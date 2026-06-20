Continuiamo a seguire con grande interesse i lavori del team di sviluppatori di Instagram volti al miglioramento di questo popolare social network, ciò attraverso l’introduzione di modifiche grafiche più o meno rilevanti e di nuove funzionalità, oltre che con la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti.

Nelle scorse ore è arrivato un nuovo esempio di tale costante impegno: è stata annunciata, infatti, l’introduzione di una funzionalità richiesta da tempo dagli utenti, ossia la possibilità di aggiungere didascalie uniche a ciascuna immagine di un carosello.

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Arriva una novità attesa dagli utenti di Instagram

Stando a quanto è stato spiegato dagli sviluppatori, in virtù della novità annunciata ogni immagine di un carosello potrà avere una didascalia diversa e ciò dovrebbe permettere di creare contenuti più originali.

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L’aggiornamento in questione abilita un nuovo interruttore che si attiva toccando l’area della didascalia, consentendo così agli utenti di decidere se dedicare un po’ di tempo in più a inventare nuove didascalie o pubblicarne una che valga per tutte le immagini.

Questo aggiornamento è in fase di implementazione e il team di sviluppatori precisa che potrebbe volerci fino ad una settimana prima che raggiunga effettivamente tutti gli utenti del popolare social network.

Se desiderate scaricare le versioni di Instagram man mano che vengono rilasciate dagli sviluppatori, potete fare affidamento sull’App Store (qui trovate la versione per iOS) o sul Google Play Store (qui trovate la versione per Android).

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento con questa nuova funzionalità.