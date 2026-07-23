Anthropic continua ad ampliare la propria infrastruttura di calcolo su più fronti contemporaneamente. Solo il mese scorso avevamo raccontato dell’accordo siglato con Micron per assicurarsi memorie DRAM, SSD e HBM destinate allo sviluppo di Claude, un tassello che si inseriva già in una strategia dichiarata di diversificazione dei fornitori.

Oggi arriva l’annuncio più corposo finora, ovvero una partnership strategica con AMD per il dispiegamento di GPU Instinct MI450 Series fino a una capacità complessiva di 2 gigawatt, con il primo gigawatt che entrerà in funzione già nella prima metà del 2027.

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Un accordo che va oltre l’hardware

Il ritmo straordinario con cui l’adozione dell’intelligenza artificiale sta crescendo sta spingendo una domanda sempre più rapida di capacità di calcolo per addestramento e inferenza. Anthropic sta scalando la propria infrastruttura per rispondere a una domanda solida e in costante crescita per Claude, e l’adozione della piattaforma AMD Helios su scala di gigawatt rappresenta un’espansione significativa della posizione di AMD al centro della costruzione globale dell’infrastruttura AI.

Anthropic dispiegherà soluzioni rack-scale AMD Helios equipaggiate con GPU AMD Instinct MI455X, parte della serie Instinct MI450, insieme a processori AMD EPYC di nome in codice “Venice”, componentistica di rete AMD Pensando e software ROCm.

Pensata appositamente per l’addestramento e l’inferenza della prossima generazione di modelli AI, Helios offre le prestazioni, l’efficienza e la scala richieste dai carichi di lavoro più impegnativi. Questo dispiegamento si aggiunge all’utilizzo già esistente da parte di Anthropic delle GPU AMD Instinct MI355X, di generazione precedente.

Un rack Helios, per dare un’idea concreta delle dimensioni in gioco, integra 72 GPU MI455X, capaci di erogare circa 2,9 exaFLOPS di potenza di calcolo FP4 e 31 TB di memoria HBM4 complessiva; un’infrastruttura ormai considerata cruciale per sostenere modelli sempre più grandi e affamati di calcolo.

Claude per lo sviluppo hardware e l’investimento da 5 miliardi di AMD

Oltre alla componente puramente infrastrutturale, come spesso accade in questo tipo di partnership, AMD e Anthropic stanno lanciando una collaborazione ingegneristica pluriennale per utilizzare Claude nell’accelerare lo sviluppo software di AMD.

Nello specifico, i team useranno Claude per ottimizzare i carichi di lavoro destinati alle GPU AMD Instinct e per accelerare lo sviluppo del software ROCm, la piattaforma software open source di AMD pensata come alternativa a CUDA di NVIDIA. AMD adotterà inoltre Claude in modo diffuso all’interno dei propri team di ingegneria e sviluppo prodotto.

AMD si è inoltre impegnata a effettuare un investimento azionario strategico fino a 5 miliardi di dollari in Anthropic in futuro, un impegno finanziario che rafforza ulteriormente il legame tra le due aziende.

“Siamo entusiasti di approfondire la nostra partnership con Anthropic e di dispiegare AMD Helios su scala di gigawatt“, ha dichiarato Lisa Su, presidente e CEO di AMD.

“L’accesso al calcolo è centrale per mantenere Claude alla frontiera e soddisfare la domanda dei nostri clienti”, ha dichiarato Tom Brown, co-fondatore e chief compute officer di Anthropic.

“Collaborando con AMD lungo l’intero stack, ci stiamo assicurando la capacità di cui abbiamo bisogno e la stiamo ottimizzando per l’addestramento e il servizio di Claude. Operare su una gamma diversificata di hardware ci permette di assegnare i carichi di lavoro giusti all’hardware giusto”.

Una strategia multi-fornitore ormai consolidata

Quest’ultima frase di Brown è molto in linea con la direzione dell’azienda visto che ormai Anthropic ha costruito negli ultimi mesi una strategia di calcolo deliberatamente distribuita su più fornitori, che oggi comprende anche TPU di Google e chip Trainium di Amazon, oltre naturalmente alle GPU NVIDIA.

Un approccio che, secondo quanto dichiarato in precedenza dal CFO di Anthropic Krishna Rao proprio a proposito della partnership con Google, permette all’azienda di ottimizzare prezzo, prestazioni e consumi energetici in base al fornitore specifico, evitando di dipendere in modo esclusivo da un singolo attore del mercato dei chip AI.

L’accordo con AMD, del resto, arriva in un momento in cui il produttore di chip sta accumulando partnership di peso nel settore AI; ad esempio, Meta ha già annunciato il dispiegamento di 6 gigawatt di GPU AMD, Oracle sta distribuendo circa 50.000 chip MI450, e Microsoft ha confermato che Azure utilizzerà i rack Helios per l’inferenza su larga scala.

L’annuncio di oggi segna quindi una tappa importante nella partnership tra AMD e Anthropic che porta a combinare un dispiegamento su scala di gigawatt e una collaborazione ingegneristica profonda, le due aziende stanno costruendo una base di lungo termine per accelerare lo sviluppo e il dispiegamento della prossima generazione di infrastrutture AI.