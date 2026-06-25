Dopo aver introdotto sul mercato italiano gli OPPO Enco Air5 Pro insieme a OPPO Find X9 Ultra, il produttore cinese torna a puntare sul segmento audio con due nuovi modelli che vanno ad ampliare ulteriormente la propria offerta. L’azienda ha infatti annunciato ufficialmente OPPO Enco Air5 e OPPO Enco Air5s, due auricolari true wireless pensati per coprire esigenze differenti ma accomunati da un obbiettivo ben preciso: portare funzionalità avanzate come cancellazione attiva del rumore, connettività intelligente e strumenti basati sull’intelligenza artificiale in una fascia di prezzo particolarmente accessibile.

Con questa nuova generazione di auricolari, OPPO conferma la volontà di rendere sempre più trasversali alcune delle tecnologie che fino a poco tempo fa erano riservate esclusivamente ai modelli premium, offrendo prodotti capaci di accompagnare gli utenti durante lavoro, studio, attività quotidiane e momenti di svago.

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OPPO Enco Air5 puntano su ANC avanzata e autonomia record

Tra le novità più interessanti troviamo senza dubbio OPPO Enco Air5, un modello che punta a distinguersi soprattutto per il comparto dedicato alla cancellazione del rumore.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, gli auricolari sono in grado di raggiungere una riduzione del rumore fino a 52 dB su una gamma di frequenze che arriva a 5.000 Hz, grazie a un sistema ANC dual-feed e a una configurazione composta da tre microfoni per ciascun auricolare. Il sistema analizza costantemente i rumori circostanti e regola automaticamente il livello di cancellazione, adattandosi ai diversi contesti d’utilizzo come uffici, mezzi pubblici o viaggi.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla qualità delle chiamate, OPPO integra infatti un sistema di riduzione del rumore basato sull’intelligenza artificiale, progettato per isolare la voce dell’utente e garantire conversazioni più chiare anche in ambienti particolarmente rumorosi o in presenza di vento.

Sul fronte audio troviamo un driver dinamico da 12 mm, affiancato dalla tecnologia OPPO Alive Audio, che promette bassi più profondi e un’esperienza sonora più coinvolgente durante l’ascolto di musica, podcast e contenuti multimediali.

Interessante anche il dato relativo all’autonomia, gli auricolari offrono fino a 13 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 54 ore complessive utilizzando la custodia, un valore che li colloca tra le proposte più longeve della categoria.

Non manca inoltre il supporto al Bluetooth 6.1, alla connessione simultanea con due dispositivi e ad alcune funzioni smart dedicate agli utenti dell’ecosistema OPPO, tra cui l’accesso rapido a Google Gemini, Spotify e agli strumenti di traduzione IA attraverso gesture personalizzabili.

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OPPO Enco Air5s introducono il primo design semi-in-ear con ANC

La seconda novità annunciata dall’azienda è rappresentata da OPPO Enco Air5s, auricolari che segnano un importante debutto per il marchio. Si tratta infatti dei primi auricolari semi-in-ear di OPPO dotati di cancellazione attiva del rumore , una combinazione pensata per coloro che preferiscono una vestibilità più leggera e meno invasiva rispetto ai tradizionali modelli in-ear.

Ogni auricolare pesa appena 3,9 grammi, con un design sviluppato per adattarsi in maniera naturale alla forma dell’orecchio e ridurre la pressione durante le sessioni di ascolto prolungate.

Per quanto riguarda la cancellazione del rumore, OPPO ha implementato la tecnologia Real-time Adaptive Noise Cancellation, che adatta automaticamente il livello di isolamento in base alla posizione degli auricolari, alla conformazione del canale uditivo e al rumore presente nell’ambiente circostante.

L’azienda ha sviluppato anche il sistema Tailored Voice-Canceling System, pensato per attenuare in modo specifico le voci e le conversazioni presenti nelle vicinanze, rendendo più semplice concentrarsi sulla propria musica o sui contenuti in riproduzione anche in ambienti particolarmente affollati.

Dal punto di vista audio troviamo ancora una volta un driver da 12 mm, accompagnato da un equalizzatore personalizzabile a dieci bande e dalla funzione Adaptive Sound Enhancement, che interviene automaticamente per ottimizzare la resa sonora.

Le funzionalità smart includono il controllo del volume tramite gesture, l’accesso rapido all’assistente vocale, Spotify e agli strumenti di traduzione IA compatibili. L’autonomia raggiunge invece 48 ore complessive con la custodia di ricarica, un dato che garantisce diversi giorni di utilizzo senza particolari preoccupazioni.

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Enco Air5 Pro restano il punto di riferimento della gamma

Accanto ai nuovi modelli continuano naturalmente a trovare spazio gli OPPO Enco Air5 Pro, presentati nei mesi scorsi come la proposta più completa della famiglia.

Gli auricolari offrono una cancellazione attiva del rumore fino a 55 dB, supportano la tecnologia LHDC 5.0 Ultra HD, la certificazione Hi-Res Audio e integrano un driver da 12 mm con rivestimento in titanio pensato per offrire una qualità sonora ancora più elevata.

Anche in questo caso troviamo fino a 54 ore di autonomia complessiva, certificazione IP55 contro polvere e schizzi d’acqua e numerose funzionalità intelligenti dedicate alla produttività e alla gestione dei dispositivi connessi.

Prezzi e disponibilità in Italia

Per quanto riguarda il nostro mercato, OPPO Enco Air5 sono disponibili a partire da oggi nelle colorazioni Glossy White e Midnight Black al prezzo consigliato di 69,99 euro; gli OPPO Enco Air5s arrivano invece nelle varianti Lunar White e Midnight Black al prezzo consigliato di 79,99 euro. Entrambi i modelli sono acquistabili tramite OPPO Store e raggiungeranno progressivamente anche alcuni negozi fisici a partire dal mese di luglio.

Gli OPPO Enco Air5 Pro, già presenti sul mercato italiano, continuano infine a essere proposti al prezzo consigliato di 89,99 euro, confermandosi la soluzione più completa e avanzata dell’intera famiglia.