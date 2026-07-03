Guardando le specifiche, 229,90€ di listino per un monitor gaming IPS da 27″ con 200 Hz e 1 ms di risposta non sembrava poi così assurdo. Ma oggi il monitor KROM KERTZ arriva su Amazon con uno sconto che supera il 60%, e il prezzo finale cambia completamente le carte in tavola.

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KROM KERTZ 27″: prestazioni IPS da 200 Hz che non ti aspetti a questo prezzo

KROM KERTZ è un monitor gaming IPS frameless da 27″ che punta dritto al segmento competitivo senza rinunciare alla qualità visiva. Il pannello Full HD (1920×1080 pixel) gira a 200 Hz con un tempo di risposta di 1 ms, una combinazione che lo rende efficace in tutti quei titoli dove la reattività fa la differenza: dai first-person shooter ai racing game, passando per qualsiasi genere competitivo.

La tecnologia IPS garantisce angoli di visione di 178° sia in orizzontale che in verticale, con una copertura cromatica del 99% sRGB e 90% DCI-P3: dati che lo rendono interessante non solo per i gamer, ma anche per chi lavora con contenuti visivi e non vuole rinunciare all’accuratezza del colore. La compatibilità HDR aggiunge profondità nelle scene con forti contrasti.

Tra le caratteristiche che lo distinguono davvero nella sua fascia c’è la piena compatibilità con AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync, che elimina tearing e stuttering sincronizzando il frame rate della scheda grafica con quello del monitor. Abbinato ai 200 Hz, il risultato è un’esperienza di gioco visibilmente più fluida rispetto ai monitor standard da 60 o 75 Hz.

Dal punto di vista della salute visiva, integra le tecnologie Low Blue Light e Flicker Free, pensate per ridurre l’affaticamento durante le sessioni prolungate. Sul retro è presente un’illuminazione RGB LED circolare, personalizzabile tra le modalità blu, rosso, verde e multicolore, per chi vuole aggiungere un tocco estetico al proprio setup.

Le specifiche tecniche in sintesi:

Display: IPS 27″, Full HD 1920×1080, 8 bit

IPS 27″, Full HD 1920×1080, 8 bit Refresh rate: 200 Hz

200 Hz Tempo di risposta: 1 ms

1 ms Copertura colore: 99% sRGB, 90% DCI-P3

99% sRGB, 90% DCI-P3 Compatibilità: AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, HDR

AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, HDR Connettività: HDMI 2.0 + DisplayPort 1.4 (cavi inclusi), ingresso audio

HDMI 2.0 + DisplayPort 1.4 (cavi inclusi), ingresso audio VESA: 100×100 mm

100×100 mm Design: Frameless, total black, ideale per configurazioni multi-monitor

Frameless, total black, ideale per configurazioni multi-monitor Garanzia: 3 anni

Da segnalare che nella confezione sono inclusi sia il cavo HDMI 2.0 che il cavo DisplayPort 1.4, quindi nessuna spesa aggiuntiva per iniziare subito.

Oltre il 60% di sconto: i numeri dell’offerta su Amazon

Il prezzo di listino di KROM KERTZ 27″ è fissato a 229,90€. Su Amazon è attualmente disponibile a 77,45€, con uno sconto che sfiora il 66% e un risparmio in euro di circa 152€. La spedizione è gratuita per i clienti Prime.

Uno sconto di questa entità su un monitor IPS 200 Hz con queste specifiche non è una cosa di tutti i giorni, soprattutto considerando che i monitor gaming con caratteristiche simili si trovano raramente sotto i 100€.

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