Dopo il primo contatto di inizio giugno, FIAT ha sfruttato il giorno del 127° anniversario per annunciare FIAT Grizzly e Grizzly Fastback, due facce della stessa medaglia, ovvero un SUV di taglia media dedicato alle famiglie che andrà ad ampliare la proposta del nuovo corso votato al colore della casa torinese.

I due veicoli, che arriveranno in commercio entro la fine del 2026, rappresentano un tassello fondamentale nella strategia globale del marchio e sono pensati per offrire una mobilità accessibile, versatile e adatta alle reali esigenze quotidiane. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Arrivano i SUV per la famiglia FIAT Grizzly e Grizzly Fastback

Tramite un simpatico video promozionale che vede come protagonista Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, intento a registrare i due “nuovi nati” presso uno sportello dell’anagrafe italiana, la casa torinese ha presentato i nuovi SUV FIAT Grizzly e Grizzly Fastback.

Dopo Pandina e Grade Panda, la famiglia degli “Ursidae” di casa FIAT si allarga con i due “gemelli” Grizzly: il nome, considerando la filosofia di design delle due vetture, non è casuale, dato che i richiami alla Grande Panda ci sono tutti.

A ogni modo, i nuovi arrivati in casa FIAT sono stati progettati per non scendere a compromessi tra design e praticità, offrendo soluzioni tecnologiche intuitive e tanto spazio a bordo.

“Con Grizzly e Grizzly Fastback, FIAT completa la sua gamma con due silhouette distinte per due diverse tipologie di clienti, ciascuna progettata per soddisfare le reali esigenze quotidiane delle famiglie. Grizzly è il SUV per chi cerca spazio e comfort, mentre Grizzly Fastback è pensato per i clienti che desiderano gli stessi vantaggi razionali in una silhouette più distintiva.

Presentarli nel giorno del compleanno di FIAT è stata una scelta naturale. Perché non si tratta di un semplice lancio: è FIAT che fa ciò che ha sempre saputo fare meglio: rendere il trasporto familiare semplice, accessibile e davvero conveniente dall’Europa al Medio Oriente e Africa, al Sud America.” Olivier Francois

Le differenze tra Grizzly e Grizzly Fastback

Pur condividendo la stessa piattaforma e lo stesso approccio razionale, i due modelli presentano anime estetiche e dimensionali distinte: FIAT Grizzly è un SUV compatto lungo 4,4 metri, caratterizzato da proporzioni verticali che puntano a massimizzare l’abitabilità interna, garantendo comfort e spazio per tutti i passeggeri.

Grizzly Fastback, invece, è leggermente più lunga (4,5 metri) e risulta più dinamica, elegante e “filante”. Nonostante linee più sportive e una silhouette spiovente verso la coda, la capacità di carico rimane elevatissima, grazie a un bagagliaio da circa 600 litri di capacità utile.

Altri elementi che caratterizzano i nuovi SUV di casa FIAT sono gli scomparti per collocare oggetti e le finiture “simpatiche” all’interno. All’esterno, i richiami alla Grande Panda sono tantissimi soprattutto al fronale, a partire dalla griglia di luci con effetto “grattugia”; al posteriore, invece, le differenze sono più evidenti.

Motori e dotazioni disponibili

Sul fronte delle motorizzazioni, dopo l’introduzione del nuovo motore Turbo 100 il gruppo Stellantis ormai non sorprende più, continuando a proporre sulla propria gamma un approccio versatile e multi-energy.

A prescindere dalla variante scelta, FIAT Grizzly sarà disponibile con motorizzazioni benzina, mild hybrid ed elettriche, con potenze fino a 145 cavalli, e possibilità di scegliere tra cambio manuale ed automatico, dando libertà al cliente di configurare la vettura secondo le proprie preferenze.

A livello di personalizzazione, sarà possibile scegliere tra sette vivaci colorazioni, scelte per contrastare la monotonia del grigio cittadino: nel video di lancio, non a caso, spiccano un giallo acceso (sulla Fastback) e un blu (sulla “standard”).

Dal video possiamo inoltre apprezzare la presenza di uno schermo per l’infotainment da 10 pollici (con ai suoi lati le bocchette per la climatizzazione) e la possibilità di scegliere i cerchi in lega da 18 pollici.

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Quando arriveranno (e quanto costeranno) le FIAT Grizzly?

Per conoscere nel dettaglio FIAT Grizzly e Grizzly Fastback dovremo attendere l’autunno: le nuove arrivate saranno protagoniste al Salone dell’Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026, e arriveranno sul mercato nell’ultimo trimestre del 2026.

Il listino prezzi non è ancora stato ufficializzato ma, nel video di presentazione, Olivier Francois ha paragonato la strategia di prezzo a quella di due caffè, uno espresso e uno macchiato: “diversi ma costano uguale”. Di conseguenza, a prescindere dalla “forma”, la Grizzly dovrebbe avere lo stesso listino.

Dal punto di vista del posizionamento, invece, è logico assumere che questi SUV verranno collocati ben sopra alla Grande Panda, pur senza esagerare per non perdere il focus della clientela “generalista” a cui queste vetture vorranno rivolgersi.