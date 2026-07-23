RTX 5070 in un notebook gaming da 1.349€? Acer Nitro V 16S AI ANV16S-61-R84N lo rende possibile, e lo fa con uno sconto che non si era mai visto prima su questo modello. Chi cercava il momento giusto per salire di livello, quel momento è adesso: il prezzo è crollato in modo significativo rispetto al listino, portando questa macchina in un territorio di convenienza straordinario. 32 GB di RAM DDR5, display WUXGA IPS a 180 Hz e architettura Blackwell di NVIDIA, tutto in un pacchetto che fino a poco fa costava ben altro. Analizziamo nel dettaglio cosa offre.

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Acer Nitro V 16S AI: RTX 5070, 180 Hz e intelligenza artificiale in un unico chassis

Parliamo di un notebook che non lascia nulla al caso. Al cuore dell’Acer Nitro V 16S AI ANV16S-61-R84N troviamo il processore AMD Ryzen AI 9 365, un chip con NPU da 50 TOPS che non si limita a gestire i carichi di lavoro tradizionali: supporta l’IA generativa e rende questo dispositivo un Copilot+ PC a tutti gli effetti, capace di sfruttare gli assistenti digitali più avanzati disponibili oggi su Windows 11.

La scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8 GB di memoria GDDR7, appartenente alla famiglia Blackwell di NVIDIA. Si tratta di una GPU di fascia medio-alta pensata per affrontare i titoli gaming più esigenti con frame rate elevati, anche grazie al supporto del DLSS neurale: una suite di tecnologie di rendering basata sull’intelligenza artificiale che massimizza gli FPS e riduce la latenza in modo significativo rispetto al rendering tradizionale.

Il display da 16 pollici WUXGA (1920 x 1200 px) IPS con refresh rate a 180 Hz offre un formato 16:10 con densità di 189 PPI, ideale sia per il gaming fluido che per la produttività. La risoluzione leggermente più alta rispetto al classico Full HD regala più spazio verticale, una scelta apprezzata da chi lavora e gioca sulla stessa macchina.

Le specifiche complete del sistema:

Processore: AMD Ryzen AI 9 365 (NPU 50 TOPS, Copilot+ PC)

AMD Ryzen AI 9 365 (NPU 50 TOPS, Copilot+ PC) GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070, 8 GB GDDR7, architettura Blackwell

NVIDIA GeForce RTX 5070, 8 GB GDDR7, architettura Blackwell RAM: 32 GB DDR5

32 GB DDR5 Storage: SSD 1 TB

SSD 1 TB Display: 16″ WUXGA (1920×1200) IPS, 180 Hz, 16:10, 189 PPI

16″ WUXGA (1920×1200) IPS, 180 Hz, 16:10, 189 PPI Sistema operativo: Windows 11 Home

Windows 11 Home Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, LAN Gigabit

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, LAN Gigabit Porte: USB4 40 Gbps, Thunderbolt 4, 3× USB 3.1 Gen2, HDMI, USB-C con PD, microSD

USB4 40 Gbps, Thunderbolt 4, 3× USB 3.1 Gen2, HDMI, USB-C con PD, microSD Batteria: 76 Wh, 4 celle

76 Wh, 4 celle Peso: 2,18 kg

2,18 kg Raffreddamento: Quad-intake cooling a quattro prese d’aria

Il sistema di raffreddamento a quattro prese d’aria è pensato per sessioni di gioco prolungate senza cali di prestazioni, mantenendo CPU e GPU entro range termici ottimali. Il peso contenuto di 2,18 kg lo rende trasportabile senza sacrifici eccessivi.

Sconto storico su Amazon: i numeri dell’offerta parlano da soli

Su Amazon.it l’Acer Nitro V 16S AI ANV16S-61-R84N è disponibile al prezzo di 1.349€, rispetto a un prezzo di listino di 2.349€. Si tratta di un risparmio di 1.000€ netti, pari a uno sconto del ~43%: un taglio che non si era mai registrato su questo modello e che porta la macchina a un prezzo significativamente al di sotto di quello rilevato su tutti i principali rivenditori italiani, Amazon incluso fino a pochi giorni fa. La spedizione è gratuita.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it con disponibilità immediata. A questo prezzo, una configurazione con RTX 5070 + Ryzen AI 9 365 + 32 GB DDR5 non ha praticamente concorrenti nel panorama attuale. Chi è alla ricerca dei migliori notebook gaming troverà in questa offerta uno dei rapporti qualità-prezzo più interessanti del momento.

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