LG OLED65C64LA scende sotto la soglia psicologica dei 2.000€ su Amazon, segnando quello che a tutti gli effetti è il prezzo più basso mai registrato per questo televisore. Per un pannello OLED evo da 65 pollici con processore α11 Gen3, supporto G-Sync fino a 165Hz e integrazione nativa di Google Gemini e Microsoft Copilot, non capita spesso di trovare un’occasione simile. Vediamo nel dettaglio perché questo TV vale ogni centesimo e perché l’offerta merita attenzione immediata.

Inoltre potete chiedere il rimborso di 200€ sul sito LG: https://www.lg.com/it/promotions/Cashback-TV2026/ la pagate in definitiva 1799€

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LG OLED65C64LA: quando l’intelligenza artificiale incontra il pannello OLED evo

Il cuore pulsante di questo TV è il processore α11 Gen3, una nuova generazione di chip che rispetto al predecessore porta un incremento della potenza di calcolo pari a 5,6 volte, un miglioramento dell’accuratezza grafica del 70% e una CPU più veloce del 50%. Non sono numeri campati in aria: si traducono in un’immagine analizzata e ottimizzata fotogramma per fotogramma, con una qualità percepita nettamente superiore.

Il pannello OLED evo da 65″ con tecnologia Brightness Booster garantisce neri assoluti e una luminosità di picco superiore alle generazioni precedenti. La risoluzione è 4K UHD (3840×2160) con frequenza nativa di 120Hz e supporto VRR fino a 165Hz. Il supporto HDR è completo: Dolby Vision, HDR10, HDR10 Pro e HLG. Per approfondire le differenze tra le tecnologie di pannello, consulta la nostra guida su OLED, QLED e QNED.

Le specifiche tecniche principali in sintesi:

Processore : AI α11 Gen3 con Dual AI Engine

: AI α11 Gen3 con Dual AI Engine Display : OLED evo 65″, 4K UHD, 120Hz nativo / 165Hz VRR

: OLED evo 65″, 4K UHD, 120Hz nativo / 165Hz VRR HDR : Dolby Vision, HDR10, HDR10 Pro, HLG

: Dolby Vision, HDR10, HDR10 Pro, HLG Audio : 40W, configurazione 2.2, Dolby Atmos, audio virtuale 11.1.2 canali

: 40W, configurazione 2.2, Dolby Atmos, audio virtuale 11.1.2 canali Gaming : VRR, G-Sync, FreeSync Premium, 4 porte HDMI 2.1

: VRR, G-Sync, FreeSync Premium, 4 porte HDMI 2.1 Connettività : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Ultra Low Latency, AirPlay 2

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Ultra Low Latency, AirPlay 2 Smart TV: webOS 2026 con Google Gemini, Microsoft Copilot, Google Assistant, Alexa

La caratteristica che rende OLED65C64LA davvero unico nel panorama 2026 è l’architettura Multi-AI: il motore proprietario LG lavora in parallelo con Google Gemini e Microsoft Copilot, gestendo richieste in linguaggio naturale, riconoscendo i diversi profili utente della famiglia tramite Voice ID e adattando contenuti e impostazioni a ciascuno. La funzione AI Concierge analizza in tempo reale ciò che appare sullo schermo e fornisce informazioni contestuali senza interrompere la visione. Una novità assoluta è la possibilità di generare immagini e musica originali tramite IA generativa, direttamente dal telecomando AI Magic Remote.

Per i videogiocatori, il TV offre un ecosistema gaming di riferimento: l’input lag scende a meno di 2,5 ms tramite Bluetooth Ultra Low Latency, ed è disponibile il supporto a NVIDIA GeForce NOW per il cloud gaming in 4K HDR a 120Hz senza console o PC. La sicurezza è affidata a LG Shield, piattaforma integrata che combina sette tecnologie di protezione hardware e software. Il TV ha ricevuto il riconoscimento CES Innovation Awards 2026 nella categoria Intelligenza Artificiale.

Prezzo ai minimi storici: i numeri dell’offerta su Amazon

Parliamo di cifre concrete. LG OLED65C64LA è acquistabile oggi su Amazon a 1.999€, rispetto al prezzo di listino di 2.599€. Il risparmio è di 600€, con uno sconto che sfiora il 24%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, in un periodo in cui la variante da 65″ della serie C6 di LG si trova normalmente tra i 2.000 e i 2.400€ presso i principali rivenditori italiani come MediaWorld e Unieuro.

La disponibilità è su Amazon.it con le consuete garanzie del marketplace: consegna rapida, reso semplificato e garanzia legale. Non sono inclusi accessori aggiuntivi come soundbar o staffa a parete nella configurazione standard. Il TV arriva con AI Magic Remote nella confezione.

Inoltre potete chiedere il rimborso di 200€ sul sito LG: https://www.lg.com/it/promotions/Cashback-TV2026/ la pagate in definitiva 1799€

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