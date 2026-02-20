Nelle scorse settimane abbiamo abbondantemente affrontato il concetto di “Physical AI” in occasione del recente CES 2026 di Las Vegas e la centralità sempre più spiccata dei modelli di intelligenza artificiale annessi, e LG sembra non voler fare eccezione a questa nuova regola con Next AI, la sua nuova gamma di asciugatrici che puntano gran parte del loro funzionamento proprio sull’intelligenza artificiale per gestire con efficienza il carico di bucato quotidiano attraverso programmi mirati e un controllo da remoto: scopriamone insieme tutti i dettagli.

LG Next AI: specifiche tecniche e principali funzionalità

Come abbiamo accennato poco fa, la nuova serie di asciugatrici firmata LG ricorre all’intelligenza artificiale e ai suoi particolari algoritmi per gran parte delle sue funzionalità d’uso. La prima esaminata è AI Dry, che nello specifico consente di analizzare con precisione (attraverso sensori appositi installati al suo interno) caratteristiche come il peso degli indumenti introdotti all’interno dell’asciugatrice, la tipologia di tessuti e il livello di umidità, per ottimizzare il più possibile l’intero processo di asciugatura, sia da un punto di vista energetico che tempistico. È infatti l’intelligenza artificiale stessa che consente di ridurre e velocizzare i processi di asciugatura, dimezzando i tempi rispetto ad un ciclo tradizionale. Grande priorità viene riservata poi alla cura dei capi, attraverso l’utilizzo di una bassa temperatura che consente di prevenire il restringimento dei capi.

A questo si aggiunge poi la presenza di AI Dual Inverter, il compressore a pompa di calore che permette di raggiungere un ulteriore livello di ottimizzazione lungo le diverse fasi che compongono il processo di asciugatura. Per l’occasione, ogni processo può essere attivato e controllato da remoto per mezzo dell’app proprietaria LG ThinQ (scaricabile in maniera gratuita dai rispettivi store mobile, Google Play Store e App Store), che consente di accedere a programmi personalizzati in base alle esigenze e alle preferenze del singolo utente.

L’intelligenza artificiale si “ricorda” anche delle abitudini personali del singolo utente, consentendo di velocizzare la scelta dei programmi di asciugatura sulla base degli utilizzi precedenti. All’interno della manopola Easy Circle Control è possibile scegliere rispettivamente tra 24 programmi di asciugatura distinti, in grado di adattarsi alle specifiche esigenze di ogni tipologia di capo e tessuto.

Per i soggetti maggiormente predisposti alle allergie c’è persino un programma apposito, Allergy Care, che grazie ad un trattamento termico della durata di 60 minuti consente di eliminare totalmente qualsiasi batterio o altro allergene presente sulla superficie del capo introdotto.

Il minimo comun denominatore alla base dell’intera gamma di LG Next AI è rappresentato dall’alta efficienza energetica: tutti i modelli appartengono infatti alle classi A e B, permettendo di risparmiare cifre considerevoli a fine mese.

Per chi fosse interessato ad acquistarle, la nuova serie LG Next AI è già disponibile sul mercato italiano ad un prezzo di partenza di 699 euro, destinato a salire sulla base degli specifici modelli.