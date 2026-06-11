Le abitazioni cambiano, e con loro cambiano anche le esigenze di chi le vive. Famiglie numerose, capi voluminosi, carichi settimanali concentrati in un’unica sessione: tutte situazioni che mettono alla prova la capacità di una lavatrice tradizionale. È a queste necessità che risponde LG Next AI DD da 16 kg, il nuovo elettrodomestico per la cura dei capi presentato oggi da LG Electronics, e identificato dal codice F0NT116TWC.

Il dato che salta subito all’occhio è proprio la capacità di carico. Con i suoi 16 kg di bucato in un unico ciclo, Next AI DD si colloca ai vertici della categoria, ed è attualmente l’unico prodotto dell’offerta LG a proporre questa capacità specifica. Il vantaggio è concreto e immediato da comprendere: meno cicli di lavaggio e più tempo a disposizione, senza dover frazionare il bucato in più sessioni. Il tutto, secondo il produttore, senza rinunciare a una totale integrazione nell’ambiente domestico, grazie a un design pensato per coniugare prestazioni elevate e ingombri intelligenti.

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Intelligenza artificiale e lavaggio rapido al cuore del prodotto

Il cuore tecnologico di Next AI DD è la tecnologia AI Direct Drive, funzionalità distintiva dell’intera gamma LG. Sfruttando tecniche di deep learning, il sistema di intelligenza artificiale analizza il peso e la tipologia dei tessuti e seleziona automaticamente il programma di lavaggio più adatto. Il risultato è una cura intelligente dei capi che riduce l’usura e contribuisce a mantenerli come nuovi più a lungo, sollevando l’utente dalla scelta del ciclo corretto.

Sul fronte della velocità interviene la tecnologia TurboWash 360°, che secondo LG garantisce un lavaggio efficace e delicato in soli 39 minuti. Il sistema sfrutta getti d’acqua multidirezionali che penetrano i tessuti in profondità senza comprometterne la qualità, una soluzione pensata per chi cerca prestazioni elevate anche quando il tempo a disposizione è poco. È il tipo di funzione che, nella gestione quotidiana, fa la differenza tra rimandare un lavaggio e completarlo nel ritaglio di un pomeriggio.

Attenzione anche al capitolo benessere. Next AI DD integra nei cicli di lavaggio la funzione Steam, ovvero il trattamento a vapore, che permette di eliminare allergeni, acari e batteri. È una caratteristica pensata in particolare per chi soffre di allergie o vive con bambini piccoli, e contribuisce a rendere l’ambiente domestico più sano e sicuro.

Connettività e prezzo

Come ci si aspetta da un elettrodomestico di questa fascia, non manca la componente smart. La connettività Wi-Fi e la piattaforma LG ThinQ permettono di controllare la lavatrice da remoto, monitorare i consumi e accedere a funzionalità intelligenti come la diagnosi smart e i programmi personalizzati. In pratica, è possibile avviare, controllare e gestire il bucato direttamente dallo smartphone, anche quando non si è in casa, rendendo l’utilizzo più intuitivo e meno vincolato alla presenza fisica davanti all’elettrodomestico.

LG Next AI DD da 16 kg è disponibile per il mercato italiano a un prezzo consigliato al pubblico di 1.099 euro. Si tratta di una proposta che mira chiaramente alle famiglie e alle abitazioni con esigenze di bucato importanti, dove la capacità extra e l’automazione del lavaggio possono tradursi in un risparmio concreto di tempo e fatica nella gestione domestica di tutti i giorni.