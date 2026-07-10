Brutte notizie per tutti i giocatori di Mario Kart Tour, la popolare controparte mobile del gioco di corse di Nintendo, uscito qualche anno fa (nel 2019, ad esser precisi) per sistemi operativi Android e iOS. La compagnia di Kyoto ha infatti annunciato che chiuderà a breve i server di gioco, sospendendo dunque ogni servizio: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Mario Kart Tour: quando chiuderanno i server

Doccia fredda per tutti gli appassionati di Mario Kart Tour: al netto dei suoi incassi e del numero elevato di giocatori in tutto il mondo (fino ad oggi se ne sono contati 200 milioni circa) nel corso delle ultime ore Nintendo ha annunciato ufficialmente, attraverso un comunicato sul portale dedicato, che chiuderà i server di gioco il prossimo 30 settembre, alle ore 8 di mattina (fuso orario italiano). In preparazione a questa chiusura, la stessa compagnia si è mossa in anticipo bloccando la vendita preventiva dei rubini, ovvero la valuta in-game utilizzata per l’acquisto di nuovi contenuti o oggetti utili: i rubini acquistati fino ad oggi potranno ovviamente essere utilizzati, almeno fino alla chiusura definitiva dei server.

Al contrario di molti altri titoli mobile, Mario Kart Tour funziona esclusivamente tramite connessione ai server, motivo per il quale non sarà più possibile giocare in alcun modo in modalità offline o similari. Negli ultimi giorni è stato sospeso anche il rinnovo automatico al Gold Pass, l’abbonamento (a pagamento) che permetteva di accedere a contenuti esclusivi come le ricompense d’oro, sfide aggiuntive e la modalità corsa a 200 cc.