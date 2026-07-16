Chi registra video in 4K ProRes con un iPhone Pro conosce bene il problema: lo storage interno si esaurisce in fretta e le soluzioni esterne spesso costano un occhio della testa. ORICO AP42P è il case SSD magnetico NVMe che tanti creator aspettavano, e oggi tocca un prezzo che non si era mai visto prima. Lo sconto sfiora il 40%, rendendo questa una delle occasioni più interessanti del momento per chi cerca una soluzione di archiviazione esterna compatta e veloce per il proprio iPhone Pro.

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ORICO AP42P: 17 magneti, 10 Gbps e registrazione ProRes senza limiti

ORICO AP42P è un case esterno per SSD M.2 NVMe 2230/2242 progettato specificamente per i professionisti che usano iPhone come strumento di lavoro sul campo. Il punto di forza più immediato è la compatibilità nativa con la registrazione 4K ProRes diretta su iPhone 15, 16 e 17 Pro/Pro Max, incluso il ProRes HDR 4K/120fps esclusivo delle serie 16 e 17 Pro. Niente più preoccupazioni per lo storage interno: con un SSD fino a 2 TB installato nel case, si può registrare senza interruzioni.

Sul fronte delle prestazioni, il protocollo USB 3.2 Gen2 garantisce velocità di trasferimento fino a 10 Gbps (circa 1000 MB/s), traducendosi in un file da 1 GB trasferito in circa un secondo. Il supporto al protocollo UASP ottimizza ulteriormente i flussi di lavoro, rendendolo ideale per editing e backup in mobilità.

Il sistema di aggancio magnetico è uno degli elementi più curati del progetto: 17 magneti integrati garantiscono una presa stabile e sicura sull’iPhone, senza rischi di disconnessioni accidentali durante le riprese. Per i dispositivi non MagSafe, è incluso un anello magnetico adattatore.

Particolarmente interessante è la porta di ricarica PD 100W integrata, che consente di ricaricare smartphone e laptop contemporaneamente al trasferimento dati, con un’uscita fino a 85W. Una funzione che fa davvero la differenza durante sessioni di lavoro prolungate.

Dal punto di vista costruttivo, il corpo in alluminio e ABS è leggero e resistente, con dimensioni compatte di soli 70 × 60 × 13 mm. La confezione include anche cavo USB-C 10 Gbps da 13 cm, pad termico, viti e cacciavite: tutto il necessario per installare il proprio SSD.

Qualche nota pratica: AP42P è compatibile esclusivamente con SSD NVMe M Key (formati 2230/2242), non con M.2 SATA. Per prestazioni ottimali, ORICO consiglia SSD con consumo pari o inferiore a 4,5W; in caso contrario è consigliabile collegare l’alimentazione esterna tramite la porta PD. Il cavo incluso può scaldarsi durante sessioni intensive, ma sostituirlo con un cavo USB-C 10 Gbps di qualità superiore risolve il problema efficacemente.

Prezzo ai minimi: ecco quanto si risparmia adesso

L’offerta è disponibile su Amazon.it, venduto direttamente dall’ORICO Official Store, con spedizione gratuita tramite Amazon Prime. Raramente si era visto ORICO AP42P scendere così in basso: il prezzo attuale è letteralmente il più basso di sempre per questo prodotto sul mercato italiano. Il risparmio rispetto al prezzo di listino supera i 10€, con uno sconto che si avvicina al 39%.

La disponibilità è confermata nelle colorazioni Nero, Verde e Blu, tutte nella versione diskless (senza SSD incluso). A questo prezzo, è difficile trovare una soluzione comparabile per chi usa iPhone Pro come camera principale. Se vuoi approfittare anche di altri sconti e offerte su prodotti tech, tieni d’occhio la nostra sezione dedicata.

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