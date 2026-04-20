La robotica domestica sta per cambiare volto, e iRobot vuole essere protagonista assoluta di questa trasformazione. Dopo un periodo di incertezza, il brand più famoso nel mondo dei robot aspirapolvere ha ufficialmente avviato quella che chiama la sua “new era”: una fase nuova, ambiziosa e concreta, che parte da un cambio strutturale importante e arriva fino ai salotti delle case italiane.

Cosa cambia con l’ingresso di Picea

Tutto ha avuto inizio con il completamento della transazione che ha visto Picea, player globale specializzato in produzione, ingegneria e tecnologia robotica, entrare nell’assetto di iRobot. Non si tratta di un semplice passaggio di quote: è una vera e propria iniezione di competenze, risorse finanziarie e visione industriale che ridisegna le fondamenta del brand.

iRobot continuerà a operare come società globale di robotica consumer con sede a Bedford, nel Massachusetts, mantenendo negli Stati Uniti le funzioni chiave come ingegneria, sviluppo prodotto e marketing. La produzione, invece, si sposterà nelle fabbriche di Picea Robotics. In parallelo, è stata istituita iRobot Safe Corporation, una controllata statunitense interamente dedicata alla governance e alla sicurezza dei dati dei consumatori a livello globale: un segnale chiaro di attenzione alla privacy in un’epoca in cui i dispositivi connessi raccolgono sempre più informazioni.

Nital pronta a scommettere sull’Italia

In Italia, a fare da ponte tra il brand e i consumatori c’è Nital, distributore ufficiale storico di iRobot nel nostro Paese. E le premesse per ripartire con slancio non mancano di certo: oltre 50 milioni di robot venduti nel mondo, quasi 2 milioni solo in Italia, più di 35 anni di esperienza nel settore e un portafoglio di oltre 2.000 brevetti nella robotica. iRobot è il brand numero uno di robot aspirapolvere in Nord America per vendite sia a volume che a valore, oltre che leader consolidato in mercati chiave come Giappone e Spagna. A livello globale il brand è presente in 98 Paesi, con decine di milioni di famiglie che ogni giorno affidano la pulizia di casa a un Roomba.

Per Nital, questa nuova fase non è solo una buona notizia: è l’occasione attesa per pianificare con certezza, investire con fiducia e costruire una strategia commerciale strutturata sul lungo periodo. «La partecipazione ad AWE e il lancio di nuove soluzioni come Roomba Mini rafforzano la direzione da sempre chiara del brand», spiega Gianluca Barresi, Direttore Commerciale di Nital. «Per noi significa poter contare su un brand che torna a investire, innovare e crescere, capace di guidare il mercato anche nei prossimi anni».

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AWE 2026 e la direzione strategica del futuro

A marzo, Nital era presente ad AWE 2026, Appliances & Electronics World Expo di Shanghai, uno degli appuntamenti più importanti al mondo per il settore elettrodomestici ed elettronica di consumo. Il tema dell’edizione, “Smart AI, Future Smarter”, rispecchia perfettamente la traiettoria che iRobot intende percorrere: robotica domestica più intelligente, sempre più autonoma e profondamente integrata nell’ecosistema smart home.

È proprio in questo contesto che è stato presentato in anteprima Roomba Mini, uno dei prodotti più attesi e strategici del nuovo corso del brand.

Roomba Mini: la robotica per tutti

Roomba Mini nasce con un obiettivo preciso: abbassare la soglia d’accesso alla robotica domestica e intercettare una fascia di mercato più ampia. Automazione, navigazione evoluta e semplicità d’uso restano i pilastri del progetto, ma in una formula più accessibile che potrebbe convincere anche chi finora aveva considerato un robot aspirapolvere un acquisto non prioritario.

«Con prodotti come Roomba Mini, iRobot amplia il proprio target e rende l’innovazione più accessibile», commenta Valentino Bertolini, Direttore Marketing di Nital. «Il concetto di “new era” si traduce in una comunicazione più chiara del valore della robotica domestica: semplicità d’uso, automazione intelligente e integrazione nella vita quotidiana, per intercettare una domanda sempre più orientata verso soluzioni smart e intuitive».

Per Nital si tratta di un’opportunità concreta per rafforzare la presenza del brand nella distribuzione italiana e raggiungere segmenti di consumatori che fino ad oggi non erano stati pienamente conquistati dall’offerta Roomba.

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Una nuova era che parte da basi solide

Quello che emerge chiaramente da questa fase è che iRobot non sta ricominciando da zero, ma da una posizione di forza. Il brand ha le spalle coperte da decenni di innovazione, milioni di clienti fidelizzati e ora anche una struttura industriale rinnovata. L’intelligenza artificiale, lo sviluppo della smart home e l’accessibilità dei prodotti sono i tre assi su cui si costruirà il futuro del brand, e l’Italia, con Nital come partner strategico, è pronta a diventare uno dei mercati più attivi di questa nuova stagione.