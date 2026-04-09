Dyson porta 17 anni di ricerca sul flusso d’aria nel palmo di una mano con HushJet Mini Cool Fan, il primo ventilatore portatile dell’azienda britannica. Il dispositivo debutta sul mercato con una promessa chiara, offrire raffrescamento personale potente e silenzioso ovunque ci si trovi, che sia in ufficio, sui mezzi pubblici, a un concerto estivo o a bordo campo durante un evento sportivo.

Con un peso di soli 212 grammi e dimensioni estremamente compatte, Dyson HushJet Mini Cool Fan si presenta come un dispositivo multifunzione utilizzabile in tre modalità diverse, tenuto in mano, appoggiato su una scrivania o indossato al collo grazie all’accessorio Neck Dock incluso nella confezione. La batteria integrata garantisce fino a sei ore di autonomia continuativa, rendendo il dispositivo adatto a un’intera giornata lavorativa o a lunghi spostamenti.

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Il cuore tecnologico è rappresentato dal motore brushless a corrente continua che raggiunge i 65.000 giri al minuto, generando un flusso d’aria fino a 25 metri al secondo. Si tratta della stessa filosofia ingegneristica che Dyson ha affinato dal 2009 con i suoi ventilatori da tavolo e i prodotti per la cura della persona, ora miniaturizzata in un formato tascabile. Il numero 38, ovvero i millimetri di diametro del dispositivo, diventa un ulteriore elemento distintivo del DNA Dyson, condiviso con Supersonic r e PencilVac, simbolo dell’approccio dell’azienda nel rendere i prodotti sempre più compatti senza sacrificare le prestazioni.

La tecnologia HushJet non si limita alla potenza bruta, ma lavora sull’ottimizzazione acustica. L’ugello è progettato per ridurre le frequenze più acute ed eliminare i rumori fastidiosi tipici dei ventilatori tradizionali, attenuando il suono del motore ad alta rotazione. Il risultato è un dispositivo che promette freschezza senza distrazioni sonore, fattore cruciale quando viene utilizzato in ambienti condivisi come uffici o mezzi di trasporto.

HushJet Mini Cool Fan offre cinque velocità regolabili più una modalità Boost per situazioni in cui serve un sollievo immediato e intenso. Questa flessibilità permette di adattare il flusso alle diverse esigenze, da una brezza leggera per mantenere la concentrazione durante il lavoro fino a una ventilazione decisa nelle giornate più afose.

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Dal punto di vista estetico, Dyson propone tre combinazioni cromatiche pensate per evocare contesti d’uso ed emozioni diverse. Ink/Cobalt rappresenta la dualità della vita urbana con tonalità blu profonde, Carnelian/Sky reinterpreta il rosso iconico Dyson in versione opaca abbinato a un blu cielo che richiama freschezza, mentre Stone/Blush si ispira alla madreperla con sfumature bianche delicate e un tocco rosato che trasmette calma.

La confezione include tutto il necessario per l’uso quotidiano, Neck Dock per indossarlo, base di ricarica, cavo USB-C e custodia da viaggio. Per chi vuole espandere le possibilità di utilizzo, Dyson offre accessori opzionali come un supporto universale progettato per il fissaggio su passeggini o altri oggetti e una clip di aggancio per tracolle e indumenti.

Dyson HushJet Mini Cool Fan si inserisce in un mercato affollato di ventilatori portatili economici, ma punta a distinguersi per l’approccio ingegneristico e la qualità costruttiva tipica del marchio. La sfida sarà convincere gli utenti che la tecnologia e il design Dyson valgano il premium price rispetto alle alternative low-cost disponibili online. Per chi cerca un ventilatore portatile con prestazioni certificate e un’estetica curata, però, la proposta appare interessante e coerente con il posizionamento del brand.

Il nuovo dispositivo sarà in commercio entro la fine del mese di maggio al prezzo di listino di 99 euro.