Apple da tempo lavora al potenziamento della propria offerta per quanto riguarda le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e pare che, contrariamente a quanto è solita fare, potrebbe essere disposta ad affrontare ingenti investimenti per l’acquisizione di aziende che producono chip.

Sembra, infatti, che il colosso di Cupertino abbia avviato delle trattative con diversi produttori di semiconduttori e istituti bancari con l’obiettivo di arrivare all’acquisizione di alcune aziende per potenziare i propri server.

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I programmi di Apple per l’IA

Stando a quanto è stato riportato da The Information, Apple avrebbe riscontrato dei problemi di prestazioni con i server che usano i suoi chip M2 Ultra, impiegati per alcune attività di intelligenza artificiale più semplici mentre le elaborazioni più complesse (come, ad esempio, il modello Gemini usato per Siri AI) sono gestite da chip NVIDIA su Google Cloud.

Pare che il colosso di Cupertino abbia provato ad utilizzare i propri server per queste attività più complesse, dovendo tuttavia prendere atto che la sua infrastruttura non è in grado di garantire la potenza necessaria.

Apple aveva in programma la presentazione un chip per server di nuova generazione (nome in codice “Baltra”) nel 2026 ma ha dovuto rivedere i propri piani e la scorsa settimana ha stretto un accordo con Broadcom per l’acquisto di chip per un valore di 30 miliardi di dollari.

Se si considera quanto importanti siano i chip per le aziende che si occupano di intelligenza artificiale, non ci sarebbe da stupirsi se Apple si dovesse trovare a pagare un prezzo elevato per eventuali acquisizioni in questo settore nel prossimo futuro ma, visto che l’azienda di Cupertino ha la necessità di rafforzare la propria infrastruttura, non le resterebbe che fare buon viso a cattivo gioco.