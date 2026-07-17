MediaWorld ha lanciato oggi una nuova promozione NO IVA, valida solamente fino a domenica 19 luglio 2026. La catena sta proponendo lo scorporo dell’IVA e quindi uno sconto di quasi il 20% su tantissimi prodotti tech: andiamo a scoprire insieme le offerte migliori da sfruttare in queste ore.
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Un nuovo NO IVA è disponibile da MediaWorld: tantissime offerte tech da sfruttare
La nuova iniziativa NO IVA di MediaWorld è disponibile solo fino al 19 luglio 2026 e coinvolge una ricchissima selezione di prodotti, tra cui PC, TV, smartwatch, cuffie wireless e tanto altro. La promozione consente anche questa volta di sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello, ma solo con carta MediaWorld Club associata al profilo. Come ormai saprete, lo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito: questo rende appetibili soprattutto i prodotti solitamente poco scontati e quelli che partono da prezzi già particolarmente ribassati.
L’offerta MediaWorld è valida solo per chi possiede la carta MediaWorld Club associata al profilo, come già avvenuto in passato: se ne siete sprovvisti, potete rimediare in pochi istanti passando direttamente dal sito, senza alcun costo. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld e non è cumulabile con altre iniziative simili.
I prodotti coinvolti nel nuovo NO IVA MediaWorld sono parecchi, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti per quanto riguarda PC, smart TV, smartwatch, cuffie wireless e non solo. Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.
Offerte PC NO IVA MediaWorld
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-18%
SAMSUNG Galaxy Book6 Pro NOTEBOOK, 16 '', processore Intel® Core Ultra 7 356H, UHD Graphics, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
ASUS G614PP-RV021W Notebook Gaming, 16 '', processore AMD Ryzen 9 8940HX , NVIDIA GeForce RTX™ 5070, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Grigio siderale, Windows 11 Home
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-18%
ASUS Zenbook S 14 UX5406 NOTEBOOK, '', processore Intel® Core Ultra 9 386H, Intel®, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
ACER Nitro V 15 ANV15-52-97GL Notebook Gaming, 15,6 '', processore Intel® Core I9 13900H, NVIDIA GeForce RTX™ 5060, RAM 32 GB, 1024 GB SSD, Black, Windows 11 Home
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-18%
NEXT DESKTOP GAMING SPIKE-V2 POWERED BY ASUS, Intel®, Core Ultra 5 225F, 3.3 GHz, GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD
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-18%
HP OMNIBOOK 7 NGAI 17-DC0007NL NOTEBOOK, 17,3 '', processore Intel® Core Ultra 258V, NVIDIA GeForce RTX™ 4050, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Silver, Windows 11 Home Advanced
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-18%
HP DESKTOP GAMING OMEN 16L TG03-0034NL, AMD, Ryzen7 8700F, 4.1 GHz, GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD
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-18%
ASUS Zenbook A14 UX3407 NOTEBOOK, 14 '', processore Qualcomm Snapdragon X X1 26 100, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
HP OMNIBOOK X 16-AS0027NL NOTEBOOK, 16 '', processore Intel® Core Ultra 7 258V, Arc™ 140V, RAM 32 GB, Silver, Windows 11 Home
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-18%
MSI Cyborg 15 B2RWFKG-632IT Notebook Gaming, 15,6 '', processore Intel® Core 7 240H, NVIDIA GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Black, Windows 11 Home
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-18%
SAMSUNG Galaxy Book5 360 NOTEBOOK CONVERTIBILE, 15,6 '', processore Intel® Core Ultra 5 226V, Arc™ GPU, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
ACER Aspire 16 AI Laptop NOTEBOOK, '', processore Intel® Core Ultra 7 258V, Arc™ GPU, RAM 32 GB, 1024 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
MICROSOFT Surface Pro 12 NOTEBOOK, '', processore Qualcomm Snapdragon X Plus, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Violet, Windows 11 Home
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-25%
LENOVO Yoga 7 2-in-1 Copilot+ PC NOTEBOOK, 14 '', processore AMD Ryzen AI 350, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Green, Windows 11 Home
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-31%
HP OMNIBOOK X FLIP 16-AS0026NL NOTEBOOK, 16 '', processore Intel® Core Ultra 7 258V, Arc™ 140V, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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-18%
DELL Pro 16 PC16250 NOTEBOOK, '', processore Intel® Core 5 120U, Intel®, RAM GB, 512 GB SSD, Black, Windows 11
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-18%
MICROSOFT Surface Laptop 13 NOTEBOOK, '', processore Qualcomm Snapdragon X Plus, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Ocean, Windows 11 Home
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-18%
ACER Swift Go 16 AI SFG16-74 NOTEBOOK, '', processore Intel® Core Ultra 7 256V, Arc™ GPU, RAM GB, 1024 GB SSD, Black, Windows 11 Home
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-18%
LENOVO Yoga Slim 7I Aura Edition NOTEBOOK, 14 '', processore Intel® Core Ultra 7 256V, Arc™ 140V, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
MICROSOFT Surface Laptop 13 NOTEBOOK, '', processore Qualcomm Snapdragon X Plus, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 256 GB SSD, Platinum, Windows 11 Home
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-18%
LENOVO IdeaCentre AIO 27IRH9 AIO, 27 '', Intel® Core I713620H, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Cloud Grey, LCD, Windows 11 Home
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-18%
MICROSOFT Surface Pro 12 NOTEBOOK, '', processore Qualcomm Snapdragon X Plus, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 256 GB SSD, Platinum, Windows 11 Home
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-18%
ASUS Vivobook 16 F1605 NOTEBOOK, '', processore Intel® Core 9 270H , Intel®, RAM 24 GB, 1000 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
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-22%
ACER Aspire 14 AI Copilot+ PC NOTEBOOK, '', processore Intel® Core Ultra 7 256V, Arc™ GPU, RAM 16 GB, 1024 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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-18%
ASUS Vivobook 16 F1607 NOTEBOOK, '', processore Intel® Core Ultra 7 255H , Intel®, RAM GB, 1000 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
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-18%
HP 15-FD1008NLX NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core 5 120U, Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Argento, Windows 11 Home
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-18%
HP 15-FD2007NL NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core Ultra 7 255U, Intel®, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Argento, Windows 11 Home
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-18%
LG Gram 17Z90RU-G NOTEBOOK, 17 '', processore Intel® Core I5 1334U, Intel®, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Black, Windows 11 Home
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-18%
HP All-in-One 24-cr0095nl AIO, 23,8 '', Intel® Core I51334U, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Shell White, WLED, Windows 11 Home
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-18%
ACER Aspire 16 AI A16-61M NOTEBOOK, '', processore AMD Ryzen 5 330, Radeon™ Onboard Graphics, RAM GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
SAMSUNG Galaxy Book4 15.6 Core7 NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core 7 150U, Iris® Xᵉ, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
HP OMNIBOOK 3 15-FN0007NL NOTEBOOK, 15,6 '', processore AMD Ryzen AI 5 330, AMD, RAM 24 GB, 1000 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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-18%
LENOVO IdeaPad Slim 3 NOTEBOOK, 15,6 '', processore AMD Ryzen 5 40, AMD, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
SAMSUNG Galaxy Book4 15.6 i5 NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core I5 1335U, Iris® Xᵉ, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
LENOVO IdeaPad Slim 3 NOTEBOOK, 15,3 '', processore AMD Ryzen 5 150, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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HP 17-CP2001NL NOTEBOOK, 17,3 '', processore AMD Ryzen 3 7320U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
Offerte smartwatch NO IVA MediaWorld
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Offerte cuffie wireless NO IVA MediaWorld
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Offerte smart TV NO IVA MediaWorld
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HISENSE 100U7Q TV MiniLED, SMART TV, 100 '', Mini LED, Processore Quad Core / MT9655 , NERO, Classe F
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SAMSUNG The Frame Pro AI TV 65'' QE65LS03HWUXZT 4K, Processore NQ4 Gen3, 4K Upscaling, Art Mode, Glare Free, Neo Quantum HDR, Dolby Atmos & OTS, Modern Design, Vision Smart TV, 2026
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-18%
HISENSE 65UR9S, Smart TV RGB MiniLED 170Hz 65'' 4K, Schermo Anti-Riflesso, 100% BT2020, Dolby Atmos 4.1.2 By Devialet, Vision IQ, VIDAA OS, USB-C, Native Game Mode, Wifi 6E, BT, lativù 4K
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-18%
SAMSUNG OLED AI TV 48'' QE48S95HAEXZT 4K, Processore NQ4 Gen3, 4K Upscaling Pro, Glare Free, HDR Motion Xcelerator 165Hz, Dolby Atmos & OTS, Laser Slim Design, Vision Smart TV, 2026
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-18%
SAMSUNG QE65S85FAEXZT, Smart TV OLED 65'', Vision AI, 4K, Processore NQ4 AI Gen2, 4K Upscaling, Schermo antiriflesso, HDR, Dolby Atmos & OTS Lite, Contour Design
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-18%
TV PHILIPS Ambilight 48OLED820, 4K UHD, OLED 121cm 48'', Smart TV, Dolby Vision and Atmos, Google TV
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-18%
SAMSUNG QE75QN70FAUXZT, Smart TV Neo QLED 75'',Vision AI, 4K Mini LED, Processore NQ4 AI Gen2, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 144Hz, Quantum HDR, OTS Lite, AirSlim Design
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-18%
SAMSUNG QE55S90FAEXZT, Smart TV OLED 55'', Vision AI, 4K, Processore NQ4 AI Gen3, 4K Upscaling Pro, Schermo antiriflesso, HDR, Dolby Atmos & OTS Lite, Laser Slim Design
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-18%
SAMSUNG The Frame Pro AI TV 55'' QE55LS03HWUXZT 4K, Processore NQ4 Gen3, 4K Upscaling, Art Mode, Glare Free, Neo Quantum HDR, Dolby Atmos & OTS, Modern Design, Vision Smart TV, 2026
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TV PHILIPS Ambilight 42OLED820, 4K UHD, OLED 106cm 42'', Smart TV, Dolby Vision and Atmos, Google TV
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SAMSUNG Q8FAAUXZT, Smart TV QLED 75'', 4K, Processore Q4 AI, 4K Upscaling, Color Booster Pro, OTS Lite, Air Slim Design
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SAMSUNG Q7FAAUXZT, Smart TV QLED 75'', Vision AI Smart, 4K, Processore Q4 AI, 4K Upscaling, Color Booster Pro, OTS Lite, Slim Look Design
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SAMSUNG QE65QN70FAUXZT, Smart TV Neo QLED 65'', Vision AI, 4K Mini LED, Processore NQ4 AI Gen2, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 144Hz, Quantum HDR, OTS Lite, AirSlim Design
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-18%
LG OLED AI B5 OLED55B56LA TV OLED, SMART TV, 55 '', Processore a8 Gen2 4K con AI, Umber Brown, Classe F
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-18%
SAMSUNG Q7F5AUXZT4, Smart TV QLED 65'', 4K, Processore Q4 AI, 4K Upscaling, Color Booster Pro, OTS Lite, Air Slim Design
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-18%
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-18%
SAMSUNG QE55QN70FAUXZT, Smart TV Neo QLED 55'', Vision AI, 4K Mini LED, Processore NQ4 AI Gen2, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 144Hz, Quantum HDR, OTS Lite, AirSlim Design
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-18%
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Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare la promozione. Per scoprire tutti i prodotti aderenti al nuovo NO IVA di MediaWorld potete seguire il link qui in basso, ma non aspettate troppo: l’iniziativa è valida solo fino a domenica 19 luglio e le scorte del prodotto che vi interessa potrebbero terminare anche prima.
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