Uno degli elementi distintivi dell’AI (e uno di quelli che inquieta di più) è la capacità di apprendere le operazioni che svolge, così da replicarle senza dover ogni volta ripetere le stesse istruzioni. Una macchina, appunto, intelligente. Ma questa abilità di apprendimento sta per cambiare. Almeno per Claude Cowork, l’agente di intelligenza artificiale di Anthropic che permette all’AI di lavorare direttamente sui file in locale, con la nuova funzione “Teach Claude a skill”. Così come altri strumenti AI, anche Claude offre all’utente la possibilità di personalizzare l’esperienza d’uso tramite le cosiddette competenze, una sorta di istruzioni che insegnano all’AI come eseguire compiti specifici. La nuova funzione “Teach Claude a skill” punta a risolvere un problema molto concreto per chi usa l’AI ogni giorno per le stesse attività.

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Come funziona Teach Claude a skill

New in Claude Cowork: teach Claude a skill. Record your screen while you do a task, talk through it as you go, and Claude turns it into a skill it can run again. Find it under Record a skill in the + menu of the Claude desktop app. Available on Pro, Max, and Team plans. pic.twitter.com/9OgJLOKWzj — Claude (@claudeai) July 21, 2026

Invece di scrivere istruzioni dettagliate ogni volta, l’utente può registrare lo schermo mentre svolge personalmente un compito e descrivere a voce ciò che sta facendo. Claude osserva l’intera procedura, la memorizza e la trasforma in un’abilità riutilizzabile, richiamabile in un secondo momento senza dover ripetere la spiegazione. Anthropic ha esemplificato la funzione con attività quotidiane come l’organizzazione di fatture in un foglio di calcolo, il rinominare i file immagine, la preparazione di un report di vendita settimanale o l’aggiornamento di un tracker di progetto.

Con questa funzionalità Cowork diventa sempre più una sorta di collega virtuale, capace di lavorare con sempre maggiore autonomia su documenti, file e strumenti collegati. Rispetto al semplice “fai come l’ultima volta”, che spesso lascia margini di interpretazione, la registrazione di un’abilità permette a Claude di replicare fedelmente un processo già visto, riducendo il bisogno di ripetere le stesse istruzioni per le attività ricorrenti. La funzione Teach Claude a skill può essere vista come una sorta di inserimento e affiancamento fatto a un nuovo collaboratore, per insegnargli la prima volta i compiti che in futuro sarà chiamato a svolgere.

Teach Claude a skill è in fase di rilascio per gli abbonati ai piani Pro, Max e Team, tramite l’interfaccia Cowork dell’app desktop di Claude. Per attivarla è sufficiente aprire Cowork, premere il pulsante “+” nella chat e selezionare “Record a Skill” dal menu a tendina dedicato all’aggiunta di file e contenuti. A quel punto è possibile avviare la registrazione dello schermo e guidare Claude passo dopo passo nell’attività che deve apprendere.