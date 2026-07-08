Nel corso degli anni, abbiamo assistito a innumerevoli passi in avanti dei monitor e-ink, soprattutto in termini di frequenza d’aggiornamento e di colori proposti. La compagnia Bigme, in particolare, ha recentemente lanciato un nuovo modello di monitor e-ink che si spinge oltre i limiti attuali: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali specifiche tecniche.

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Bigme: salti in avanti per refresh-rate e colori

La compagnia ha presentato ufficialmente Bigme B251 Pro, il suo nuovo modello di monitor e-ink: tra le caratteristiche salienti spiccano in particolare la frequenza d’aggiornamento, pari a 60 frame al secondo, un valore decisamente superiore alle proposte precedentemente immesse sul mercato, che si attestavano a 33 Hz nel loro limite massimo. Ciò non significa, ovviamente, che i monitor e-ink si prestino efficacemente al gaming, dal momento che questo si accompagna spesso e volentieri ad elevati tempi di latenza, episodi di ghosting e problemi nella qualità dell’immagine, che ne comprometterebbero severamente l’esperienza generale, soprattutto in ottica competitiva.

A queste si aggiunge poi una risoluzione di 3200 x 1800 pixel, che abbinato ad una diagonale da 25,3 pollici, offrono una densità pari a 145 DPI, decisamente migliore rispetto a un display da 24 pollici di diagonale e 93 PPI. Ottimo anche il supporto a 4096 colori diversi e 16 livelli di grigio, numeri ampiamente distanti dai monitor “standard”, ma che rappresentano valori più che buoni per la tecnologia e-ink attuale e tutti i limiti che comporta.

Il monitor Bigme B521 Pro supporta inoltre la connettività HDMI o Display Port, con la possibilità di effettuare il mirroring a schermo e il controllo da remoto, per mezzo della connessione wireless. Ultima ma non per importanza, la presenza di una luce frontale integrata che permette di regolare a proprio piacimento la temperatura, consentendo così di utilizzare il monitor anche in un ambiente buio, senza ricorrere necessariamente all’utilizzo di una luce esterna.