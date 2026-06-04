Fiat ci aveva promesso il ritorno ai numeri grandi, e con Grizzly e Grizzly Fastback il brand italiano sta rispettando davvero l’impegno. Dopo la Grande Panda, che ha stabilito nuovi standard per le city car accessibili, ecco due SUV che puntano dritto al cuore del mercato famigliare europeo. E il timing non potrebbe essere migliore, visto che lo spazio tra le compatte e i veri SUV di taglia media è ormai un pozzo nero di opportunità sprecate.

I due modelli nascono dallo stesso DNA, ma con personalità completamente diverse. Fiat Grizzly standard è il classico SUV razionale e spazioso, con proporzioni quasi squadrate che massimizzano lo spazio interno mantenendo l’ingombro sotto i 4,5 metri. È pratico, senza fronzoli, ed è esattamente quello che le famiglie cercano in strada. Fiat Grizzly Fastback, invece, gioca il gioco del “SUV glamour”: tetto inclinato, profilo più slanciato, e quella voglia di passare da un qualcosa di meramente utilitaristico a un vero statement di stile. Condividono quasi tutti i pannelli della carrozzeria, il che significa che Fiat ha giocato intelligente dal punto di vista dei costi senza limitarsi sulla differenziazione visiva.

La base tecnica è la piattaforma Smart Car del gruppo Stellantis, lo stesso telaio che vedete sotto la Citroën C3 e l’Opel Frontera. Non è una sorpresa, ma è la scelta giusta. Questa architettura è flessibile, affidabile, e soprattutto economica. Tanto economica che Fiat Grizzly dovrebbe partire da circa 20.000 euro, un prezzo che rende tutto questo ancora più interessante.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Fiat va sul sicuro e variegato: benzina tradizionale, ibrida leggera, e versione completamente elettrica. Molto probabilmente il motore base sarà il 1.2 turbo benzina già noto dalle altre Fiat, disponibile in configurazione manuale o automatica ibrida con potenze diverse. C’è anche la possibilità di una configurazione a sette posti, un dettaglio che potrebbe fare una differenza notevole per chi ha una famiglia numerosa o lo spazio è un fattore critico.

Quello che colpisce è lo sforzo di Fiat nel puntare sulla qualità percepita. Secondo il brief del brand, l’attenzione ai dettagli interni e alle tecnologie dedicate al semplificare la vita quotidiana giocherà un ruolo importante. Insomma, non è solo economico, deve anche sentirsi un gradino sopra.

Il lancio è previsto per la seconda metà del 2026 in Europa, Medio Oriente e Africa, con espansioni successive in America Latina. Probabilmente vedrete anche una versione con il badge Chrysler negli Stati Uniti, perché Stellantis ha deciso di rispolverare quella marca con una strategia di affordability.

Fiat sta costruendo una vera strategia qui: dalla 500 alla Grande Panda, e ora con Grizzly e Grizzly Fastback. Non è il ritorno glorioso che alcuni speravano, ma è decisamente il ritorno intelligente.