279 grammi, certificazione IP67 e bassi che non ti aspetti: Ultimate Ears MINIROLL arriva su Amazon con uno sconto che supera il 47% sul prezzo di listino. Per uno speaker ultraportatile progettato per vivere all’aria aperta, il prezzo attuale è decisamente difficile da ignorare.

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Ultimate Ears MINIROLL: bassi potenti in formato ciottolo impermeabile

Chi pensa che uno speaker piccolo significhi suono piccolo non ha ancora sentito Ultimate Ears MINIROLL. Nonostante le dimensioni ridotte (paragonabili a un disco da hockey), al suo interno lavora un driver da 1,8 pollici abbinato a un radiatore passivo da 1,5 × 2,6 pollici, una combinazione che produce bassi sorprendentemente corposi e una risposta sonora ampia per la categoria. La firma audio tipica di Ultimate Ears, brand del gruppo Logitech con anni di esperienza nel segmento portatile, si sente chiaramente anche in questo modello.

Le specifiche tecniche parlano chiaro:

Bluetooth 5.3 con raggio d’azione fino a 40 metri

con raggio d’azione fino a Autonomia fino a 12 ore con una singola carica

con una singola carica Ricarica tramite porta USB-C

Certificazione IP67 : resistente ad acqua, polvere e cadute fino a 1,2 metri , immergibile in 1 metro d’acqua per 30 minuti

: resistente ad acqua, polvere e cadute fino a , immergibile in 1 metro d’acqua per 30 minuti Peso: 279 grammi

Parti in plastica realizzate con almeno il 40% di materiale riciclato post-consumo

La cinghia in silicone integrata permette di agganciarlo al manubrio di una bici, a una borsa, a una barca o al passante della cintura, con compatibilità per supporti tra 20 e 35 mm di diametro. Pratico, resistente e pensato per chi non si ferma.

Da segnalare la funzione PartyUp con Auracast, che consente di sincronizzare più speaker MINIROLL tra loro per aumentare il volume o creare una configurazione stereo. Vale la pena ricordare, però, che questa compatibilità PartyUp è limitata ai soli MINIROLL e non si estende ad altri modelli del brand UE.

Un aspetto interessante è la scelta di rinunciare all’app companion: nessun equalizzatore personalizzabile e nessuna accensione remota, ma anche nessuna configurazione necessaria. Si accende, si connette, si suona. Un approccio che molti apprezzeranno per la sua semplicità. L’unico dettaglio che fa storcere il naso è la porta USB-C senza sportellino protettivo, una scelta un po’ coraggiosa per uno speaker che promette avventure sull’acqua.

Quasi la metà del prezzo: l’offerta su Amazon vale davvero

I numeri sono chiari: Ultimate Ears MINIROLL nella colorazione Revive Grey è disponibile su Amazon.it a 44,99€ rispetto al prezzo di listino di 84,99€. Si tratta di uno sconto del 47%, pari a un risparmio di 40€. Considerando che su Trovaprezzi i rivenditori online italiani partono da circa 49,99€, la proposta Amazon risulta la più competitiva al momento. Per scoprire altri sconti su Amazon e come scovarli, può valere la pena approfondire l’argomento.

Un’offerta così strutturata su uno speaker di questa qualità non capita tutti i giorni, soprattutto su un prodotto che ha ricevuto recensioni positive da testate come Tom’s Guide e TechRadar. Tenete d’occhio anche la nostra sezione offerte per non perdervi le migliori promozioni tech.

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