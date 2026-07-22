Dopo settimane di attesa, oggi è finalmente arrivato il Galaxy Unpacked: durante l’evento i protagonisti sono stati i nuovi smartphone pieghevoli, ossia Samsung Galaxy Z Fold8, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra e Samsung Galaxy Z Flip8. Il trio si distingue non solo per quanto riguarda l’hardware, ma anche per il formato. Scopriamo tutti i dettagli dei nuovi modelli appena presentati, tra specifiche, funzionalità, design, prezzi e offerte di lancio.

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Samsung presenta Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Z Flip8: tre formati diversi

La nuova generazione della serie Galaxy Z si articola in tre proposte differenti, pensate per offrire un’elevata produttività, un coinvolgimento visivo totale e nuove opzioni per esprimere il proprio stile. La gamma vede l’esordio di Galaxy Z Fold8, modello caratterizzato da un fattore di forma inedito, affiancato da Galaxy Z Fold8 Ultra, erede diretto di Galaxy Z Fold7, e dal rinnovato pieghevole a conchiglia Galaxy Z Flip8.

La nuova gamma garantisce un ventaglio di opzioni ancora più ampio, strutturato per soddisfare le necessità di ogni tipo di utente. L’ecosistema Galaxy AI è stato ottimizzato su misura per ciascun formato: i display generosi dei due Fold valorizzano al massimo il multitasking, e la rinnovata FlexWindow del Flip8 è sviluppata per accedere all’istante a notifiche, widget e impostazioni veloci.

“Con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale verso modelli sempre più agentici, i dispositivi mobili diventeranno il principale punto di accesso a esperienze sempre più personali, in grado di comprendere le esigenze di ciascun utente e adattarsi ad esse“, ha dichiarato TM Roh, Chief Executive Officer, President e Head of Device eXperience (DX) Division di Samsung Electronics. “Definendo un nuovo standard per i dispositivi pieghevoli, continuiamo a innovare l’esperienza mobile premium e ad aprire una nuova era dell’intelligenza artificiale, rendendola accessibile a un numero sempre maggiore di persone“.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra è il nuovo modello di punta della gamma

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra è il nuovo modello di punta della gamma pieghevole: rappresenta per il produttore il più alto livello Galaxy in termini di prestazioni, funzionalità e innovazione, e offre il design pieghevole più avanzato. Propone un ampio schermo pieghevole da 8 pollici, un comparto fotografico migliorato e una rinnovata batteria, il tutto racchiuso nel Galaxy Z Fold più sottile di sempre (4,1 mm di spessore da aperto) e in 215 g di peso.

Rispetto al predecessore, non ci sono cambiamenti nel formato: lo schermo pieghevole interno è un Dynamic AMOLED 2X da 8 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva tra 1 e 120 Hz, affiancato da un display esterno da 6,5 pollici che vanta la medesima tecnologia e il medesimo refresh rate. Lo smartphone può beneficiare di un’evoluzione nei materiali e nella cerniera, integrando la tecnologia Flex Titanium per incrementare la robustezza generale e rendere meno visibile la piega centrale.

A muovere lo smartphone ci pensa il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, abbinato a 12 o 16 GB di RAM e a 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna. Per migliorare la conducibilità termica, favorire la dissipazione e mantenere il sistema reattivo anche durante le attività più pesanti, il produttore ha previsto un aumento del 7% del volume dello strato di grafite, per una rinnovata struttura di raffreddamento.

A livello fotografico, il protagonista è il sensore principale da 200 MP, la cui resa in termini di dettaglio e nitidezza viene potenziata dalla modalità HDR dedicata; al suo fianco troviamo un sensore ultra-grandangolare da 50 MP per foto panoramiche e macro più definite e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. La casa di Seoul ha perfezionato la tecnologia Nightography per ottenere scatti e filmati chiari anche in condizioni di scarsa illuminazione. Per i professionisti della video produzione è ora presente la registrazione in 8K con codec APV, pensata per offrire maggiore margine d’azione in post-produzione, mentre la funzione Cine LUT permette di applicare profili cromatici in stile cinematografico direttamente dal telefono.

Miglioramenti anche sul fronte batteria: Galaxy Z Fold8 Ultra può contare su 5000 mAh e su una nuova architettura di ricarica a doppio circuito (dual DCIC) con ricarica rapida cablata da 45 W, progettata per distribuire l’energia in modo più efficiente all’interno del sistema e garantire una ricarica più veloce, stabile e affidabile.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: display interno Dynamic AMOLED 2X da 8 pollici a risoluzione 2504 x 2256 con refresh rate fino a 120 Hz

a risoluzione 2504 x 2256 con refresh rate fino a 120 Hz display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,5 pollici a risoluzione 2520 x 1080 con refresh rate fino a 120 Hz

a risoluzione 2520 x 1080 con refresh rate fino a 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 200 MP (f/1.7, OIS), ultra-grandangolare Quad Pixel da 50 MP (f/1.9, FoV 120°) e teleobiettivo da 10 MP (f/2.4, OIS, zoom ottico 3x)

(f/1.7, OIS), ultra-grandangolare Quad Pixel da 50 MP (f/1.9, FoV 120°) e teleobiettivo da 10 MP (f/2.4, OIS, zoom ottico 3x) doppia fotocamera selfie da 10 MP (una per schermo, f/2.2, FoV 85°/100°)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB Type-C

certificazione IP48

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, wireless da 20 W e wireless PowerShare

con ricarica rapida cablata da 45 W, wireless da 20 W e wireless PowerShare sistema operativo: Android 17 con One UI 9

dimensioni e peso: 143,2 x 158,4 x 4,1 mm da aperto 72,8 x 158,4 x 8,9 mm da chiuso 215 g

Per ulteriori indicazioni potete consultare la scheda tecnica completa

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Lo smartphone arriva nelle colorazioni Graphite, Cream, Violet Shadow e Green Shadow (quest’ultima in esclusiva sul Samsung Shop Online).

Samsung Galaxy Z Fold8: debutta il nuovo formato “wide”

Il vero e proprio modello inedito è Samsung Galaxy Z Fold8, progettato per gli utenti che desiderano un pieghevole “capace di adattarsi in modo naturale ai momenti in cui la curiosità si trasforma in scoperta” e per andare a “contrastare” il primo iPhone pieghevole in arrivo. Il nuovo formato è pensato per semplificare il passaggio dalle interazioni rapide sul display esterno a esperienze più coinvolgenti sullo schermo principale. Offre leggerezza (è il più leggero mai realizzato della gamma, coi suoi 201 g), proporzioni del display intuitive e prestazioni di lunga durata.

Il formato dei display è stato progettato su misura per le reali abitudini d’uso degli utenti, migliorando l’immedesimazione durante la navigazione web, la riproduzione multimediale, la lettura e le sessioni di gioco. Lo schermo esterno adotta un rapporto in 10:16, ideale per gestire rapidamente le operazioni quotidiane come rispondere ai messaggi, consultare i social, navigare online o guardare brevi video. Il pannello interno sfrutta invece un formato in 4:3 che espande il campo visivo per un’esperienza più profonda con film e videogame, ottimizzando la resa e riducendo le bande nere sui contenuti in 16:9. Ruotando il dispositivo, le proporzioni del display si orientano in modo naturale verso la lettura, rendendo più agevole la consultazione di e-book, articoli e documenti lunghi.

Lo schermo interno di Galaxy Z Fold8 è un Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, con una luminosità fino a 3000 nit, Vision Booster e un trattamento antiriflesso per rimanere brillante e facilmente leggibile in qualsiasi situazione. Quello esterno è sempre un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate da 1 a 120 Hz, ma si deve “accontentare” di una diagonale di 5,5 pollici.

Il cuore del nuovo smartphone è lo stesso del modello Ultra: si tratta del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, abbinato a 12 GB di RAM nelle versioni da 256 e 512 GB di memoria interna o a 16 GB di RAM in quella da 1 TB. Completa la connettività, tra 5G dual SIM (con eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria arriva a 4800 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 45 W, alla ricarica wireless da 20 W e alla ricarica wireless inversa.

Il comparto fotografico risulta un po’ meno avanzato rispetto al fratello più su: troviamo comunque un sistema a doppia fotocamera da 50 MP con obiettivo grandangolare e ultra-grandangolare. A disposizione la funzione Doppia registrazione per registrare contemporaneamente entrambi i lati della scena, permettendo, allo stesso tempo, di controllare la propria inquadratura tramite il display esterno. Con My FanCam è inoltre possibile seguire automaticamente il soggetto scelto e adattare l’inquadratura al formato selezionato, così da trasformare le scene più dinamiche in contenuti pronti per i social senza lunghi interventi manuali in fase di editing.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold8: display interno Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici a risoluzione 2448 x 1848 con refresh rate fino a 120 Hz

a risoluzione 2448 x 1848 con refresh rate fino a 120 Hz display esterno Dynamic AMOLED 2X da 5,5 pollici a risoluzione 1972 x 1248 con refresh rate fino a 120 Hz

a risoluzione 1972 x 1248 con refresh rate fino a 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

doppia fotocamera con sensore principale Dual Pixel da 50 MP (f/1.8, OIS) e ultra-grandangolare Quad Pixel da 50 MP (f/1.9)

doppia fotocamera selfie da 10 MP (una per schermo, f/2.2, FoV 85°/100°)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB Type-C

certificazione IP48

batteria da 4800 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, wireless da 20 W e wireless PowerShare

con ricarica rapida cablata da 45 W, wireless da 20 W e wireless PowerShare sistema operativo: Android 17 con One UI 9

dimensioni e peso: 161,4 x 123,9 x 4,5 mm da aperto 81,9 x 123,9 x 9,7 mm da chiuso 201 g

Per ulteriori indicazioni potete consultare la scheda tecnica completa

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Galaxy Z Fold8 arriva nelle colorazioni Graphite, Cream, Lavender e Pistachio (quest’ultima in esclusiva sul Samsung Shop Online). Samsung ha adottato la nuova tecnologia Flex Titanium con una struttura del display basata sul titanio, progettata per rendere i pieghevoli più sottili senza comprometterne la resistenza: combina una pellicola in lega di titanio e una piastra in titanio migliorata e contribuisce a ridurre la visibilità della piega. La piastra in titanio protegge il display da urti e pressione, mantenendo la flessibilità necessaria per le ripetute aperture e chiusure. Per un’apertura più fluida, leggera e naturale, lo smartphone bilancia meccanica della cerniera, tensione del display e forza magnetica.

Samsung Galaxy Z Flip8: si rinnova con una FlexWindow più completa

A concludere il tris di novità pieghevoli è Samsung Galaxy Z Flip8, che non stravolge il form factor dei predecessori (a conchiglia) e porta la potenza di Galaxy AI ancor più vicino all’uso quotidiano grazie a una FlexWindow ripensata e alla versatilità unica garantita dal formato. Si tratta del Flip più sottile e leggero di sempre in casa Samsung, con un peso di 180 g e uno spessore di 6,1 mm.

Il dispositivo è equipaggiato con un display principale Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici provvisto di frequenza di aggiornamento adattiva (1-120 Hz), a cui si affianca uno schermo esterno Super AMOLED da 4,1 pollici con refresh rate variabile tra 60 e 120 Hz. Il nuovo modello trasforma la FlexWindow in una sorta di hub quotidiano sviluppato attorno all’intelligenza artificiale, in grado di offrire supporto, azioni rapide e dati rilevanti proprio quando necessari. Il rinnovato schermo esterno ospita notifiche utili, scorciatoie e integra la funzione Now Brief per mostrare suggerimenti contestuali in tempo reale. Inoltre, la FlexWindow permette di avviare rapidamente le automazioni di Gemini Intelligence tramite comandi vocali o attraverso il pulsante laterale, rendendo ancora più immediata l’interazione senza dover aprire lo smartphone.

Mentre gli altri due vedono lo zampino di Qualcomm, Galaxy Z Flip8 si affida a una soluzione interna: il cuore è infatti il SoC Exynos 2600, affiancato a 12 GB di RAM e a 256 o 512 GB di memoria interna. Come sugli altri due modelli, lato connettività c’è tutto quello che serve, tra 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth (5.4 e non 6.0), NFC, GPS e porta USB-C.

Con questo nuovo modello, Samsung alza l’asticella anche per il comparto fotografico della linea Flip. Lo smartphone permette di produrre, gestire e pubblicare contenuti di alto livello in totale autonomia e senza bisogno di treppiedi o accessori esterni, sfruttando opzioni come lo scatto senza mani, l’anteprima in tempo reale sul display esterno e la possibilità di registrare video selfie direttamente dalla FlexWindow.

In particolare, a spiccare è la fotocamera principale da 50 MP con ProVisual Engine, che promette ritratti ricchi di dettagli e tonalità naturali, bokeh dinamici e immagini definite. La modalità Flex semplifica gli scatti a mani libere e amplia le angolazioni, mentre Camcorder Grip con Zoom Rocker assicura una presa più comoda e stabile per la registrazione di video in movimento. Troviamo poi Stabilizzatore con l’opzione Blocco orizzontale per mantenere le riprese fluide e stabili (anche nei video selfie registrati dal display esterno), e Scatto personalizzato offre la possibilità di personalizzare la FlexWindow e catturare mirror selfie più espressivi; la funzione Vista specchio consente di trasformare lo schermo esterno in uno specchio.

A livello di batteria non troviamo in questo caso passi avanti significativi, anzi: si resta sui 4300 mAh, compatibili con la ricarica rapida cablata da 25 W, la ricarica wireless da 15 W e la ricarica wireless inversa.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Flip8: display principale Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con refresh rate da 1 a 120 Hz

con refresh rate da 1 a 120 Hz display esterno Super AMOLED da 4,1 pollici con refresh rate da 60 a 120 Hz

con refresh rate da 60 a 120 Hz SoC Exynos 2600

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 50 MP (f/1.8, OIS) e ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2)

fotocamera anteriore da 10 MP (sullo schermo interno, f/2.2. FoV 85°)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB Type-C

certificazione IP48

batteria da 4300 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, wireless da 15 W e wireless PowerShare

sistema operativo: Android 17 con One UI 9

dimensioni e peso: 75,4 x 166,9 x 6,1 mm da aperto 75,4 x 85,7 x 13,1 mm da chiuso peso: 180 g

Per ulteriori indicazioni potete consultare la scheda tecnica completa

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Galaxy Z Flip8 arriva nelle colorazioni Graphite, Cream, Pink e Mint (quest’ultimo in esclusiva sul Samsung Shop Online).

AI agentiche, sicurezza e privacy con Galaxy AI e One UI 9.0

Con i nuovi smartphone, Samsung inaugura un nuovo capitolo per l’intelligenza artificiale in mobilità. Galaxy AI espande il suo raggio d’azione con strumenti progettati ad hoc per i diversi fattori di forma, focalizzandosi sulle reali priorità dell’utente per tradurre semplici spunti in operazioni quotidiane immediate.

La funzione Now Brief affianca l’utente fornendo aggiornamenti su misura basati sulle sue routine, sulle priorità del momento e sulle sue preferenze, sfruttando schede riassuntive personalizzabili e contesti inediti. Now Nudge trasforma le informazioni ricevute in risposte operative: ad esempio, se all’interno di un messaggio si concorda un appuntamento, l’IA suggerisce direttamente di verificare l’agenda, identificare un luogo o memorizzare una posizione. Il tutto è valorizzato dagli schermi generosi del formato pieghevole, che consentono di svolgere queste attività in multitasking a fianco delle proprie chat.

Gemini Intelligence permette di passare dalla richiesta al risultato in pochi passaggi: basta descrivere ciò di cui si ha bisogno o aggiungere il contesto dello schermo o di un’immagine. L’automazione tra app supporta più di 40 applicazioni e servizi e consente ad esempio di trovare ristoranti nelle vicinanze, prenotare un tavolo, cercare biglietti o riprendere una prenotazione già iniziata. Anche Gemini Notebook aiuta gli utenti a raccogliere, organizzare e trasformare note, immagini e registrazioni in riepiloghi di riunioni, sintesi visive e documenti con maggiore semplicità.

Il supporto al trascinamento dei contenuti (drag-and-drop) in modalità Split View rende il flusso di lavoro ancora più intuitivo e permette di aggiungere facilmente più file e immagini e di trasformarne i contenuti in riepiloghi audio, infografiche, report, resoconti delle riunioni, sintesi visive, documenti e così via.

In un contesto in cui Galaxy AI si fa sempre più proattiva e personalizzata, il tema della fiducia diventa prioritario. Per gli utenti è essenziale avere chiara la gestione dei propri dati, capire il funzionamento delle opzioni di intelligenza artificiale e conservare il pieno controllo. Per rispondere a questa esigenza, Samsung punta su un’architettura di sicurezza a più livelli, sulla gestione dei dati direttamente sul dispositivo e su impostazioni della privacy sempre più chiare.

Ogni dispositivo viene protetto da Samsung Knox attraverso un approccio multilivello che include personalizzazione on-device, elaborazione cloud controllata dall’utente e protezione dell’intero ecosistema tramite Knox Matrix. Personal Data Engine abilita esperienze AI personalizzate e contestuali direttamente sul dispositivo, Knox Enhanced Encrypted Protection crea ambienti di archiviazione crittografati specifici per ogni singola applicazione, e Knox Vault aggiunge un livello di protezione fisica resistente alle manomissioni per le informazioni sensibili.

Samsung ha dunque pensato a delle innovazioni per rendere non solo l’AI più potente, ma anche più comprensibile per tutti e più controllabile. L’esperienza basata sull’intelligenza artificiale diventa ancora più connessa e contestuale quando i nuovi smartphone pieghevoli vengono abbinati a Galaxy Watch9, Galaxy Watch Ultra2 e ai futuri dispositivi indossabili Intelligent Eyewear.

Con la One UI 9.0 basata su Android 17, debuttano tre ulteriori novità: la prima è la nuova dashboard Attività di Assistente AI, con la quale gli utenti possono visualizzare le azioni dell’intelligenza artificiale in un unico spazio e accedere direttamente all’agente pertinente per ulteriori dettagli o modifiche. Inoltre troviamo gli Enhanced Privacy Alerts, che avvisano in modo proattivo di potenziali rischi per la privacy (come ad esempio tentativi non necessari di accesso alle autorizzazioni in background). Troviamo infine Garanzia e assistenza, un nuovo menu nelle impostazioni che permette di accedere rapidamente a informazioni sulla garanzia, autodiagnosi, richieste di riparazione e supporto da remoto, direttamente dal dispositivo.

Chi deve passare da iOS a uno dei nuovi Galaxy può approfittare della versione aggiornata di Smart Switch. È sufficiente inquadrare un codice QR con l’iPhone per avviare il passaggio dei dati senza fili, senza dover installare alcuna applicazione di terze parti. Il sistema permette di migrare gli account Google e Samsung, le credenziali memorizzate (comprese passkey e password), le impostazioni relative all’accessibilità, i profili eSIM e molti altri contenuti. Inoltre, si aggiunge al rinnovato Quick Share con AirDrop per semplificare l’invio immediato dei file tra dispositivi.

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Prezzi e offerte di lancio di Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Z Flip8

Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 sono appena stati presentati sul palco dell’evento Galaxy Unpacked, ma sono già disponibili all’acquisto in preordine. Vengono proposti nelle colorazioni Graphite e Cream, alle quali si aggiungono le versioni Lavender e Pistachio (per Galaxy Z Fold8, la seconda in esclusiva sul Samsung Shop Online), Violet Shadow e Green Shadow (per Galaxy Z Fold8 Ultra, la seconda in esclusiva sul Samsung Shop Online), e Pink e Mint (per Galaxy Z Flip8, la seconda in esclusiva sul Samsung Shop Online).

I prezzi consigliati in Italia sono i seguenti:

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: 12-256 GB: 2299 euro 12-512 GB: 2499 euro 16 GB – 1 TB: 2899 euro

Samsung Galaxy Z Fold8: 12-256 GB: 2099 euro 12-512 GB: 2299 euro 16 GB – 1 TB: 2699 euro

Samsung Galaxy Z Flip8: 12-256 GB: 1379 euro 12-512 GB: 1579 euro



Su Samsung Shop Online e Samsung Shop App è possibile approfittare di alcuni vantaggi, validi fino al 6 agosto 2026: troviamo 100 euro di sconto al checkout pagando con PayPal, 3 mesi di protezione Samsung Care+, la possibilità di far valutare fino a due dispositivi usati con l’iniziativa Trade In, e la possibilità di sfruttare il finanziamento con Findomestic fino a 30 rate a tasso zero (con prima rata a novembre 2026). Inoltre, digitando il coupon ANDROIDGALAXY nel campo dedicato ai codici promozionali è possibile ottenere un ulteriore sconto di 100 euro (sempre fino al 6 agosto).

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