ASUS continua ad ampliare l’ecosistema ProArt con due prodotti che segnano l’ingresso ufficiale del marchio nel mondo del networking professionale. Il produttore ha infatti annunciato il nuovo router ASUS ProArt PRT-BE5000 e lo switch ProArt PQG-U1080, due dispositivi progettati espressamente per content creator, studi creativi, fotografi, videomaker e professionisti che lavorano quotidianamente con file di grandi dimensioni e necessitano di una rete veloce, stabile e facilmente gestibile.

L’obiettivo è quello di affiancare workstation, notebook, monitor, schede grafiche e schede madri della famiglia ProArt con una soluzione di rete capace di eliminare i colli di bottiglia durante il trasferimento dei dati, la collaborazione in cloud e lo streaming, offrendo allo stesso tempo un design coerente con l’intera linea dedicata ai professionisti della creatività.

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ASUS ProArt PRT-BE5000 porta il WiFi 7 negli studi professionali

Il nuovo ASUS ProArt PRT-BE5000 è il primo router della famiglia ProArt e nasce con una filosofia ben precisa, ovvero mettere la produttività al primo posto.

Il dispositivo supporta infatti lo standard WiFi 7 dual-band, con una velocità teorica complessiva fino a 5.000 Mbps, integrando tecnologie come Multi-Link Operation (MLO) e 4K-QAM, che consentono di migliorare sia la velocità sia la stabilità della connessione wireless, soprattutto in ambienti dove operano contemporaneamente numerosi dispositivi.

ASUS ha inoltre sviluppato una funzione denominata Creator-First Adaptive QoE, pensata per riconoscere automaticamente il traffico generato dalle applicazioni professionali e assegnargli la priorità rispetto alle altre attività di rete. In questo modo operazioni come il trasferimento di grandi progetti, la sincronizzazione con servizi cloud o le sessioni di streaming possono beneficiare di una banda dedicata, riducendo al minimo rallentamenti e congestioni.

Non manca poi una connettività cablata particolarmente flessibile grazie alla presenza di porte 2,5 Gigabit WAN e LAN, affiancate da ulteriori porte Gigabit Ethernet che permettono di collegare workstation, NAS e altri dispositivi ad alte prestazioni. Dal punto di vista software il router integra anche ASUS Smart Home Master, una piattaforma che consente di creare reti dedicate per dispositivi IoT o connessioni VPN attraverso SSID separati, semplificando la gestione di ambienti che combinano attività professionali e utilizzo domestico.

Anche il design riprende l’approccio ProArt, con uno chassis minimalista e un’interfaccia di gestione dedicata, denominata ProArt Router Control Center, sviluppata per offrire un controllo immediato della rete senza complicazioni.

Lo switch ProArt PQG-U1080 completa l’infrastruttura multi-gigabit

Accanto al router debutta anche il nuovo ASUS ProArt PQG-U1080, uno switch progettato per espandere la connettività cablata degli studi professionali e delle postazioni di lavoro più articolate. Il dispositivo mette a disposizione otto porte Ethernet RJ45 da 2,5 Gigabit e due porte SFP+ da 10 Gigabit, una configurazione pensata per collegare workstation, server NAS, access point WiFi 7 e sistemi di archiviazione ad alte prestazioni senza creare colli di bottiglia nella rete locale.

Una delle caratteristiche più interessanti riguarda la possibilità di sfruttare l’infrastruttura CAT5e già presente negli uffici per ottenere connessioni multi-gigabit, evitando nella maggior parte dei casi interventi di cablaggio più complessi. ASUS ha inoltre curato l’aspetto pratico del prodotto, che può essere installato sulla scrivania, fissato sotto il piano di lavoro oppure montato tramite supporto magnetico, adattandosi facilmente a qualsiasi configurazione professionale.

L’azienda immagina infatti il router PRT-BE5000 e lo switch PQG-U1080 come una soluzione complementare, capace di creare un’infrastruttura di rete unificata per workstation, NAS, server e dispositivi mobili, migliorando i flussi di lavoro collaborativi e garantendo trasferimenti di file più rapidi anche in presenza di numerosi dispositivi connessi contemporaneamente.

Caratteristiche tecniche

ASUS ProArt PRT-BE5000

Standard WiFi 7 BE5000 dual-band

Chipset MT7987AV + MT7991AN + MT7976DA + AN8855AE + EN8811HN

Velocità wireless fino a 5.000 Mbps

Banda 2,4 GHz: fino a 688 Mbps

Banda 5 GHz: fino a 4.320 Mbps

Supporto Multi-Link Operation (MLO)

Supporto 4K-QAM

Memoria: 1 GB DDR4 RAM

Storage: 128 MB SPI NAND Flash

Porte: 1× 2,5G WAN, 1× 2,5G LAN, 3× Gigabit LAN

Antenne interne (2 per 2,4 GHz e 3 per 5 GHz)

Pulsanti Reset, WPS e Power

Alimentazione 12V / 1A

Dimensioni: 131 × 37,5 × 200 mm

ASUS ProArt PQG-U1080

8 porte RJ45 Ethernet da 2,5 Gigabit

2 porte SFP+ da 10 Gigabit

Capacità di switching: 80 Gbps

Forwarding rate: 59,5 Mpps

Supporto Jumbo Frame fino a 10 KB

Buffer memoria: 1 MB (8 Mb)

Indicatori LED con interruttore dedicato

Alimentazione 12V / 1A

Dimensioni: 180 × 89,5 × 26 mm

Peso: 260 grammi

Disponibilità e prezzi dei nuovi prodotti ASUS ProArt

I nuovi ASUS ProArt PRT-BE5000 e ProArt PQG-U1080 sono già disponibili sul mercato italiano attraverso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali del produttore. Il router ProArt PRT-BE5000 viene proposto al prezzo consigliato di 175 euro, mentre lo switch ProArt PQG-U1080 è disponibile con un prezzo suggerito di 129,90 euro.

Una proposta, quella di ASUS, che non mira solo ad ampliare ulteriormente la famiglia ProArt, ma punta a farsi strada nelle soluzioni di networking dedicate ai professionisti con un ecosistema sempre più orientato a offrire un’infrastruttura integrata per studi, creator e workstation moderne.