Annunciate in occasione di Meta Connect 2024, le traduzioni vocali AI di Meta rappresentano una soluzione su cui il colosso dei social network ha deciso di puntare molto.

Negli scorsi giorni questa funzionalità si è arricchita su Instagram del supporto a nuove lingue, inclusa quella italiana, che si sono andate ad aggiungere a quelle già disponibili (come quelle inglese, spagnola e hindi).

Ricordiamo che si tratta di una soluzione molto apprezzata dai creator, in quanto consente loro di superare le barriere linguistiche e raggiungere una platea più ampia di utenti in tutto il mondo, rendendo allo stesso tempo i contenuti accessibili a un numero crescente di persone.

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Le traduzioni vocali AI di Meta su Instagram

Il team di Meta ci tiene a mettere in evidenza che l’aumento delle lingue supportate dalle traduzioni vocali AI di Meta rientra tra gli impegni del colosso statunitense volti a rendere i contenuti delle sue piattaforme social sempre più accessibili a livello globale e a fornire ai creator nuovi strumenti per ampliare la propria audience.

Se vi state chiedendo quali siano i punti di forza di tale strumento, basti pensare che, grazie al supporto a 18 lingue, consente ai creatori di contenuti di entrare in contatto con nuovi utenti in ogni parte del mondo, il tutto con la possibilità di preservare il tono, lo stile e la personalità del creator in ogni lingua.

Inoltre, il sistema studiato da Meta può offrire la sincronizzazione delle traduzioni vocali con il movimento delle labbra, in modo da rendere l’esperienza di visione più naturale e coinvolgente.

Ed ancora, i creator possono sfruttare la sezione Insights per scoprire quali sono le lingue che generano il maggior numero di visualizzazioni, così da poter individuare i mercati più coinvolti, oltre che rivedere le traduzioni prima della pubblicazione.