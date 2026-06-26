È della giornata di ieri, 25 giugno 2026, l’annuncio italiano del Dyson Find+Follow™ Purifier Cool, il nuovo purificatore ventilatore del brand britannico che porta in casa una funzionalità inedita per la categoria: la capacità di rilevare la posizione dell’utente nella stanza e dirigere automaticamente il flusso d’aria verso di lui, anche mentre si sposta

Senza ombra di dubbio Dyson sta attraversando uno dei periodi più prolifici della sua storia recente sul fronte dell’innovazione. Lo scorso settembre a Berlino il fondatore James Dyson aveva presentato una gamma di prodotti completamente rinnovata, tra cui il Dyson Cool CF1, evoluzione del ventilatore senza pale con modalità notturna e schermo LCD, e il purificatore compatto HushJet. Ad aprile era poi arrivato il HushJet Mini Cool Fan, il primo ventilatore portatile del brand con tecnologia anti-rumore, da 99 euro.

Il Find+Follow Purifier Cool è il passo successivo a questa tendenza, ma non è più solo un purificatore da posizionare in un angolo della stanza o da spostare all’occorrenza, ma è un dispositivo che interagisce attivamente con chi lo usa.

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La tecnologia Find+Follow: 17 punti chiave del corpo rilevati senza registrare nulla

Il cuore del prodotto è la tecnologia Find+Follow™, un sistema di visione AI che monitora i movimenti attraverso il rilevamento di 17 punti chiave del corpo. Il dispositivo riconosce come le persone si muovono, ma non la loro identità, che non viene mai rilevata né memorizzata. Tutta l’elaborazione avviene direttamente all’interno del dispositivo: le immagini vengono analizzate in tempo reale e immediatamente eliminate, senza mai essere archiviate o caricate online.

In un momento in cui la diffidenza verso i dispositivi smart con fotocamere integrate è comprensibilmente alta, Dyson ha scelto di costruire la fiducia dell’utente nella tecnologia stessa piuttosto che in politiche sulla privacy difficili da verificare.

Il sistema è anche in grado di rilevare la presenza di più persone nella stanza, adattando l’oscillazione intelligente per distribuire l’aria purificata in modo uniforme tra tutti gli occupanti. Un’altra chicca è che quando la stanza è vuota, il dispositivo è in grado di interrompere automaticamente il funzionamento, riducendo i consumi energetici.

Filtrazione avanzata K-Carbon + HEPA H13 e modalità notturna

Sul fronte della purificazione dell’aria, il Find+Follow Purifier Cool integra un filtro K-Carbon + HEPA completamente sigillato secondo lo standard HEPA H13. Il sistema è in grado di catturare il 50% in più di NO₂ rispetto ai modelli precedenti, oltre a odori, composti organici volatili (COV) e il 99,95% delle particelle ultrafini di dimensioni fino a 0,1 micron.

Il dispositivo monitora costantemente la qualità dell’aria rilevando PM2,5, PM10, COV, NO₂ e formaldeide, adattando automaticamente l’intensità della purificazione alle condizioni dell’ambiente.

Va detto che la certificazione HEPA H13 completamente sigillata è una caratteristica rilevante perché garantisce che ciò che entra nel filtro rimane al suo interno, evitando che le particelle catturate vengano rilasciate di nuovo nell’aria durante il funzionamento.

Il prodotto include una modalità notturna che riduce il rumore del 50% e abbassa la luminosità del display per non disturbare il sonno. La connettività con l’app MyDyson permette di monitorare la qualità dell’aria in tempo reale, impostare timer e personalizzare le modalità di funzionamento.

Prezzo e disponibilità

Il Find+Follow Purifier Cool sarà disponibile da luglio sul sito ufficiale Dyson.it a 699 euro, un prezzo in linea con il posizionamento premium del brand ma che riflette anche la complessità tecnologica del sistema di rilevamento integrato.