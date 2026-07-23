Ne avevamo parlato proprio ieri: il paywall sulla frequenza cardiaca live di CIRQA aveva lasciato più di una perplessità, dal momento che Garmin Connect+ nascondeva dietro l’abbonamento uno dei dati più basilari che ci si aspetterebbe da qualsiasi fascia fitness, per giunta pensata esplicitamente come dispositivo senza obbligo di sottoscrizione.

Ora è arrivata una marcia indietro a sorpresa: Garmin ha confermato che questa funzione diventerà presto disponibile per tutti, senza bisogno di pagare nulla.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Il problema, riassunto in breve

Garmin ha lanciato il proprio fitness tracker senza schermo, il CIRQA Smart Band, promuovendolo come dispositivo privo di abbonamento obbligatorio. Le prime prove sul campo, però, avevano scoperto che una funzione tra le più basilari in assoluto, la possibilità di vedere la frequenza cardiaca in tempo reale, restava bloccata dietro l’abbonamento Garmin Connect+ da 6,99 dollari al mese. Garmin si è ora impegnata a risolvere la questione a breve.

Come riportato dal portale NotebookCheck, Garmin ha confermato che rilascerà un aggiornamento per l’app Garmin Connect Mobile che permetterà agli utenti di vedere i dati della frequenza cardiaca in tempo reale durante gli allenamenti, con o senza abbonamento.

Allo stato attuale, chi non paga per Garmin Connect+ può vedere soltanto la frequenza cardiaca media relativa all’allenamento in corso, esattamente il problema che avevamo già segnalato ieri parlando di questa vicenda, insieme al funzionamento non sempre lineare della modalità Battery Saver e alle tre voci non quantificate che incidono sull’autonomia dichiarata di 10 giorni.

Perché la scelta iniziale sembrava eccessiva

L’abbonamento Garmin Connect+ è pensato per offrire funzioni aggiuntive che vanno oltre le funzionalità di base di un wearable, tra cui consigli nutrizionali, una dashboard avanzata sulle prestazioni e integrazione con l’intelligenza artificiale, seppur più essenziale e meno invasiva (e invadente) rispetto alla concorrenza.

Monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale è forse la funzione di fitness tracking più elementare che esista, quindi relegarla dietro un paywall appariva, a conti fatti, una scelta parecchio ingorda da parte di Garmin, proprio il punto su cui ci eravamo soffermati ieri notando come questa restrizione stridesse con la comunicazione ufficiale dell’azienda, che sulla stessa pagina prodotto descriveva il dato corrente come gratuito e solo i grafici come funzione a pagamento.

Garmin ha confermato a Ray Maker del blog DC Rainmaker, lo stesso tester che per primo aveva segnalato l’assenza di questa funzionalità nella propria prova pratica, che il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale arriverà anche nell’esperienza gratuita di CIRQA.

La sfida a una concorrenza agguerrita

Il tracker CIRQA da 199 dollari di Garmin affronta una concorrenza piuttosto agguerrita da parte di marchi come Whoop, Amazfit e il Fitbit Air di Google. I tracker di Whoop sono sostanzialmente inutilizzabili senza abbonamento, ma sia l’Amazfit Helio Strap che il Fitbit Air offrono dati di frequenza cardiaca in tempo reale senza alcuna sottoscrizione, ed entrambi costano significativamente meno rispetto a CIRQA, fermandosi a 99 dollari ciascuno.

Un confronto che pesa parecchio sulla proposta di valore di Garmin, dal momento che il prezzo più alto di CIRQA si giustifica soprattutto con l’ecosistema Connect e con la possibilità di trasmettere i dati a orologi e ciclocomputer Garmin già posseduti, non certo con funzioni di base che i rivali offrono già gratuitamente.

Non è ancora chiaro quando i dati della frequenza cardiaca usciranno effettivamente da dietro il paywall di Garmin. Maker riferisce che un aggiornamento per Garmin Connect Mobile abiliterà la funzione “nei prossimi giorni“, il che rappresenterebbe un epilogo abbastanza rapido e dei tempi di reazione da record per l’azienda in una vicenda che, come avevamo notato ieri, sembrava più un problema di comunicazione confusa che una vera e propria strategia commerciale pianificata. Vi terremo aggiornati non appena la funzione diventerà disponibile per tutti.