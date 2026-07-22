ORICO MG7 ha fatto parlare di sé fin dal lancio per un’idea semplice quanto geniale: unire un involucro NVMe magnetico e una docking station completa in un oggetto da 53 grammi. Quello che non ci si aspettava è che arrivasse anche a un prezzo così basso, il più conveniente dall’uscita sul mercato. Per chi lavora in mobilità, crea contenuti o vuole semplicemente espandere lo storage del proprio iPhone, questo è probabilmente il momento giusto per agire. Vediamo tutto nei dettagli.

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ORICO MG7: 8 funzioni magnetiche che ridefiniscono la portabilità NVMe

Chi dice che una docking station debba essere ingombrante non ha ancora visto ORICO MG7. Con dimensioni di 64 × 64 × 12 mm e un peso di soli 53 grammi, questo dispositivo si aggancia magneticamente al retro dello smartphone grazie alla compatibilità MagSafe nativa per iPhone 15/16/17 Pro e Pro Max, consentendo l’uso del telefono con una sola mano senza il rischio di distacchi accidentali. Per dispositivi non MagSafe, nella confezione è incluso un anello magnetico adesivo.

Il cuore del prodotto è l’involucro per SSD M.2 NVMe 2230 (fino a 2 TB di capacità), che si connette magneticamente alla parte inferiore del dock in modo rapido e sicuro. La struttura in lega di alluminio garantisce una dissipazione termica efficiente anche durante sessioni prolungate di lettura e scrittura intensa, evitando rallentamenti termici.

Le porte disponibili nel modello MG7-G2 sono:

  • M.2 NVMe 2230 × 1 (fino a 2 TB)
  • USB-A 10 Gbps × 1
  • USB-C 10 Gbps × 1
  • HDMI 4K@60Hz × 1
  • SD 3.0 × 1
  • TF 3.0 × 1 (lettura simultanea con SD, fino a 104 MB/s)
  • Jack audio 3,5 mm × 1
  • Ingresso USB-C PD 100W per ricarica pass-through

La funzionalità che distingue davvero MG7 dalla concorrenza è il supporto alla registrazione video ProRes HDR 4K/120fps direttamente sull’SSD esterno, una caratteristica pensata esplicitamente per i content creator professionali con iPhone. Il tutto funziona in Plug & Play, senza installazione di driver, su macOS, Windows, Linux, Android e iOS.

Nella confezione sono inclusi il dispositivo, il cavo USB-C to C da 13 cm (certificato 20 Gbps), l’anello magnetico adesivo, il pad termico, le viti e il cacciavite. L’SSD M.2 non è incluso e va acquistato separatamente.

Prezzo ai minimi: ecco i numeri dell’offerta Amazon

Su Amazon.it, ORICO MG7 è disponibile a 35,99€ rispetto al prezzo di listino di 55,99€, con un risparmio netto di 20 euro che corrisponde a uno sconto di circa il 36%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo prodotto, un’opportunità concreta per chi aveva già messo MG7 nella lista dei desideri o stava aspettando il momento giusto per acquistarlo.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon con spedizione Prime. Le colorazioni Blue e Orange hanno tempi di consegna leggermente più lunghi rispetto al Silver, quindi conviene verificare la disponibilità sulla pagina del prodotto prima di procedere.

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