Chi dice che una scrivania gaming di alto profilo debba costare quanto un PC di fascia alta? CORSAIR Platform:4 Elevate (120 cm x 76 cm, Nera) è una postazione elettrica con doppi motori, sistema modulare T-Channel, braccio monitor VESA incluso e porte USB integrate, e in questo momento su Amazon la si trova a meno della metà del prezzo di listino originale. Uno sconto del 50% su un prodotto di questo calibro non è qualcosa che capita spesso. Ecco tutti i dettagli.

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CORSAIR Platform:4 Elevate: modularità, motori silenziosi e una struttura pensata per durare

CORSAIR Platform:4 Elevate non è la solita scrivania regolabile. Il cuore del progetto è il sistema di guide in alluminio T-Channel 3060, uno standard universale che rende la scrivania compatibile con centinaia di accessori aftermarket, da bracci per monitor a supporti per microfoni e fotocamere. Non si tratta di un ecosistema chiuso: chiunque utilizzi accessori Elgato, ad esempio, troverà già inclusi in confezione gli adattatori per Elgato Multi Mount e Flex Arm, pronti per montare luci, cam e microfoni senza acquisti aggiuntivi.

La struttura è solida. Le gambe sono in acciaio verniciato a polvere, le guide in alluminio, e i materiali plastici sono ridotti al minimo indispensabile. Il risultato è una scrivania che, nonostante i 120 cm di larghezza, è tra le più stabili della sua categoria. La superficie da 120 x 76 cm la rende adatta a spazi non enormi, senza rinunciare a niente di essenziale.

Sul fronte motorizzazione, i doppi motori elettrici alzano e abbassano il piano da 74 cm a 122 cm in modo rapido e silenzioso, con un display LCD integrato che mostra l’altezza corrente in tempo reale. Due preset di memoria (Mem1 e Mem2) permettono di salvare le posizioni preferite, sia da seduti che in piedi. Il pannello di controllo è installabile su entrambi i lati del piano. Capacità di carico massima: 120 kg.

Non mancano i dettagli che fanno la differenza nell’uso quotidiano:

Vano interno con porte USB Type-A e Type-C per ricaricare dispositivi senza cavi in vista

per ricaricare dispositivi senza cavi in vista Sistema CORSAIR RapidRoute per la gestione cavi, con vassoio generoso e numerosi punti di ancoraggio

per la gestione cavi, con vassoio generoso e numerosi punti di ancoraggio Braccio monitor VESA (75×75 e 100×100 mm) incluso di serie, scorribile liberamente lungo la guida

(75×75 e 100×100 mm) incluso di serie, scorribile liberamente lungo la guida Possibilità di aggiungere estensioni laterali da 30 cm per ciascun lato (vendute separatamente)

per ciascun lato (vendute separatamente) Garanzia di 5 anni su tutto il prodotto

La caratteristica che distingue davvero questa scrivania dalla concorrenza nella stessa fascia è la combinazione tra espandibilità modulare reale e qualità costruttiva: non è un prodotto che si compra e si lascia così, ma una postazione che cresce con le proprie esigenze. Se sei alla ricerca delle migliori cuffie gaming da abbinare alla tua nuova scrivania, trovi una selezione aggiornata sul nostro sito.

Prezzo dimezzato su Amazon: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it, CORSAIR Platform:4 Elevate (versione Nera, 120 x 76 cm) è disponibile a 299,99€ rispetto al prezzo precedente di 599,90€: uno sconto del 50% che si traduce in un risparmio concreto di 300€. In confezione sono inclusi il braccio monitor con attacco VESA e il vassoio raccoglicavi. La disponibilità è su Amazon con spedizione diretta, ma trattandosi di un’offerta promozionale il prezzo potrebbe variare, quindi meglio non aspettare troppo prima di verificarlo. Se preferisci acquistare a rate, puoi consultare la nostra guida al pagamento a rate su Amazon.

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