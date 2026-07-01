Torniamo ad occuparci di Nothing Ear (3a), le nuove cuffie auricolari true wireless pensate dal popolare produttore britannico per coloro che desiderano l’esperienza Nothing senza spendere cifre eccessive.

Nelle scorse ore l’azienda ha reso noto quando questi auricolari saranno lanciati ufficialmente: l’appuntamento è fissato per il 7 luglio 2026, alle ore 12.

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Cosa sappiamo di Nothing Ear (3a)

Ad oggi il produttore è stato attento a non fare trapelare informazioni su quelle che saranno le principali caratteristiche dei suoi nuovi auricolari true wireless, che arrivano a distanza di circa nove mesi dal lancio di Nothing Ear (3).

Una cosa, tuttavia, è certa: le nuove cuffie saranno più economiche e potrebbero arrivare sul mercato a 99 euro.

La sola indicazione certa fornita dal produttore riguarda le colorazioni dei suoi nuovi auricolari, che sul mercato saranno disponibili in quattro opzioni (nero, bianco, giallo e rosa).

Only dating DJs this summer. Ear (3a)

7 July, 11:00 BST Shot on Nothing

w/ Phone (4b) pic.twitter.com/srMb5bykNe — Nothing (@nothing) June 30, 2026

Restano da chiarire diversi aspetti importanti, come la qualità del comparto audio, l’autonomia che gli auricolari Nothing Ear (3a) saranno in grado di garantire e la presenza di un sistema di cancellazione attiva del rumore aggiornato o di nuove funzionalità software.

Ricordiamo che il 7 luglio Nothing ha in programma il lancio anche di un altro atteso device, ossia Nothing Phone (4b), smartphone con il quale l’azienda dovrebbe andare ad aggredire la fascia dei device meno costosi.

In sostanza, Nothing si prepara ad affrontare l’estate 2026 con due nuovi prodotti che dovrebbero garantire all’azienda di raggiungere una platea più ampia di utenti.

Appuntamento a martedì prossimo, senza escludere la possibilità che Nothing voglia fornirci altre anticipazioni prima.