MacBook Pro 16″ M5 Pro a un prezzo che difficilmente si rivedrà: sconto di oltre 1.100€ su Amazon per la configurazione con CPU 18-core, GPU 20-core, 24GB di memoria unificata e 1TB SSD. Un’opportunità ai minimi storici su un portatile di fascia professionale lanciato nel 2026, in un momento in cui i prezzi stanno salendo ovunque e anche Amazon ha finora retto meglio di altri rivenditori.

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Apple MacBook Pro 16″ M5 Pro: un’architettura costruita per l’era dell’AI

Il cuore di questo MacBook Pro è il chip Apple M5 Pro, nella configurazione più potente disponibile per questa linea: CPU 18-core (6 super core + 12 performance core) e GPU 20-core, con Neural Engine a 16 core e Neural Accelerator integrato in ogni core della GPU. Un’architettura pensata non solo per le prestazioni tradizionali, ma ottimizzata fin dalla base per l’intelligenza artificiale on-device.

Apple dichiara prestazioni CPU superiori del 30% rispetto alla generazione M4 Pro e fino a 4x le performance AI rispetto all’M1 Pro, con elaborazione dei prompt LLM che viaggia a velocità impensabili anche solo due anni fa. Per chi lavora con modelli linguistici, rendering 3D, montaggio video in 8K o pipeline creative complesse, si tratta di un salto generazionale reale.

Le specifiche principali del modello in offerta:

Processore : Apple M5 Pro, CPU 18-core, GPU 20-core

: Apple M5 Pro, CPU 18-core, GPU 20-core Memoria unificata : 24GB (con banda larga maggiore rispetto alla gen. precedente)

: 24GB (con banda larga maggiore rispetto alla gen. precedente) Archiviazione : SSD 1TB (velocità di lettura/scrittura nettamente superiori all’M4)

: SSD 1TB (velocità di lettura/scrittura nettamente superiori all’M4) Display : Liquid Retina XDR 16,2″, 3456×2234 px, 1600 nit di picco , contrasto 1.000.000:1

: Liquid Retina XDR 16,2″, 3456×2234 px, , contrasto 1.000.000:1 Connettività : 3x Thunderbolt 5, MagSafe 3, HDMI, slot SDXC, Wi-Fi 7 , Bluetooth 6

: 3x Thunderbolt 5, MagSafe 3, HDMI, slot SDXC, , Bluetooth 6 Fotocamera : 12MP con Center Stage

: 12MP con Center Stage Audio : 6 altoparlanti con Dolby Atmos, 3 microfoni professionali

: 6 altoparlanti con Dolby Atmos, 3 microfoni professionali Batteria : 99,6 Wh, autonomia dichiarata per l’intera giornata lavorativa

: 99,6 Wh, autonomia dichiarata per l’intera giornata lavorativa Sistema operativo: macOS Tahoe, con Apple Intelligence integrata

Da sottolineare in particolare la presenza di Thunderbolt 5 su tutte e tre le porte USB-C: a differenza del MacBook Pro standard con M5, qui si passa a una connettività esterna di nuova generazione, con supporto fino a 3 monitor esterni simultanei e compatibilità con display fino a 8K a 60Hz. Il chip wireless N1 progettato da Apple porta Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, dettagli che fanno la differenza su una macchina pensata per durare anni.

Prezzo ai minimi: oltre 1.100€ di risparmio su Amazon

Su Amazon.it, Apple MacBook Pro 16″ M5 Pro con CPU 18-core, GPU 20-core, 24GB e 1TB SSD nel colorway Argento è disponibile a 2.499€, contro un prezzo di listino di 3.599€. Il risparmio effettivo è di 1.100€, uno sconto netto che porta il prodotto al suo minimo storico rilevato.

Per dare contesto: MediaWorld propone questa stessa configurazione a 2.799€, già considerato un buon prezzo. Amazon oggi va sensibilmente più in basso, e vale la pena agire prima che anche questa finestra si chiuda, visto che gli aumenti legati alla crisi globale della memoria stanno già ridisegnando i prezzi su tutta la gamma MacBook Pro 2026.

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