Per celebrare il 40° anniversario di Ritorno al Futuro (Back to The Future) sono in corso varie iniziative. Una di queste arriva da Casio Italia che ha annunciato il lancio del nuovo orologio CA-500WEBF, realizzato in collaborazione con Universal Pictures e Amblin Entertainment. L’orologio include una serie di omaggi al popolare film.

Un omaggio a un grande classico

Il nuovo modello Casio è una limited edition ispirata al modello base CA-500 che, con la sua caratteristica funzione calcolatrice, è diventato un best seller negli anni ’80- Come sottolineato anche dall’azienda, il design del quadrante del CA-500WEBF si ispira ai caratteristici fanali posteriori della DeLorean alla targa OUTATIME del film.

Da segnalare anche le particolare colorazione dei pulsanti che richiama i circuiti temporali utilizzati, nella pellicola, per impostare la data e l’ora di un viaggio nel tempo. Nella parte posteriore è presente un’incisione con un’illustrazione del flusso canalizzatore, il dispositivo che nel film consentiva il viaggio temporale.

Il cinturino è in acciaio inossidabile, con chiusura regolabile, e l’orologio pesa 53 grammi. Con una batteria CR2016, invece, l’autonomia può raggiungere i 5 anni. A completare il progetto c’è un packaging speciale che riproduce l’aspetto di una videocassetta vintage e che rappresenta un vero e proprio salto indietro nel tempo. Per i collezionisti e gli appassionati, quindi, si tratta di un oggetto davvero imperdibile.

Il nuovo CA-500WEBF sarà disponibile a breve, direttamente tramite lo store ufficiale di Casio, andando ad arricchire la gamma di prodotti proposta. Il prezzo di lancio è di 119 euro. Per il momento, in attesa del debutto, potete accedere al sito e registrarvi per ricevere una notifica quando ci sarà il via alle vendite.