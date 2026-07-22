Nelle scorse ore Samsung Electronics ha annunciato l’istituzione del Business Office RX (Robotics eXperience), una nuova struttura che ha come obiettivo quello di rafforzare la posizione del colosso coreano nel settore della robotica.

Stando a quanto è stato reso noto dal popolare produttore del mondo dell’elettronica di consumo, la nuova divisione riporterà direttamente al CEO e avrà il compito di sviluppare il business della robotica come pilastro strategico della crescita futura, rafforzando allo stesso tempo la competitività dell’azienda nei settori di nuova generazione.

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Samsung crea una nuova divisione per la robotica

La nuova divisione Robotics eXperience sarà impegnata nel consolidamento delle capacità di Samsung nel campo della robotica, ciò nell’ottica di una strategia a medio-lungo termine che dovrà condurre il colosso coreano attraverso le varie fasi che vanno dallo sviluppo tecnologico di base alla commercializzazione.

A supervisionare la divisione Robotics eXperience sarà TM Roh, il CEO di Samsung, che non ha nascosto di recente che la sua azienda è alla costante ricerca di nuove fonti di crescita. Ebbene, a quanto pare la robotica potrebbe rappresentare per il colosso tecnologico il prossimo settore nel quale proverà a divenire una delle aziende di riferimento.

Samsung ha precisato che la nuova divisione potrà contare non solo su centri di ricerca internazionali (negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone) ma anche su esperti di primo piano nel settore della robotica, come ad esempio Lee Dong-kun (impegnato in precedenza anche con Hyundai Motor Group), a cui è stato affidato l’incarico di guidare il team, il tutto con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo, integrando strategia, ricerca, realizzazione tecnologica e commercializzazione di nuove soluzioni.

Un po’ di pazienza e dovremmo scoprire i primi prodotti nati da questa nuova divisione del colosso coreano.