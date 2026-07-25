Chi dice che per avere una GPU RTX 5070 Ti su laptop servano oltre 2.300 €? MSI Vector 16 AI A2XWHG-200IT la pensa diversamente, e MediaWorld lo dimostra con uno sconto che porta il prezzo a cifre decisamente più interessanti rispetto al listino. Stiamo parlando di un risparmio di 420 € su uno dei notebook gaming più completi del 2025, con 32 GB di RAM DDR5, display QHD+ a 240 Hz e connettività Thunderbolt 5. Vediamo nel dettaglio perché questa macchina vale ogni euro.

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MSI Vector 16 AI A2XWHG-200IT: prestazioni da desktop in un chassis da 16 pollici

Il cuore pulsante di MSI Vector 16 AI A2XWHG-200IT è l’Intel Core Ultra 7 255HX, un processore Arrow Lake-HX con 20 core e 20 thread, capace di spingere fino a 5,2 GHz sui core prestazionali. Non è un chip qualsiasi: integra una NPU Intel AI Boost dedicata, progettata per accelerare i task legati all’intelligenza artificiale, rendendolo uno strumento valido non solo per il gaming ma anche per workflow professionali e creativi.

Affiancata al processore troviamo la NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop, con 12 GB di VRAM GDDR7 e un TDP di 140 W, configurazione che la rende una delle GPU mobile più potenti attualmente disponibili. Il supporto esclusivo a DLSS 4 con Multi Frame Generation rappresenta il vero punto di forza nella gestione del ray tracing e delle risoluzioni superiori al Full HD: a 2560×1600, risoluzione nativa del pannello, i risultati sono particolarmente convincenti.

Il display merita una menzione speciale: 16 pollici IPS, risoluzione QHD+ 2560×1600, refresh rate a 240 Hz con tempo di risposta di 3 ms e copertura del 100% DCI-P3. Un pannello che soddisfa tanto il gamer esigente quanto il professionista creativo, con colori fedeli e fluidità fuori discussione, in un comodo formato 16:10.

Lato memoria, la versione italiana si distingue per i 32 GB di RAM DDR5-5600 su doppio slot SO-DIMM, una dotazione superiore rispetto ad altri mercati dove il medesimo modello arriva con soli 16 GB. A completare la configurazione, un SSD NVMe da 1 TB su slot M.2 2280, con un secondo slot libero per espansioni future.

La connettività è uno degli aspetti più generosi della scheda tecnica:

2x Thunderbolt 5 per trasferimenti dati ad altissima velocità e output video

per trasferimenti dati ad altissima velocità e output video Wi-Fi 7 (802.11be) per la rete wireless di ultima generazione

per la rete wireless di ultima generazione Windows 11 Home preinstallato

Il sistema termico MSI Cooler Boost con tecnologia OverBoost Ultra gestisce i carichi combinati di CPU e GPU senza che le temperature diventino critiche, mantenendo le prestazioni di picco anche nelle sessioni più intense. Il peso di 2,7 kg e il design Cosmo Gray lo rendono un laptop da scrivania o da trasporto occasionale, non un ultrabook.

Sconto da 420 €: i numeri dell’offerta su MediaWorld

MSI Vector 16 AI A2XWHG-200IT è disponibile su MediaWorld con un prezzo scontato a 1.979 € rispetto al precedente prezzo di listino di 2.399 €, per un risparmio netto di 420 € pari a circa il 17% di sconto.

Vale la pena segnalare che registrandosi gratuitamente al programma MW Club e acquistando tramite app MediaWorld, è possibile ottenere un ulteriore sconto automatico del 10%, riducendo ulteriormente la spesa finale. La registrazione e la carta MW Club sono gratuite: qui il link per ottenerla.

Per confronto, su Amazon lo stesso modello si trova intorno ai 2.199 €, rendendo questa promozione MediaWorld la più conveniente al momento tra i principali rivenditori italiani. La disponibilità è online, con spedizione attiva.

Per non perdersi offerte come questa su notebook gaming e tecnologia in generale, vale la pena iscriversi al canale PrezziTech, dove arrivano in tempo reale le migliori promozioni tech, e a ErroriBomba per segnalazioni di errori di prezzo e sconti fuori dal comune su qualsiasi categoria di prodotto.