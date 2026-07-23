Sony continua ad ampliare la propria famiglia Cinema Line con un modello che punta a diventare uno dei riferimenti per filmmaker, videomaker e produzioni professionali alla ricerca di un corpo macchina compatto ma estremamente completo. Parliamo di Sony FX5, una videocamera full frame che raccoglie l’eredità della serie FX introducendo numerose novità sia sul fronte della qualità d’immagine sia su quello del workflow.

La nuova arrivata non rappresenta un semplice aggiornamento tecnico. Sony ha infatti ripensato buona parte della piattaforma, partendo da un nuovo sensore CMOS Exmor RS full frame stacked, passando per il processore BIONZ XR2 con unità dedicata all’Intelligenza Artificiale e arrivando, per la prima volta nella serie FX, al supporto delle riprese Open Gate e della registrazione RAW interna in formato X-OCN.

Il risultato è una videocamera pensata per soddisfare produzioni cinematografiche, documentari, spot pubblicitari, produzioni televisive e contenuti destinati anche ai social media, mantenendo però quella filosofia compatta e modulare che ha reso la gamma FX una delle più apprezzate negli ultimi anni. Vediamone insieme i dettagli più importanti.

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Sony FX5 porta la serie Cinema Line a un livello superiore

Il cuore della nuova FX5 è rappresentato dal sensore CMOS Exmor RS full frame fully-stacked di nuova generazione, affiancato dal processore d’immagine BIONZ XR2 e da un processore AI dedicato all’elaborazione delle funzioni intelligenti. Sony dichiara una gamma dinamica superiore ai 15 stop durante le riprese in S-Log3, un valore che permette di recuperare dettagli sia nelle alte luci sia nelle ombre, offrendo un margine molto elevato in fase di color grading.

Tra le novità più interessanti troviamo anche la modalità Dual Gain Shooting, introdotta per la prima volta nella famiglia FX. Questa tecnologia sfrutta il comportamento del sensore per migliorare ulteriormente la gestione delle gradazioni tonali e ridurre il rumore digitale, soprattutto nelle situazioni di illuminazione più difficili.

La videocamera mette inoltre a disposizione tre valori ISO nativi, pari a 800, 4000 e 12800, offrendo una flessibilità notevole sia durante le produzioni cinematografiche sia nelle riprese notturne o in ambienti scarsamente illuminati. Anche una delle caratteristiche più richieste dagli operatori professionali arriva finalmente anche sulla serie FX, ovvero il supporto alle riprese Open Gate.

Per la prima volta una videocamera Cinema Line FX è infatti in grado di sfruttare l’intera superficie del sensore con rapporto 3:2, consentendo una maggiore libertà nella fase di ritaglio dell’immagine e facilitando la realizzazione di contenuti destinati a piattaforme differenti senza rinunciare alla massima qualità.

Accanto all’Open Gate debutta anche la registrazione interna in X-OCN, il formato RAW proprietario di Sony che fino a oggi richiedeva quasi sempre registratori esterni. Oltre alla modalità X-OCN LT vengono introdotti anche i nuovi profili X-OCN C1 e X-OCN C2, pensati per ridurre il peso dei file mantenendo elevata la qualità delle immagini e velocizzando l’intero workflow di post-produzione.

Dal punto di vista delle risoluzioni disponibili, la FX5 può registrare:

5K fino a 60 fps

4K fino a 120 fps

Full HD fino a 240 fps

Numeri che permettono di affrontare praticamente qualsiasi tipologia di produzione, dai documentari agli spot pubblicitari, passando per videoclip e produzioni sportive. C’è da ricordare poi che Sony ha inoltre confermato un importante aggiornamento firmware previsto nel 2027 che introdurrà il supporto alle riprese X-OCN fino a 240 fps, oltre alla registrazione Open Gate in XAVC S-I e a una nuova interfaccia ottimizzata per i contenuti verticali.

Autofocus AI, stabilizzazione evoluta e una progettazione pensata per i professionisti

Parallelamente al comparto video, Sony ha lavorato in maniera importante anche sull’operatività. La FX5 utilizza infatti un sistema autofocus che sfrutta l’AI per il riconoscimento dei soggetti. Il sistema non si limita più al rilevamento dell’occhio, ma analizza anche testa, postura e corpo umano, migliorando l’inseguimento anche quando il volto non è completamente visibile.

È presente inoltre il Real-time Tracking, ormai diventato uno dei punti di forza delle videocamere Sony, che permette di mantenere la messa a fuoco sul soggetto in maniera estremamente affidabile anche durante movimenti rapidi. Ma non è finita qui; dal comunicato ufficiale dell’azienda rileviamo che anche il bilanciamento del bianco riceve un importante aggiornamento.

La funzione Auto Tracking White Balance sfrutta contemporaneamente sensori di luce visibile, infrarossi e algoritmi basati sul deep learning per riconoscere le condizioni ambientali e mantenere una resa cromatica più stabile durante il passaggio tra interni, esterni e aree in ombra.

Interessante anche la possibilità di gestire direttamente la riduzione del rumore tramite impostazioni dedicate, lasciando ai professionisti maggiore libertà nella costruzione dell’immagine e nelle successive lavorazioni. Non manca poi il supporto agli obiettivi anamorfici con fattori di desqueeze 1.3x, 1.5x, 1.6x, 1.8x e 2x, una caratteristica che amplia ulteriormente le possibilità creative.

Sul fronte ergonomico, Sony mantiene il design compatto tipico della serie FX ma introduce numerosi miglioramenti. La stabilizzazione interna a 5 assi utilizza un nuovo sistema capace di migliorare sensibilmente la compensazione del rollio, mentre il Dynamic Active Mode permette di ottenere riprese ancora più stabili anche completamente a mano libera.

Il nuovo display LCD da 3,5 pollici rappresenta un altro passo avanti rispetto alla FX3. Oltre a essere più luminoso, offre una risoluzione di circa 2,76 milioni di punti, supporta il controllo touch e utilizza un sistema completamente articolato con quattro assi di movimento. Anche l’interfaccia è stata completamente rivista; la schermata BIG6, derivata dalle telecamere CineAlta, raccoglie in un’unica schermata tutte le principali impostazioni operative, consentendo di modificare rapidamente esposizione, frame rate, LUT e altri parametri senza interrompere il lavoro.

Riguardo le connessioni, la dotazione risulta altrettanto importante; la FX5 integra infatti:

doppia porta USB-C

alimentazione USB Power Delivery

ingresso Timecode tramite adattatore opzionale

porta LAN dedicata

uscita HDMI con gestione indipendente delle informazioni

compatibilità completa con l’app Monitor & Control

Sony ha inoltre sviluppato una nuova batteria NP-SA100, capace di offrire circa il 30% di autonomia in più rispetto alla nota NP-FZ100, migliorando ulteriormente le riprese di lunga durata. Ad accompagnare la videocamera infine, arrivano anche due nuovi accessori opzionali; il primo è il mirino DVF-EL1, dotato di pannello OLED da 7,07 milioni di punti, supporto HDR, copertura colore DCI-P3 e sistema inclinabile fino a 90 gradi.

Il secondo è la nuova impugnatura XLR-H2, che integra due ingressi combo XLR/TRS e permette di registrare audio fino a 96 kHz a 32 bit floating point direttamente all’interno della videocamera, una soluzione che elimina gran parte dei problemi legati ai livelli audio durante le produzioni professionali.

Scheda tecnica Sony FX5

Sensore CMOS Exmor RS Full Frame Fully Stacked

Processore BIONZ XR2 con unità AI dedicata

Gamma dinamica superiore a 15 stop

ISO nativi 800, 4000 e 12800

Modalità Dual Gain Shooting

Riprese Open Gate 3:2

Registrazione RAW interna X-OCN (LT, C1, C2)

Registrazione fino a 5K 60 fps

Registrazione fino a 4K 120 fps

Registrazione Full HD fino a 240 fps

Autofocus AI con riconoscimento corpo, volto e occhi

Real-time Tracking

Stabilizzazione ottica interna a 5 assi

Dynamic Active Mode

Display LCD touch da 3,5 pollici da 2,76 milioni di punti

Supporto obiettivi anamorfici fino a 2x

Porta LAN

HDMI

Doppia USB-C con Power Delivery

Compatibilità Monitor & Control

Batteria NP-SA100

Accessori opzionali DVF-EL1 e XLR-H2

Sony FX5: disponibilità e prezzo

Sony FX5 è già disponibile in preordine dal 22 luglio, mentre l’arrivo sul mercato è previsto nel corso del mese di agosto; il produttore commercializzerà sia la versione con impugnatura XLR sia il solo corpo macchina. Sul sito ufficiale Sony il prezzo parte da 5.400 euro, una cifra che la colloca nella fascia professionale della gamma Cinema Line ma che appare coerente con una dotazione tecnica decisamente superiore rispetto ai modelli FX più compatti.

Con FX5, Sony sembra aver trovato un equilibrio particolarmente interessante tra prestazioni cinematografiche, portabilità e flessibilità operativa. L’introduzione dell’Open Gate, della registrazione RAW interna e del nuovo sensore stacked rappresenta un’evoluzione concreta della serie FX, rendendola ancora più competitiva per produzioni professionali che richiedono qualità elevata senza dover necessariamente ricorrere a sistemi più ingombranti.