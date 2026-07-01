Apple Watch Series 11 GPS + Cellular in colorazione Jet Black ha appena toccato un prezzo che difficilmente si era visto fino ad ora su Amazon: uno sconto di 100€ rispetto al prezzo di listino di MediaWorld, e il costo è sceso a un livello che rende questa versione con connettività cellulare integrata davvero difficile da ignorare. Si tratta del modello completo, 42 mm, con tutto ciò che ci si aspetta da un top di gamma Apple per il polso. Vediamo cosa c’è sotto la cassa in alluminio Jet Black.

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Apple Watch Series 11: connettività 5G, salute avanzata e intelligenza artificiale al polso

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular nella variante 42 mm in alluminio Jet Black è uno degli smartwatch più completi disponibili oggi sul mercato. La colorazione Jet Black è una delle novità esclusive di questa generazione: elegante, sobria e resistente, si abbina perfettamente al cinturino Sport nero S/M, adatto a polsi tra 130 e 200 mm.

Sul fronte della connettività, questo modello integra un modem 5G con architettura antenna aggiornata, capace di garantire una copertura ottimale anche in aree con segnale debole. L’indipendenza totale dall’iPhone è il punto di forza principale: con un piano cellulare attivo è possibile chiamare, ricevere messaggi, ascoltare Apple Music in streaming e ricevere notifiche, il tutto senza avere lo smartphone in tasca.

Le specifiche costruttive sono curate nei minimi dettagli:

Cassa: alluminio Jet Black, 42 × 36 × 9,7 mm

alluminio Jet Black, 42 × 36 × 9,7 mm Display: 374 × 446 pixel, area 989 mm²

374 × 446 pixel, area 989 mm² Peso: soli 29,7 grammi

soli 29,7 grammi GPS integrato per registrare percorsi, distanze e velocità anche senza iPhone

per registrare percorsi, distanze e velocità anche senza iPhone Autonomia: fino a 24 ore in uso normale, fino a 38 ore in modalità Risparmio Energetico con tracciamento del sonno

fino a 24 ore in uso normale, fino a con tracciamento del sonno Ricarica: cavo Apple Watch Magnetic Fast Charger to USB-C incluso nella confezione

Sul fronte salute, Series 11 introduce funzionalità inedite: il punteggio del sonno (Sleep Score), le notifiche per l’ipertensione, il monitoraggio della qualità del sonno con accesso ai dati nell’app Parametri Vitali e la misurazione del livello di ossigeno nel sangue. Una delle novità più interessanti è il Workout Buddy alimentato da Apple Intelligence, che supporta e motiva durante gli allenamenti in modo personalizzato.

Da segnalare anche la funzione Backtrack nell’app Bussola, che crea automaticamente un percorso GPS dei luoghi visitati fuori rete: utile per gli appassionati di trekking o escursionismo. In caso di emergenza, i soccorritori possono accedere alle informazioni mediche critiche direttamente dall’orologio.

Il gesto Doppio Tocco consente di interagire con l’orologio senza toccare il display, semplicemente ruotando rapidamente il polso, per silenziare chiamate, ignorare notifiche o fermare i timer. La compatibilità richiede iPhone 11 o successivo con iOS 26.

Sconto di 100€ su Amazon: il momento giusto per acquistarlo

Il prezzo attuale su Amazon è di 479€, contro i 579€ richiesti da MediaWorld per lo stesso identico modello, il che significa un risparmio netto di 100€, pari a circa il 17% di sconto. Si tratta del livello di prezzo più conveniente che si stia registrando in questo periodo per Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 42 mm Jet Black, e considerando che il modello include connettività cellulare completa, il valore dell’offerta è concreto e difficile da trovare altrove.

L’offerta è disponibile su Amazon.it, con tutte le garanzie del caso legate alla piattaforma. Disponibilità e prezzi possono variare rapidamente, quindi conviene non temporeggiare troppo.

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