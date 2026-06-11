Chi segue il calcio da casa sa bene che l’atmosfera dello stadio è difficile da replicare ma Signify, l’azienda che produce le lampade smart Philips Hue, ha pensato di colmare almeno in parte questo divario con una nuova funzionalità che sincronizza l’illuminazione di casa con gli eventi in tempo reale delle partite. Si chiama Sports Live e arriva giusto in tempo per i Mondiali di calcio 2026 che partiranno proprio quest’oggi, 11 giugno.

È una trovata sicuramente interessante che trasforma il salotto in un’estensione del campo da gioco, con le luci che cambiano colore e intensità a seconda di quello che accade sullo schermo. Vediamola nel dettaglio.

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Come funziona Sports Live di Hue

La funzionalità, il cui rollout è iniziato a maggio con rilascio completo in questo mese di giugno, sfrutta i dati salienti delle partite in diretta per attivare effetti luminosi in corrispondenza dei momenti chiave e cercare di replicare così un’atmosfera univoca col campo.

Ad esempio quando viene segnato un gol, quando l’arbitro estrae un cartellino giallo o rosso, le luci Philips Hue reagiscono istantaneamente, portando l’azione oltre i confini dello schermo.

La configurazione, come accade con i prodotti Hue, è piuttosto semplice: l’utente dovrà solo selezionare la propria squadra del cuore e assegnare le luci che desidera collegare alla funzione Sports Live. Da quel momento in poi, il sistema funziona in automatico senza necessità di hardware aggiuntivo o di collegare servizi esterni.

Un dettaglio intelligente riguarda la gestione del ritardo della trasmissione televisiva visto che Sports Live permette di sincronizzare gli effetti luminosi con il broadcast, con la possibilità di mettere in pausa e riprendere automaticamente per evitare spoiler luminosi che anticipino l’azione sullo schermo.

Illuminazione adattiva anche nei momenti di calma

Il calcio sa anche essere uno sport estremamente tattico e lento, a suo modo, e Signify ha pensato anche alle fasi meno concitate del gioco. Durante i momenti più tranquilli della partita, il sistema di illuminazione si adatta intelligentemente allo stato del match, mostrando il colore della squadra preferita, quello della squadra in vantaggio, oppure un bianco caldo quando il punteggio è in parità. È una chicca lodevole che fa in modo di mantenere un’esperienza visiva personalizzata e coerente per tutta la durata dell’incontro e non solo negli eventi salienti.

La funzionalità si inserisce in una strategia più ampia di Signify per rendere l’ecosistema Philips Hue sempre più immersivo. Ad aprile, l’azienda aveva lanciato SpatialAware, una feature che migliora l’esperienza di illuminazione intelligente adattandola agli spazi domestici. Di recente è arrivato anche il nuovo Philips Hue Bridge Pro, con capacità potenziate rispetto al modello precedente.

L’aggiornamento dell’app per iPhone

L’app Philips Hue per iPhone è stata aggiornata il 9 giugno con l’inclusione di Sports Live e di una nuova funzionalità chiamata Bridge group. Quest’ultima porta tutti i dispositivi e le automazioni in un unico posto nella dashboard Home, permettendo di creare scene per l’intero bridge e di nascondere o riordinare i gruppi tramite l’opzione di modifica.

L’aggiornamento è disponibile gratuitamente sull’App Store per tutti gli utenti Philips Hue. Sebbene la nazionale italiana non sia del torneo, per chi si prepara a godersi i Mondiali dal divano di casa, potrebbe essere il momento giusto per trasformare il salotto in una piccola curva personale.