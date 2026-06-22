A settembre 2025, durante l’IFA di Berlino (una delle fiere tecnologiche più importanti del settore), Hisense ha catturato l’attenzione del settore svelando il primo TV RGB Mini LED da 116 pollici al mondo. Si tratta di un modello imponente, parte della serie UX dell’azienda, che ha segnato un punto di svolta per l’intrattenimento domestico, stabilendo un nuovo orizzonte visivo per coloro che desiderano un’esperienza cinematografica premium direttamente nel proprio salotto.

A partire da questo importante traguardo tecnologico, l’azienda ha sviluppato l’intera line-up di smart TV del 2026, estendendo la tecnologia RGB Mini LED su tre diverse serie e su un’ampia varietà di diagonali, per venire incontro alle esigenze di più utenti possibili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della gamma 2026 di smart TV targate Hisense.

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Hisense: come nasce la gamma di smart TV del 2026

Come anticipato in apertura, Hisense (che è sponsor ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026) propone una gamma di smart TV 2026 che ruota attorno alla tecnologia RGB Mini LED e che viene articolata su tre gamme: R8, R9 e X, la serie di punta di cui fanno parte i modelli più imponenti (incluso il 116 pollici che ha stupito tutti a IFA 2025 di cui parlavamo all’inizio).

La nuova generazione di pannelli nasce tenendo conto di tre pilastri fondamentali: l’eccellenza nella qualità del colore, il comfort visivo per l’utente e una grande efficienza energetica, capace di dimostrare concretamente come l’innovazione possa abbattere i consumi senza intaccare sulle prestazioni.

I vantaggi sono merito della tecnologia RGB Mini LED

Come anticipato, le smart TV 2026 di Hisense ruotano attorno alla tecnologia RGB Mini LED. A differenza dei tradizionali pannelli Mini-LED, che sfruttano una sorgente monocromatica blu o bianca poi filtrata per produrre l’immagine, la soluzione ingegnerizzata dall’azienda cinese prevede l’utilizzo di LED rossi, verdi e blu indipendenti.

Questo approccio, che permette un controllo più preciso e simultaneo della luminosità e del colore direttamente alla sorgente, si riflette nel risultato visivo che garantisce una purezza cromatica eccezionale, capace di raggiungere fino al 100% della copertura dello spazio colore BT.2020, e un elevato comfort visivo, grazie all’utilizzo di una luce blu “innocua” (tra i 455 e i 500 nm) che protegge gli occhi senza modificare la resa cromatica dell’immagine.

Un altro aspetto centrale della gamma 2026 di smart TV Hisense è l’efficienza energetica. In un mercato costellato da modelli che si collocano principalmente tra le classi energetiche D ed E, l’ottimizzazione hardware messa a punto dall’azienda cinese fa sì che queste smart TV si posizionino tra la classe energetica C (con i modelli da 75 e 85 pollici della nuova serie R9) e la classe energetica B (con il modello da 100 pollici).

Hisense: ecco la gamma di smart TV del 2026

Esauriti i dettagli sulla tecnologia attorno alla quale ruotano i pannelli delle smart TV Hisense del 2026, passiamo all’analisi delle tre serie su cui si articola la gamma che si affida interamente al sistema operativo VIDAA OS, potenziato dall’intelligenza artificiale per far sì che l’esperienza utente sia facilmente personalizzabile; il sistema abilita il controllo dei dispositivi della smart home e l’utilizzo di tutte le app dei principali servizi di streaming.

Un’altra novità comune all’intera gamma è il nuovo telecomando “Eco Smart”: dotato di un pannello a ricarica solare, o ricaricabile tramite porta USB-C, elimina lo spreco delle batterie usa e getta, include una tastiera retroilluminata e la funzione acustica “Find my remote” che consente di individuare facilmente il telecomando, ad esempio quando si “perde” in mezzo ai cuscini del divano.

Serie R8: la più versatile

Alla “base” della gamma troviamo la serie R8, pensata per offrire la massima scalabilità e versatilità, con modelli che spaziano dai 55 pollici fino ai 100 pollici. In tutti i casi abbiamo un pannello 4K UHD con refresh rate nativo di 180 Hz e fino a 3.800 nit di luminosità di picco raggiunta grazie a un numero notevole di “Zone RGB” di local dimming (704 per la 55″, 936 per la 65″, 1.296 per la 75″, 1.728 per la 85″ e 2.520 per la 100″).

Alimentata da un processore Quad Core (MT9655), questa smart TV prevede uno stand centrale in metallo e supporta Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive e HLG. Sul fronte dell’audio, abbiamo un sistema 2.1.2 da 50 W con supporto a Dolby Atmos e Hi-Concerto. Sono inoltre presenti le certificazioni lativù 4K e Pantone Validated.

Lato connettività troviamo Bluetooth 5.4 e Wi-Fi 6, oltre al supporto ad Air Play 2 e l’integrazione Alexa built in. Sul fronte delle porte sono presenti quattro porte HDMI 2.1 (con ALLM, 180 Hz VRR, eARC), uno slot per card CI, gli slot per l’antenna/cavo, l’uscita audio digitale (ottica) e una porta Ethernet LAN.

Serie R9: l’asticella si alza

Un gradino più in alto si colloca la serie R9, disponibile nei formati da 65, 75 e 85 pollici, che condivide gran parte dell’architettura hardware della serie R8 ma alza l’asticella sotto svariati punti di vista.

Il pannello mantiene la risoluzione fino al 4K con refresh rate a 180 Hz ma la luminosità di picco sale fino a 4.000 nit. Anche in questo caso le zone di local dimming sono elevate (1.056 per la 65″, 980 per la 75″ e 1.320 per la 85″), ma a differenza degli altri modelli, nel 75” ed 85” ogni zona è in grado di controllare 6 MiniLED RGB (rispetto ai 4): ciò porta il totale delle “Color Control Unit”, che gestiscono l’immagine in modo granulare, a valori elevati (12.672 per la 65″, 17.640 per la 75″ e 23.760 per la 85″).

Anche i modelli della serie R9 sono alimentati da un processore Quad Core (MT9655), questa smart TV prevede supporta Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive e HLG. Sul fronte dell’audio, abbiamo un sistema 4.1.2 da 90 W con supporto a Dolby Atmos e Hi-Concerto. Sono inoltre presenti le certificazioni lativù 4K, Pantone Validated e Pantone SkinTone.

Sul fronte della connettività, rispetto ai modelli della serie UR8, qua abbiamo una porta HDMI 2.1 in meno ma abbiamo una porta USB-C multifunzione che permette di trasmettere file, trasmettere uno schermo fino al 4K a 165 Hz o ricaricare i dispositivi fino a 100 W con un solo cavo.

Serie X: pensata per chi non cerca compromessi

Per coloro che cercano la massima immersività possibile, invece, ci sono i due modelli della serie X, quella che rappresenta il vertice tecnologico assoluto del brand, disponibili con diagonali da 100 o da 116 pollici. La risoluzione rimane 4K ma il refresh rate scende a 165 Hz.

Oltre allo straordinario impatto dimensionale, questi modelli integrano il più potente processore neurale dell’azienda, chiamato Hi-View AI Engine X, e pannelli in grado di gestire picchi di luminosità estremi (fino a 8.000 nit) e un altissimo numero di “Zone RGB” per la retroilluminazione (ne abbiamo 3.456 sulla 100″ e 3.584 sulla 116″).

Rispetto alle altre smart TV della gamma 2026, quelle della serie X possono vantare l’impianto audio più potente con effetto soundbar avvolgente: abbiamo un sistema 6.2.2 da 110 W (sviluppato dall’azienda francese Devialet) con Dolby Atmos e l’immancabile Hi-Concerto.

Sono presenti le solite certificazioni Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive (con HDR Enhancer e Dynamic Tone Mapping PRO) e HLG, oltre alle certificazioni R2, lativù 4K, IMAX Enhanced e Pantone Validated. Come sui modelli della serie R9, qua abbiamo tre porte HDMI 2.1 e una porta USB-C multifunzione. Resta il Wi-Fi 6 mentre il Bluetooth è in versione 5.3 (e non 5.4).