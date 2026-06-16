Dyson entra nel mercato degli aspirapolvere con svuotamento automatico presentando il V10 Konical con Auto-empty Dok, il primo dispositivo del marchio britannico a integrare questa funzionalità.

Stiamo parlando di un ingresso atteso da tempo, considerando che concorrenti come iRobot, Roborock e Dreame offrono già da anni sistemi di svuotamento automatico sui propri robot aspirapolvere.

Dyson ha scelto di applicare questa tecnologia ai suoi aspirapolvere senza filo tradizionali, quelli che si usano a mano, combinando l’aspirazione potente per cui il brand è noto con una base che elimina la necessità di svuotare manualmente il contenitore.

L’azienda afferma che il nuovo sistema è progettato per rendere la pulizia più semplice e igienica senza compromettere le prestazioni. Vediamo nel dettaglio.

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Dyson V10 Konical è ufficiale: specifiche e funzioni

Il cuore del V10 Konical è la nuova spazzola All Floor Cones, un sistema conico che impedisce ai capelli lunghi e ai peli di animali di avvolgersi e aggrovigliarsi attorno al rullo.

Dyson sostiene di aver risolto questo problema alla radice con il design conico, che districa automaticamente i capelli durante l’aspirazione.

Un sistema di illuminazione verde simile a un laser rivela la polvere invisibile sul pavimento, permettendo di individuare le zone che richiedono più passaggi. È una funzionalità che altri produttori hanno già introdotto negli ultimi anni e che Dyson integra adesso nella propria gamma, rendendo più facile capire quando una superficie è effettivamente pulita o meno.

Filtrazione HEPA a cinque stadi per aria più pulita

Il dispositivo integra un sistema di filtrazione HEPA completamente sigillato a cinque stadi, che cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,1 micron, tra cui allergeni, batteri e virus. L’aria che viene rilasciata nell’ambiente è quindi purificata, un aspetto particolarmente rilevante per chi soffre di allergie o vive con animali domestici.

Il sistema di filtrazione mantiene costante la potenza di aspirazione, evitando il calo di prestazioni che si verifica quando i filtri si intasano progressivamente e che Dyson afferma di risolvere con la sua tecnologia ciclonica combinata alla filtrazione HEPA.

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Come funziona il sistema Auto-empty Dok

L’Auto-empty Dok rappresenta la vera chicca di questo lancio. Si tratta di una base che trasferisce automaticamente polvere e detriti dal contenitore dell’aspirapolvere in un sacchetto sigillato capace di contenere fino a 60 giorni di sporco, riducendo drasticamente la frequenza degli svuotamenti manuali.

Il sistema di filtrazione HEPA completamente sigillato cattura le particelle fini anche durante il processo di svuotamento, evitando la dispersione di allergeni nell’aria che tipicamente si verifica quando si svuota manualmente un contenitore.

“Svuotare il contenitore di un aspirapolvere è spesso un’operazione scomoda e poco igienica: la polvere si disperde, gli allergeni restano nell’aria e il processo di pulizia viene interrotto“, ha spiegato Asaph Ooi, Head of New Product Development Floorcare presso Dyson.

“Abbiamo progettato una base che lo fa al posto dell’utente, in modo automatico e igienico. Ricarica il dispositivo, organizza gli accessori e sigilla la polvere fino a due mesi. È un’idea semplice, ma risolve una frustrazione reale”.

Specifichiamo anche che la base stessa integra anche la ricarica, mantenendo il dispositivo sempre pronto all’uso, e uno scomparto dedicato che consente di organizzare fino a tre accessori.

Compatibilità con i modelli precedenti e intercambiabilità degli accessori

Per quanto concerne la compatibilità con altri modelli della propria gamma, Dyson ha progettato l’Auto-empty Dok per funzionare anche con le generazioni precedenti di aspirapolvere, permettendo ai proprietari di Dyson V8 Cyclone di aggiornare il proprio sistema acquistando solo la base, senza dover sostituire l’intero dispositivo.

Gli accessori dei modelli V8, V8 Cyclone e V10 Konical sono intercambiabili tra loro, garantendo supporto, dunque, anche a chi possiede già strumenti Dyson. I prodotti Dyson sono progettati per durare nel tempo, sottolinea in questa sede l’azienda, e questa compatibilità retroattiva ne è una dimostrazione.

Prezzi e disponibilità in Italia

Qualora foste interessati, Dyson V10 Konical è già disponibile all’acquisto direttamente dal sito Dyson al prezzo di 499 euro.

L’Auto-empty Dok sarà invece disponibile nelle prossime settimane, anche se il prezzo della base non è stato ancora comunicato. Un dettaglio comunque importante considerando che il costo complessivo del sistema dipenderà in larga parte dal prezzo della stazione di svuotamento automatico.