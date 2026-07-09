BitmoLab torna a far parlare di sé nel mondo delle custodie da gaming per iPhone con una nuova variante decisamente più esclusiva rispetto al passato.
Il lancio arriva dopo il via libera di Apple ai simulatori di giochi sull’App Store, concesso al termine di un lungo periodo di chiusura totale verso questa categoria di applicazioni, un dettaglio che rende ancora più rilevante il ruolo di accessori come questo, già raccontato quando BitmoLab aveva lanciato la prima GameBaby circa un anno e mezzo fa, pensata per funzionare in coppia con l’emulatore Delta. Scopriamo nel dettaglio questa nuova variante di un accessorio sempre molto affascinante.
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Quattro pulsanti al posto di due, ma solo per iPhone 17 Pro Max
Ovviamente, il feedback tattile di un touchscreen non potrà mai restituire davvero la sensazione dei pulsanti fisici, ed è proprio qui che intervengono le custodie GameBaby. Rispetto ai modelli precedenti, dotati di un layout a due pulsanti A/B, la GameBaby Transparent Edition fa un salto in avanti offrendo una configurazione completa a quattro pulsanti ABXY.
Grazie a questo schema di controllo aggiornato, chi gioca su iPhone può ora contare sulla compatibilità con titoli in stile NDS e SFC, oltre ai già supportati NES, GBA, GBC e GB.
Sul fronte dei materiali, la Transparent Edition sfoggia una scocca traslucida satinata abbinata a tasti in metallo, mantenendo l’approccio già visto sul modello originale ovvero nessun accoppiamento Bluetooth, nessuna batteria da ricaricare, nessuna configurazione aggiuntiva richiesta. Basta agganciare la custodia e iniziare a giocare, esattamente come promesso fin dal debutto della prima GameBaby.
Compatibilità decisamente più limitata
L’unico vero limite della GameBaby Transparent riguarda proprio la sua disponibilità poiché funziona esclusivamente con l’iPhone 17 Pro Max, senza alcuna possibilità di utilizzo su altri modelli.
Va detto che le versioni non trasparenti della custodia restano comunque disponibili anche per iPhone 15 Pro Max, 16 Pro Max, 17 e 17 Pro, oltre naturalmente al 17 Pro Max, garantendo quindi una scelta più ampia a chi non è interessato specificamente all’edizione limitata.
Per chi invece preferisce godersi i giochi in streaming tramite servizi come Steam Link o Xbox Cloud, cercando una compatibilità più ampia e potendo convivere con l’idea di dover ricaricare una batteria, un’alternativa valida resta lo ShanWan Mobile Game Controller per iPhone e Android, attualmente in vendita su Amazon a circa 31 euro.
Resta dunque da capire se BitmoLab deciderà di replicare il successo di questa edizione limitata anche per altri modelli di iPhone in futuro, magari ampliando ulteriormente la gamma di layout di pulsanti supportati e cosa avrà in serbo con i prossimi iPhone 18 Pro.
Considerando la tiratura ridottissima di sole 500 unità, è lecito aspettarsi che la GameBaby Transparent Edition possa esaurirsi piuttosto rapidamente tra gli appassionati di retrogaming più attenti alle novità.
Sul fronte dei prezzi, la GameBaby Transparent Edition è disponibile in tutto il mondo sul sito GameBaby al costo di 24,99 dollari.
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