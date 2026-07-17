Listino a 1.499€, prezzo su MediaWorld già ridotto, poi un ulteriore sconto automatico del 18,04% a carrello con la carta MW Club e un cashback LG da 200€: il risultato finale per LG OLED AI B6E OLED55B6ELC scende a una cifra che difficilmente si era vista finora su un TV OLED 55″ del 2026. Analizziamo tutto nel dettaglio.

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LG OLED AI B6E OLED55B6ELC: nero perfetto, AI di nuova generazione e gaming senza compromessi

LG OLED AI B6E OLED55B6ELC è uno dei televisori più completi della lineup LG 2026, vincitore del CES Innovation Awards 2026 nella categoria Intelligenza Artificiale. Già questo riconoscimento dice molto sul livello qualitativo del prodotto.

Il pannello è OLED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixel) e 8,3 milioni di pixel autoilluminanti che garantiscono il nero perfetto e un contrasto infinito, certificato da UL. La certificazione Eyesafe RPF 40 attesta invece la riduzione verificata della luce blu, un dettaglio apprezzabile per chi usa il TV per molte ore. Il design ultra-sottile in Umber Brown è reso possibile dall’assenza del sistema di retroilluminazione tipico degli LCD.

Il cuore pulsante è il processore α8 AI 4K Gen3, che porta un salto generazionale importante:

NPU fino a 5 volte più veloce rispetto alla generazione precedente

rispetto alla generazione precedente CPU con elaborazione 10% più rapida

Capacità di memoria 20% superiore

Tutto questo si traduce in upscaling AI più preciso, colori più vivaci e un audio ottimizzato in tempo reale. Il sistema AI Sound con Virtual 11.1.2 canali e supporto Dolby Atmos completa un’esperienza audio-visiva di alto livello, ulteriormente arricchita dal supporto Dolby Vision e HDR10 Pro.

Sul fronte gaming, OLED55B6ELC non delude: 120Hz nativi, 0,1 ms di tempo di risposta, VRR con compatibilità G-SYNC e FreeSync, ALLM e Game Optimizer rendono questo TV una scelta seria anche per chi usa console o PC da gaming. Difficile trovare simili prestazioni in questa fascia di prezzo post-sconto.

Il sistema operativo webOS 2026 con Multi AI è tra i più premiati del settore (AVForums Editor’s Choice Best Smart TV System 2025/2026) e supporta tutte le principali piattaforme: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube, Apple TV, RaiPlay e molto altro. La funzione LG Shield protegge i dati dell’utente con 7 tecnologie di sicurezza integrate.

Prezzo, sconto e come arrivare a 605€: ecco il calcolo

Il prezzo di listino ufficiale di LG OLED AI B6E OLED55B6ELC è 1.499€. Su MediaWorld il televisore è già proposto a 859,49€, ma c’è di più: aggiungendo il prodotto al carrello si attiva uno sconto automatico del 18,04% riservato ai possessori della carta MW Club (gratuita, basta registrarsi). Il prezzo scende così a circa 704€.

A questo si somma il cashback LG da 200€ disponibile tramite promozione ufficiale LG (consultabile su lg.com/it/promotions): il costo effettivo finale si attesta intorno ai 605€, pari a un risparmio complessivo di 894€ sul listino, ovvero circa il 60% in meno.

Un TV LG OLED 55″ del 2026 con processore AI di ultima generazione, gaming a 120Hz e webOS premiato a livello internazionale, a meno di 650€ effettivi, è un’opportunità che si vede raramente.

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