La ricerca di mondi potenzialmente abitabili al di fuori del Sistema Solare continua a fare passi avanti e, di tanto in tanto, emergono scoperte che attirano l’attenzione della comunità scientifica. L’ultima riguarda GJ 3378 b, un esopianeta relativamente vicino alla Terra che, secondo le più recenti osservazioni astronomiche, potrebbe trovarsi in condizioni favorevoli alla presenza di acqua liquida e, almeno in teoria, anche della vita.

Naturalmente è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive, i dati raccolti finora permettono soltanto di delineare un quadro preliminare e saranno necessari strumenti molto più avanzati per capire se questo mondo possieda davvero le caratteristiche per essere considerato abitabile.

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L’esopianeta GJ 3378 b si trova nella zona abitabile della propria stella

Gli astronomi osservano costantemente la nostra galassia alla ricerca di nuovi esopianeti, cercando di individuare quelli che orbitano nella cosiddetta zona abitabile, ossia la regione attorno a una stella dove le temperature potrebbero consentire la presenza di acqua liquida in superficie.

Tra questi rientra proprio GJ 3378 b, un esopianeta scoperto nel 2024 da un gruppo di astronomi francesi grazie al telescopio Canada-Francia-Hawaii; il corpo celeste orbita attorno alla nana rossa GJ 3378, situata a circa 25 anni luce dalla terra, una distanza che, su scala astronomica, lo rende uno degli obbiettivi più interessanti per le future osservazioni.

I nuovi studi hanno permesso di caratterizzare meglio questo esopianeta, rivelando che possiede una massa pari a circa 2,3 volte quella terrestre e completa un’orbita attorno alla propria stella in appena 21 giorni. Proprio la sua posizione all’interno della zona abitabile rappresenta l’aspetto che ha suscitato maggiore interesse tra i ricercatori, poiché potrebbe offrire condizioni favorevoli all’esistenza di acqua allo stato liquido, elemento considerato fondamentale per lo sviluppo della vita così come la conosciamo.

Nonostante le caratteristiche incoraggianti, gli scienziati invitano alla prudenza, uno dei principali aspetti ancora sconosciuti riguarda infatti l’eventuale presenza di un’atmosfera. Al momento non esistono osservazioni in grado di confermare se l’esopianeta GL 3378 b sia circondato da uno strato atmosferico oppure no, si tratta di un dettaglio tutt’altro che secondario, perché un’atmosfera svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento di temperature compatibili con la presenza di acqua liquida e, più in generale, nella protezione del pianeta.

Il problema è che GJ 3378 b orbita molto vicino alla propria stella, una nana rossa che produce venti stellari particolarmente intensi. Secondo gli astronomi, questi fenomeni potrebbero aver progressivamente strappato via l’atmosfera del pianeta nel corso della sua evoluzione, rendendolo molto meno ospitale di quanto la sola posizione nella zona abitabile possa far pensare.

Molti di voi potrebbero pensare che strumenti come il telescopio spaziale James Webb possano già fornire una risposta definitiva, ma nel caso di GJ 3378 b servirà ancora molta pazienza; secondo quanto riportato dai ricercatori, uno degli strumenti che permetterà di studiare nel dettaglio questo esopianeta sarà l’Habitable Worlds Observatory, il futuro telescopio spaziale progettato proprio per la ricerca di mondi potenzialmente abitabili.

La sua entrata in funzione è prevista intorno al 2040 e soltanto allora gli astronomi potranno raccogliere dati sufficientemente dettagliati per stabilire se GJ 3378 b possieda un’atmosfera e comprendere meglio le sue reali condizioni ambientali.

Fino ad allora questo esopianeta continuerà a rappresentare uno dei candidati più interessanti nella ricerca di mondi potenzialmente abitabili nelle vicinanze del Sistema Solare, ricordandoci quanto sia ancora vasta la parte di universo che resta da esplorare e comprendere.