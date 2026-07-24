Chi dice che per avere 75 pollici di QLED 4K con Ambilight, Dolby Atmos e HDMI 2.1 serva necessariamente un budget da tremila euro? Philips 75PUS8510 la pensa diversamente, e in questo momento lo dimostra con uno sconto che sfiora il 50% su Unieuro. Sì, avete letto bene: quasi la metà del prezzo originale, per uno dei televisori più completi della fascia medio-alta del 2025.



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Philips 75PUS8510: quando il cinema prende vita sulle pareti di casa

Philips 75PUS8510 non è semplicemente un grande schermo. È un ecosistema visivo e sonoro pensato per trasformare il salotto in una sala cinematografica privata, e lo fa grazie a una combinazione di tecnologie che raramente si trovano tutte insieme a questo livello di prezzo.

Il cuore dell’esperienza è il pannello QLED 4K Ultra HD da 75 pollici (189 cm), con risoluzione 3840 x 2160 pixel e pieno supporto a tutti i principali formati HDR. A gestire ogni pixel ci pensa il processore P5 Picture Engine, il motore di elaborazione delle immagini di Philips che ottimizza in tempo reale nitidezza, colori e fluidità del movimento. Il risultato sono 8 milioni di pixel che lavorano in perfetta armonia per una resa visiva da primo piano.

Ma la vera firma di questo TV è l’Ambilight: un sistema di luci LED integrate sul retro che reagisce dinamicamente a ogni scena trasmessa, proiettando aure di luce colorata sulle pareti circostanti. Non è un semplice gioco estetico: l’Ambilight espande visivamente l’immagine oltre i confini fisici dello schermo, creando un effetto immersivo unico nel suo genere che nessun altro produttore sa replicare. Funziona su film, sport, musica e videogiochi, adattandosi continuamente al contenuto in riproduzione.

Sul fronte audio, Dolby Atmos e DTS:X garantiscono un soundstage tridimensionale che avvolge lo spettatore, con effetti sonori che si muovono nello spazio con precisione cinematografica.

Per quanto riguarda la connettività, il TV è equipaggiato con HDMI 2.1, fondamentale per sfruttare al massimo le console next-gen a frequenze elevate, oltre a Wi-Fi integrato, Bluetooth e supporto completo DVB-T2/S2 per digitale terrestre HD e satellite. Il sistema operativo è Titan OS, la piattaforma proprietaria di Philips, compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per il controllo vocale.

Ecco un riepilogo rapido delle specifiche principali:

Pannello: QLED 4K UHD, 75″ (189 cm)

QLED 4K UHD, 75″ (189 cm) Processore: P5 Picture Engine

P5 Picture Engine HDR: tutti i principali formati supportati

tutti i principali formati supportati Audio: Dolby Atmos + DTS:X

Dolby Atmos + DTS:X Ambilight: sistema LED dinamico multi-lato

sistema LED dinamico multi-lato Sistema operativo: Titan OS

Titan OS Connettività: HDMI 2.1, Wi-Fi, Bluetooth, DVB-T2/S2

Vale la pena segnalare che Titan OS, pur essendo funzionale e ben integrato, può risultare meno fluido rispetto ad Android TV in termini di catalogo app e velocità di avvio. Un aspetto da considerare, ma che difficilmente pesa sulla bilancia quando lo sconto è quello attuale.

Quasi 600€ di risparmio: l’offerta su Unieuro da non ignorare

Il prezzo di listino di Philips 75PUS8510 si aggira normalmente intorno ai 1.199€, in linea con il posizionamento della serie su tutti i principali rivenditori italiani. Su Unieuro, il prezzo è sceso a 599€, per uno sconto del 50% e un risparmio netto di 600€.

Per un TV da 75 pollici con QLED, Ambilight e Dolby Atmos, è una cifra difficile da trovare altrove. La spedizione è gratuita e la disponibilità è immediata, ma con offerte di questa portata i quantitativi tendono a esaurirsi rapidamente.

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