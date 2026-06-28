389€ per un notebook MSI con SSD PCIe Gen 4, Wi-Fi 6E e Windows 11 Home incluso: ci sono configurazioni ben più povere che costano di più. MSI Modern 15 F1MG-075IT tocca oggi uno dei prezzi più bassi mai visti su Amazon, con uno sconto che sfiora il 40% rispetto al listino ufficiale. Chi è alla ricerca di un portatile affidabile, sottile e ben equipaggiato per studio o lavoro, difficilmente troverà di meglio in questa fascia.

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MSI Modern 15: tutto quello che serve, senza compromessi sul quotidiano

MSI Modern 15 F1MG-075IT è un notebook MSI pensato per chi vuole portabilità reale senza sacrificare le prestazioni nelle attività di tutti i giorni. Il design ultra sottile e leggero nella colorazione Platinum Gray lo rende un compagno di viaggio elegante, mentre la struttura lo distingue nettamente dai soliti portatili anonimi di questa fascia.

Il cuore del dispositivo è il processore Intel Core i3-1315U (13ª generazione, architettura Raptor Lake), con 6 core e frequenza boost fino a 4,5 GHz: più che sufficiente per navigazione, videochiamate, documenti, fogli di calcolo e multitasking leggero. Ad affiancarlo ci sono 8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e un SSD PCIe Gen 4 da 512 GB, che garantisce avvii rapidi e tempi di caricamento decisamente ridotti rispetto alle unità NVMe di generazione precedente.

Il display è un pannello IPS Full HD da 15,6″ (1920×1080), con colori accurati e angoli di visione ampi, ideale per chi lavora su testi, presentazioni o contenuti multimediali. La connettività è un punto di forza reale: il Wi-Fi 6E integrato assicura una connessione stabile e veloce anche in ambienti affollati di dispositivi.

Le porte non deludono:

3x USB Type-A (USB 3.2 Gen1)

(USB 3.2 Gen1) 1x USB Type-C (USB 3.2 Gen2 / DisplayPort / Power Delivery fino a 100W)

(USB 3.2 Gen2 / DisplayPort / Power Delivery fino a 100W) 1x HDMI (4K @ 30Hz)

(4K @ 30Hz) Lettore MicroSD

Grazie alla funzione Display Matrix 1+2, è possibile collegare due monitor esterni per una configurazione a triplo schermo, una caratteristica rara in questa fascia di prezzo. La batteria supporta la ricarica rapida USB-C fino a 100W, rendendo il caricatore da muro opzionale sostituibile con qualsiasi alimentatore PD compatibile.

Sul fronte software, MSI AI Engine ottimizza automaticamente le risorse hardware in base allo scenario d’uso, mentre Microsoft Copilot è integrato per supportare la produttività quotidiana. La tastiera retroilluminata con layout italiano, il touchpad di dimensioni generose e il copriobiettivo fisico della webcam completano un pacchetto solido e ben pensato. La garanzia ufficiale MSI Italia di 2 anni chiude il cerchio.

Sconto da non lasciarsi sfuggire: i numeri dell’offerta

Il prezzo di listino di MSI Modern 15 F1MG-075IT è di 649€, ma su Amazon.it è ora disponibile a soli 389€: un risparmio netto di 260€, pari a uno sconto del 40%. Si tratta del prezzo più basso toccato nell’ultimo periodo, un’occasione concreta per portarsi a casa un notebook da lavoro completo, sotto la soglia dei 400 euro. La spedizione è gratuita e il prodotto è venduto con layout e garanzia italiana. Scorte limitate, meglio non temporeggiare.

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