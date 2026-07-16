Valigie da preparare, ultimi impegni da chiudere, dettagli del viaggio da sistemare: la checklist prima delle ferie è spesso lunghissima, e la casa che si lascia alle spalle finisce quasi sempre in fondo alla lista delle priorità. Con le tecnologie smart, però, gestire la pulizia degli ambienti e la manutenzione del giardino anche a distanza è diventato possibile. ECOVACS, azienda leader globale nella robotica di servizio, propone quattro consigli pratici per mettere davvero la casa in modalità vacanza, prima ancora di chiudere la porta di casa.

1. Programmare la pulizia prima della partenza

Il primo passo, semplice ma spesso trascurato, è pianificare in anticipo alcune sessioni di pulizia da svolgere proprio nei giorni di assenza. DEEBOT X12 OMNICYCLONE, il modello di punta della serie premium X di ECOVACS (qui trovate la nostra recensione), è progettato per affrontare con efficacia anche lo sporco più ostinato. Grazie al sistema OmniCyclone, il robot semplifica la manutenzione ordinaria, rendendo la gestione della pulizia domestica più pratica anche quando non c’è nessuno in casa a supervisionare.

2. Gestire tutto anche a distanza

Andare in vacanza non significa necessariamente interrompere la gestione della casa. Attraverso l’app ECOVACS è possibile pianificare in anticipo giorni, orari e aree specifiche da pulire, lasciando che il robot si occupi dei pavimenti in totale autonomia mentre ci si gode una passeggiata in montagna o una giornata al mare, evitando che polvere e sporco si accumulino durante l’assenza prolungata dalla propria abitazione.

3. Anche il prato ha bisogno delle sue cure

Le ferie non fermano la crescita dell’erba, e chi ha un giardino lo sa bene. Per i giardini di grandi dimensioni, GOAT A1600 LiDAR PRO è pensato proprio per questo scopo: grazie alla navigazione intelligente, mantiene il prato curato in autonomia, adattandosi anche a superfici estese e terreni irregolari senza bisogno di interventi manuali.

Per gli spazi verdi più contenuti, GOAT O1200 rappresenta una soluzione altrettanto pratica per mantenere il prato in ordine durante l’assenza. Pensato per muoversi con precisione anche negli spazi più articolati, permette di prendersi cura del verde in modo costante e autonomo, indipendentemente dalla complessità del giardino.

4. Organizzare il rientro prima ancora di partire

L’ultimo consiglio riguarda il momento del ritorno, spesso il più delicato dopo un periodo di ferie. Programmare una pulizia poco prima del rientro permette di ritrovare la casa già in ordine, e di riprendere la quotidianità con maggiore tranquillità, senza dover pensare subito alle faccende domestiche accumulate durante l’assenza.

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Prezzo e disponibilità

DEEBOT X12 OMNICYCLONE sarà disponibile in promozione presso MediaWorld dal 13 al 19 luglio al prezzo di 899€. GOAT A1600 LiDAR PRO e GOAT O1200 LiDAR PRO sono disponibili su Amazon.