tech/go/bdsb ・iPhone 17 Pro Max 256GB – Argento 💰 Offerta: 1.179,00€ invece di 1.489,00€ ✂️ Usa il coupon: PSPRLUG26 🛒 Su ebay https://prezzi.tech/go/bdsc ・iPhone 17 Pro Max 256GB – Arancione 💰 Offerta: 1.179,00€ invece di 1.489,00€ ✂️ Usa il coupon: PSPRLUG26 🛒 Su ebay https://prezzi.tech/go/bdsd

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Apple iPhone 17 Pro: il chip A19 Pro, 48MP su tutte le ottiche e un display da 3000 nit

iPhone 17 Pro rappresenta la vetta dell’ingegneria Apple nel 2026. Il cuore è il nuovo chip A19 Pro a 6 core, abbinato a 12GB di RAM, che non solo garantisce prestazioni al top ma è progettato per supportare pienamente Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale integrato in iOS 26. Tra le funzionalità AI troviamo riassunto email, correzione avanzata dei testi, riscrittura e traduzione in tempo reale.

Il display da 6,3″ Super Retina XDR OLED con ProMotion a 120Hz e luminosità di picco a 3000 nit è uno dei pannelli più luminosi e reattivi disponibili su uno smartphone. La riduzione dei riflessi del 33% lo rende perfettamente leggibile anche in piena luce. La protezione è affidata al Ceramic Shield 2 sul fronte (3x più resistente ai graffi) e al Ceramic Shield classico sul retro, quattro volte più resistente agli urti rispetto al vetro tradizionale. La scocca in alluminio forgiato a caldo completa un design premium senza compromessi.

Il comparto fotografico merita un paragrafo a sé: tutte le fotocamere posteriori montano sensori da 48MP (sistema Pro Fusion), con zoom ottico 8x. Per i videomaker è una macchina da produzione vera e propria, con supporto a Apple Log 2, Dolby Vision 4K a 120fps, slow-motion 1080p a 240fps, Genlock, timecode e quattro microfoni professionali con audio spaziale. Una caratteristica che difficilmente si trova su altri smartphone: la capacità di gestire flussi di lavoro cinematografici direttamente dal telefono.

Lato connettività, iPhone 17 Pro è tra i primi smartphone con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e porta USB-C con velocità fino a 10 Gbps (USB 3 / DisplayPort), ideale per il trasferimento rapido di video in alta risoluzione. Il modello funziona esclusivamente via eSIM, senza slot per SIM fisica. La batteria garantisce fino a 31 ore di riproduzione video con ricarica rapida al 50% in soli 20 minuti tramite caricatore da 40W, e supporto MagSafe wireless fino a 25W.

Un rapido riepilogo delle specifiche principali:

Display: 6,3″ Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz, 3000 nit

6,3″ Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz, 3000 nit Chip: A19 Pro (6-core) con Apple Intelligence

A19 Pro (6-core) con Apple Intelligence RAM / Storage: 12GB RAM / 256GB

12GB RAM / 256GB Fotocamere: Triple 48MP, zoom ottico 8x

Triple 48MP, zoom ottico 8x Video: Dolby Vision 4K 120fps, slow-mo 1080p 240fps

Dolby Vision 4K 120fps, slow-mo 1080p 240fps Batteria: fino a 31h video, ricarica 50% in 20 min

fino a 31h video, ricarica 50% in 20 min Connettività: 5G, Wi-Fi 7, BT 6, USB-C 10Gbps, eSIM

5G, Wi-Fi 7, BT 6, USB-C 10Gbps, eSIM OS: iOS 26 con interfaccia Liquid Glass

iOS 26 con interfaccia Liquid Glass Colore: Silver (Argento)

Offerta eBay: 1.079€ con coupon, risparmio di 260€ sul prezzo di listino

Il prezzo di listino ufficiale di iPhone 17 Pro 256GB è 1.339€. Su eBay, applicando il coupon PSPRLUG26 al checkout, il prezzo scende a 1.079,00€: uno sconto di circa 260€, pari a quasi il 20% in meno. Da segnalare che la stessa promozione è attiva anche per altre colorazioni e configurazioni, tra cui l’iPhone 17 Pro 256GB Arancione allo stesso prezzo, e l’iPhone 17 Pro Max 256GB (Argento e Arancione) a 1.179€ invece di 1.489€.

Il prodotto è descritto come nuovo e originale, non ricondizionato. Si tratta di un’opportunità concreta per chi stava aspettando il momento giusto per aggiornare il proprio smartphone. Per un confronto con gli altri modelli di punta, consulta anche la nostra guida ai migliori iPhone.

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