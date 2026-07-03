La Fujifilm Instax mini Link 3 Sage Green sta toccando un prezzo che non si era visto fino ad ora. Su Amazon la mini stampante per smartphone di Fujifilm scende in modo deciso rispetto al listino ufficiale, con uno sconto che supera abbondantemente il 40%. Una di quelle offerte che capita raramente e che vale decisamente la pena tenere d’occhio. Vediamo nel dettaglio perché questo prodotto merita attenzione e perché il momento per acquistarlo è proprio adesso.

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Fujifilm Instax mini Link 3: velocità, creatività e AR 3D in un gioiello tascabile

Fujifilm Instax mini Link 3 Sage Green non è la solita stampante portatile. È compatta come pochi altri dispositivi sul mercato, con dimensioni di appena 9 x 3,7 x 1,2 cm e un peso di soli 210 g, eppure racchiude funzionalità che vanno ben oltre la semplice stampa.

Il cuore tecnico è un sistema di esposizione a 3 colori con OLED, capace di stampare a 318 dpi con 256 livelli per colore RGB, in circa 15 secondi per immagine. Il risultato è una foto istantanea da 62 x 46 mm sulla classica pellicola instax mini, pronta in circa 90 secondi. La connettività Bluetooth 5.1 garantisce un aggancio stabile e rapido allo smartphone, sia iOS che Android, tramite l’app gratuita instax mini Link.

Tra le specifiche da sottolineare:

Risoluzione di stampa: 318 dpi, 256 livelli per colore (RGB)

318 dpi, 256 livelli per colore (RGB) Formati supportati: JPEG, PNG, HEIF, DNG

JPEG, PNG, HEIF, DNG Autonomia: circa 100 stampe per carica completa

circa 100 stampe per carica completa Ricarica: USB Type-C, da 1,5 a 2 ore

USB Type-C, da 1,5 a 2 ore Connettività: Bluetooth 5.1, iOS e Android

La funzione che davvero distingue questa stampante è instax AiR Studio, che permette di aggiungere effetti AR 3D in tempo reale prima di scattare la foto, salvare fino a 20 creazioni nell’app e persino catturare un video dell’effetto da condividere sui social. Una caratteristica che trasforma ogni stampa in un momento creativo e difficile da replicare con altri dispositivi della stessa categoria.

Non mancano la modalità Click to Collage, che cattura sei scatti in sequenza e li compone in un’unica foto istantanea, la stampa da video, il Remote Live View per visualizzare l’anteprima su un secondo smartphone tramite QR code, e la funzione Reprint per stampare una copia aggiuntiva dell’ultima immagine con un semplice gesto. La ricarica via USB-C è comodissima, e i tre LED frontali pulsanti segnalano visivamente ogni operazione in corso.

Prezzo ai minimi storici: oltre il 43% di sconto su Amazon

Qui la situazione si fa davvero interessante. Il prezzo di listino ufficiale di Fujifilm Instax mini Link 3 Sage Green è di 139,99€, ma su Amazon è ora disponibile a soli 79,99€, con un risparmio netto di 60€ e uno sconto che sfiora il 43%. Il prezzo più basso che si sia mai visto per questa versione, un minimo storico che difficilmente si ripresenterà a breve. Sul mercato online il prodotto si trova generalmente non sotto i 99,99€, il che rende l’attuale offerta su Amazon ancora più significativa.

La disponibilità è immediata con spedizione Amazon Prime per chi è abbonato. Da ricordare che la pellicola instax mini non è inclusa e va acquistata separatamente.

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