Chi ha detto che il rock sound deve costare una fortuna? Marshall Motif II ANC scende a un prezzo che non si era mai visto prima: oltre il 50% di sconto rispetto al listino ufficiale su Amazon. Per degli auricolari con cancellazione attiva del rumore, 30 ore di autonomia totale e il caratteristico DNA Marshall, parliamo di un’opportunità che vale la pena analizzare nei dettagli.


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Marshall Motif II ANC: il rock nello stelo, le specifiche parlano chiaro

Chi conosce Marshall sa già cosa aspettarsi esteticamente: custodia rivestita in materiale simil-pelle scura con la scritta bianca in corsivo, logo M in rilievo sugli auricolari e quei dettagli metallici che evocano direttamente gli amplificatori iconici del brand britannico. Ma stavolta non è solo una questione di stile.

Sul fronte tecnico, Marshall Motif II ANC porta un salto generazionale rispetto al modello precedente, soprattutto su due fronti: autonomia e ANC. L’autonomia passa da 4,5 ore a 6 ore con ANC attivo (9 ore senza), e con la custodia di ricarica si arriva rispettivamente a 30 ore e 43 ore. Un miglioramento sostanziale, considerando che la generazione precedente si fermava a 20 ore totali.

Le specifiche principali in sintesi:

  • Driver dinamico da 6 mm, sensibilità 108 dB, gamma di frequenza 20-20.000 Hz
  • Bluetooth 5.3 LE Audio con predisposizione BT LE Audio di nuova generazione
  • Ricarica rapida: 15 minuti per ottenere 1 ora di riproduzione aggiuntiva
  • Ricarica wireless della custodia + ingresso USB-C
  • Resistenza IPX5 per gli auricolari, IPX4 per la custodia
  • 70% di plastica riciclata post-consumo nella costruzione

Il punto di forza che distingue davvero questi auricolari è il Bluetooth LE Audio: una tecnologia a prova di futuro che non solo migliora la qualità audio rispetto al classico BT, ma amplia il raggio di streaming e ottimizza la sincronizzazione. Non è un dettaglio marginale su un prodotto di questa fascia.

Sul piano sonoro, il profilo è quello tipico Marshall: bassi corposi, medi presenti e alti brillanti ma senza aggressività. Perfetto per rock, hip-hop, pop. Non è una cuffia per audiofili esigenti, ma per chi vuole un ascolto coinvolgente e un’identità sonora precisa. Per un confronto con altri modelli top, puoi consultare la nostra guida alle migliori cuffie Bluetooth.

La cancellazione del rumore è migliorata rispetto alla generazione precedente e si comporta bene nei contesti quotidiani e in viaggio, anche se non raggiunge i livelli di Sony o Bose. La modalità trasparenza restituisce un suono ambientale naturale, gestibile anche dall’app Marshall Bluetooth insieme all’equalizzatore personalizzabile e agli aggiornamenti OTA. Completano il quadro il supporto a Spotify Tap e i controlli touch per musica, chiamate e gestione delle modalità audio.

Prezzo dimezzato: i dettagli dell’offerta su Amazon

Il prezzo di listino ufficiale di Marshall Motif II ANC è fissato a 199,99€, confermato anche dallo store Marshall e da Amazon nelle rilevazioni ordinarie. Oggi su Amazon.it è disponibile a 99,99€: uno sconto del 50%, pari a 100€ di risparmio.

Non si tratta di un prezzo ricondizionato né di bundle particolari: la confezione include gli auricolari, la custodia con ricarica wireless e 3 misure di inserti auricolari. La disponibilità è soggetta a variazioni, considerando la volatilità che ha caratterizzato il prezzo di questo prodotto negli ultimi mesi.

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