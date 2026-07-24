Quattrocento euro di risparmio su una Smart TV da 65 pollici con tecnologia QD-Mini LED non capitano tutti i giorni. TCL 65C6K passa da 999€ a soli 599,90€ su Unieuro, con uno sconto del 40% che porta questo pannello da gaming e home theater a un prezzo difficile da ignorare. Una combinazione di 144 Hz nativi, 512 zone di local dimming e audio Onkyo 2.1 che raramente si trova in questa fascia di prezzo. Ecco i dettagli.

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TCL 65C6K: quando il QD-Mini LED ridefinisce il valore a 65 pollici

Il pannello QD-Mini LED VA HVA da 65 pollici della TCL 65C6K offre un contrasto nativo di 7.000:1 e fino a 512 zone di local dimming, il che si traduce in neri profondi e una gestione della luce capillare, difficile da trovare sotto i mille euro. La tecnologia Quantum Dot copre il 93% dello spazio colore DCI-P3, con oltre un miliardo di colori supportati e una luminosità HDR che tocca i 1.000 nit in peak.

La compatibilità con i principali standard HDR è completa:

Dolby Vision IQ e Dolby Vision classico

e classico HDR10 e HDR10+

e HLG e IMAX Enhanced

Quest’ultimo punto merita attenzione: il preset IMAX Enhanced è compatibile con i contenuti Disney+, offrendo una resa video pensata espressamente per questo formato.

Il refresh rate nativo è 144 Hz, con supporto VRR fino a 144 Hz in 4K e fino a 288 Hz in Full HD per chi cerca il massimo della fluidità nel gaming. Il TV integra HDMI 2.1, FreeSync Premium Pro, ALLM e Game Bar, rendendolo una scelta solida sia per PlayStation che per Xbox e PC. L’input lag ridotto al minimo grazie alle modalità Game Master completa un’offerta gaming difficile da battere in questa fascia.

Sul fronte audio, il sistema Onkyo 2.1 Ch. Hi-Fi con supporto Dolby Atmos porta una profondità sonora superiore alla media dei TV integrati, con bassi gestiti da un subwoofer dedicato. Il processore TCL AiPQ Pro lavora in tempo reale su immagine, colore e luminosità adattandosi all’ambiente circostante, mentre la piattaforma Google TV garantisce accesso immediato a Netflix, Amazon Prime, Disney+, DAZN, Now e Apple TV+, con Google Assistant sempre disponibile. Supporta anche la riproduzione da HDD USB e NAS via DLNA, con codec AV1 e VP9.

40% di sconto su Unieuro: i numeri dell’offerta

Su Unieuro, TCL C6K 65C6K è disponibile a 599,90€ rispetto al prezzo di listino di 999,00€: uno sconto del 40% che corrisponde a un risparmio reale di circa 400€. A titolo di confronto, anche Amazon e MediaWorld propongono il modello attorno ai 599€, ma Unieuro offre la comodità del ritiro gratuito in negozio oltre alla spedizione. Non ci sono accessori aggiuntivi inclusi, ma il TV arriva con telecomando e stand regolabile in due posizioni. Se stai valutando altri modelli, puoi consultare la nostra guida alle migliori Smart TV per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

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